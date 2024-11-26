Редкая изолированная группа из пяти карликовых галактик поможет понять эволюцию малых систем

Небольшие галактики с массой значительно меньше, чем масса галактик, подобных Млечному Пути, называют карликовыми. Наблюдать такие объекты на практике трудно, поэтому ученые из Университета Ёнсе (Южная Корея) проанализировали данные различных астрономических исследований и в результате обнаружили изолированную группу из пяти карликовых галактик, расположенных на расстоянии примерно 117 миллионов световых лет от Земли. Открытие поможет астрономам лучше понять процессы эволюции малых систем.

В звездных системах с низкой светимостью и малой массой — карликовых галактиках — как правило, содержится несколько миллиардов звезд. Встречаются такие объекты редко, а стандартная космологическая модель предполагает наличие у них структуры и спутников. Правда, «похвастаться» последними могут менее пяти процентов карликовых галактик, а вероятность того, что они окажутся частью группы, в которой содержится как минимум четыре таких объекта, составляет менее 0,004 процента.

Тем не менее авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters, совершили впечатляющее открытие, обнаружив изолированную группу из пяти карликовых галактик, в которых активно образуются звезды — голубой цвет этих объектов указывает на наличие в них молодых светил.

«Мы идентифицировали отдельную группу из пяти карликовых галактик, расположенных вдоль прямой линии в небесной плоскости. При этом у трех из них общее направление вращения — северные части этих галактик смещены в красную сторону спектра, а нижние южные части — в синюю», — отметили ученые.

Команда проанализировала данные астрономических исследований, в том числе обзора Sloan Digital Sky Survey (SDSS), и обозначила наблюдаемые объекты как D1, D2, D3, D4 и D5. На представленных в научной работе изображениях видно, что все галактики расположены по прямой линии (протяженностью 154 килопарсек) и образуют тонкую плоскую структуру.

Самой массивной в этой небольшой группе оказалась галактика D2: ее звездная масса составила примерно 275 миллионов солнечных масс, что эквивалентно примерно половине массы Малого Магелланова Облака — карликовой галактики — спутницы Млечного Пути. Наименее массивной стала галактика D4: ее звездная масса составила всего 14,7 миллиона солнечных масс, в то время как звездная масса всей группы приблизительно равна 598 миллионам масс нашего Солнца.

Расчеты также показали, что все пять галактик гравитационно связаны, а объекты D3 и D4 демонстрируют признаки взаимного приливного взаимодействия. Более того, одинаковое направление вращения трех из пяти галактик, по мнению астрономов, может указывать на их общую динамическую историю.

Эта редкая группа карликовых галактик представляет собой уникальную космическую лабораторию для изучения процессов, наблюдать которые в других местах Вселенной невероятно трудно. Дальнейшие наблюдения, особенно с использованием радиотелескопов, позволят подтвердить индивидуальные характеристики галактик (в частности, вращение) и понять, как формируются и эволюционируют подобные системы.

Результаты нового исследования также бросают вызов некоторым аспектам стандартной космологической модели (ΛCDM) и, по мнению астрономов, могут привести к важным открытиям в области космологии.

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