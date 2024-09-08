У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Международная исследовательская группа обнаружила у животных на зверофермах в Китае 125 вирусов, включая 36 новых. После пандемии Covid-19 ученые предупреждали, что выращивание таких млекопитающих, как норки, для меховых изделий может облегчить проникновение патогенов из дикой природы и спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, проанализировали генетический материал из образцов легких и кишечника 461 животного, включая норок, енотовидных собак, кроликов, лис и морских свинок. Все звери умерли от болезней в период с 2021 по 2024 год.

Большинство из них были со звероводческих ферм, но некоторых выращивали для производства продуктов питания или препаратов традиционной медицины. При этом около 50 животных были дикими.



Результаты анализа показали, что среди 125 обнаруженных вирусов оказалось 36 новых. Высокий риск распространения среди других видов, включая человека, наблюдался у 39 инфекционных агентов. Такие вирусы, как гепатит Е и японский энцефалит, уже распространились среди людей, однако 13 из этих 39 ранее не были известны.



«Мы также обнаружили несколько видов птичьего гриппа у морских свинок, норок и ондатр и семь типов коронавируса, хотя ни один из них не был тесно связан с SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19», — уточнили исследователи.

Ученые пристально наблюдали за норками, енотовидными собаками и морскими свинками, так как именно у этих животных зафиксировали наиболее «опасные» инфекции. Напомним, что в 2020 году Дания уничтожила всю популяцию норок, выращиваемую на фермах, из-за опасений, связанных с коронавирусом, однако позже вновь разрешила эту практику.



Считается, что среди диких млекопитающих циркулируют тысячи неизвестных вирусов. Ученые опасаются, что на звероводческих фермах животные могут заразиться инфекциями, способными преодолеть межвидовой барьер и передаваться людям. Больше всего беспокойства у авторов нового исследования вызвал вирус, обнаруженный у двух норок. Ранее этот родственник коронавируса находили только у летучей мыши Pipistrellus.



«Мы видим, что вирус перекинулся с летучих мышей на норок, выращиваемых на фермах. Этот факт должен служить для всех тревожным звонком, поскольку потенциально может привести к новой пандемии», — рассказал информационному агентству Франс Пресс один из соавторов исследования, вирусолог Эдвард Холмс.

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