Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Редкий взрыв сверхновой помог увидеть начало истории Вселенной
Вспышка массивной «умирающей» звезды в небольшой галактике дала астрономам возможность заглянуть в самое «начало времен»: условия в этой галактике оказались похожи на те, что были во Вселенной вскоре после Большого взрыва.
Таблицу Менделеева астрономы воспринимают по-своему: они знают космическое происхождение всех химических элементов, кроме, конечно, тех, что получены людьми. Самыми первыми атомами во Вселенной были атомы водорода, и это вполне понятно: у них простейшая структура — протон и электрон. По сей день водород составляет подавляющее большинство всего вещества во Вселенной.
Когда из этого водорода образовались звезды и целые галактики, начались процессы, в которых формировались все более сложные атомы. К примеру, кислород, натрий, алюминий считаются результатами взрывов сверхновых, а большая часть золота и платины образовалась во время слияний нейтронных звезд. То есть многообразие химических элементов в таблице Менделеева — результат миллиардов лет эволюции нашей Галактики.
Недавно у исследователей космоса появилась возможность увидеть его таким, каким он был в самом начале: когда, кроме водорода и чуть более сложного гелия, еще практически ничего не было. Кстати, все, что тяжелее этих двух элементов, астрономы называют «металлами».
Международная команда астрономов под руководством исследователей из Университета Огайо (США) рассказала в The Astrophysical Journal о необычном взрыве сверхновой звезды, который им удалось понаблюдать — событии SN 2023ufx в карликовой галактике в 215 миллионах световых лет от нас. В чем необычность: в этой взорвавшейся звезде и вообще во всей ее «родной» галактике прослеживают очень мало этих так называемых металлов, то есть мало что там есть, помимо водорода и гелия. С точки зрения химии это, по сути, почти первозданные условия Вселенной.
Астрономы рассказали, что вообще все небольшие галактики — как маленькие города: в них реже творится что-то экстремальное. Не так много звезд взрываются, не так часто они сталкиваются, потому и немного в них «тяжелых» элементов. Значит, они могут служить примерами того, какой была в самом начале и наша галактика Млечный Путь.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
В норме у человека в определенном порядке чередуются несколько периодов быстрого и медленного сна разной длительности. Их последовательность называется структурой сна. Ученые из Швейцарии определили, активность какой зоны мозга влияет на эту структуру и позволяет ее регулировать.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Умные неандертальцы
Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии