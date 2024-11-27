Редкий взрыв сверхновой помог увидеть начало истории Вселенной

Вспышка массивной «умирающей» звезды в небольшой галактике дала астрономам возможность заглянуть в самое «начало времен»: условия в этой галактике оказались похожи на те, что были во Вселенной вскоре после Большого взрыва.

Таблицу Менделеева астрономы воспринимают по-своему: они знают космическое происхождение всех химических элементов, кроме, конечно, тех, что получены людьми. Самыми первыми атомами во Вселенной были атомы водорода, и это вполне понятно: у них простейшая структура — протон и электрон. По сей день водород составляет подавляющее большинство всего вещества во Вселенной.

Когда из этого водорода образовались звезды и целые галактики, начались процессы, в которых формировались все более сложные атомы. К примеру, кислород, натрий, алюминий считаются результатами взрывов сверхновых, а большая часть золота и платины образовалась во время слияний нейтронных звезд. То есть многообразие химических элементов в таблице Менделеева — результат миллиардов лет эволюции нашей Галактики.

Недавно у исследователей космоса появилась возможность увидеть его таким, каким он был в самом начале: когда, кроме водорода и чуть более сложного гелия, еще практически ничего не было. Кстати, все, что тяжелее этих двух элементов, астрономы называют «металлами».

Международная команда астрономов под руководством исследователей из Университета Огайо (США) рассказала в The Astrophysical Journal о необычном взрыве сверхновой звезды, который им удалось понаблюдать — событии SN 2023ufx в карликовой галактике в 215 миллионах световых лет от нас. В чем необычность: в этой взорвавшейся звезде и вообще во всей ее «родной» галактике прослеживают очень мало этих так называемых металлов, то есть мало что там есть, помимо водорода и гелия. С точки зрения химии это, по сути, почти первозданные условия Вселенной.

Астрономы рассказали, что вообще все небольшие галактики — как маленькие города: в них реже творится что-то экстремальное. Не так много звезд взрываются, не так часто они сталкиваются, потому и немного в них «тяжелых» элементов. Значит, они могут служить примерами того, какой была в самом начале и наша галактика Млечный Путь.

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