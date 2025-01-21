  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
Любовь Соковикова
9

Размытую темную материю заподозрили в создании темных звезд

4.7

Ученые практически не сомневаются в существовании темной материи — невидимого нечто, гравитация которого определяет эволюцию галактик. Однако из чего она состоит, по-прежнему неизвестно, а продолжающиеся поиски не принесли результатов. Обратившись к более экзотическим гипотезам, исследователи предложили различать теплую, холодную и размытую темную материю по характерным признакам, включая формирование галактических нитей (филаментов) в ранней Вселенной. Именно размытую темную материю недавно заподозрили в том, что она способна образовывать сгустки, которые становятся ядрами галактик.

Астрономия
# звезды
# компьютерное моделирование
# стандартная космологическая модель
# темная материя
# частицы
# ядра галактик
Эволюция плотности размытой темной материи при создании темных звезд. Изображение получено при помощи компьютерного моделирования / © arxiv.org

Так называемые темные звезды состоят из ультралегких частиц — бозонов, — причем внутри такой структуры присутствует и обычная, барионная, материя. Несмотря на указывающие на существование темной материи эффекты (ее гравитационное воздействие на космические объекты), ученые не знают, из чего именно она состоит. 

Еще 10 лет назад наиболее вероятными кандидатами на роль темной материи считались предсказанные рядом теорий вимпы (WIMPs), которые среди прочего прекрасно вписываются в Стандартную космологическую модель (модель ΛCDM). Однако попытки поймать эти частицы с помощью специальных детекторов пока что не увенчались успехом, из-за чего физики обратились к другим моделям. 

Согласно гипотезе холодной темной материи (cold dark matter, CDM), эта невидимая материя состоит из частиц, которые движутся медленнее скорости света и практически не взаимодействуют друг с другом и обычной материей. Хотя модель неплохо описывает крупномасштабное распределение вещества во Вселенной, при рассмотрении локальных структур, например плотных ядер галактик, дает противоречивые результаты, предсказывая слишком «жесткие» и плотные галактические ядра по сравнению с данными реальных наблюдений.

Чтобы согласовать теорию и наблюдения, астрофизики обратились к еще более экзотическим моделям, в частности к теплой холодной материи (warm dark matter, WDM) — ее частицы на порядок быстрее и легче вимпов — и размытой темной материи (fuzzy dark matter, FDM), масса частиц которой еще меньше. 

Если темная материя действительно состоит из чрезвычайно легких бозонов, ее квантово-волновые свойства могут проявляться на масштабах целых галактик, а сами «кванты» — образовывать протяженные объекты с относительно невысокой средней плотностью. Подобные структуры называют темными или бозонными звездами (если речь идет о конкретных математических решениях).

Чтобы понять, могут ли размытая темная материя и обычный газ образовывать темные звезды (устойчивые структуры в ядрах галактик), ученые из Университета Мичоакана (Мексика) и Геттингенского университета (Германия) с помощью компьютерного моделирования рассмотрели упрощенную задачу, взяв смесь размытой темной материи (смоделированной уравнением Шредингера — Пуассона) и небольшой доли обычного газа (смоделированного без учета таких сложных процессов, как охлаждение и звездообразование). Затер исследователи проследили, как эти два компонента эволюционируют под действием гравитации.

Результаты научной работы, представленной на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что изначально «хаотические» облака темной материи и газа быстро вышли на конфигурацию, близкую к равновесию: размытая темная материя формировала центральное ядро, а газ концентрировался вблизи него. В итоге формировалась устойчивая фермионно-бозонная звезда или темная звезда (прототип возможного галактического ядра), окруженная облаком темной материи.

Предварительный анализ также показал, что такая модель, в принципе, не противоречит астрономическим наблюдениям. Это потенциально делает темные звезды ключевыми кандидатами на роль галактических ядер (в контексте размытой темной материи, в отличие от классической модели холодной темной материи).

Однако, чтобы сравнить теорию с данными конкретных наблюдений и окончательно объяснить формирование ядер, потребуются дальнейшие, более сложные симуляции (с учетом охлаждения, звездообразования, вращения и так далее).

Если будущие исследования подтвердят новые выводы ученых, гипотеза размытой темной материи приобретет дополнительный вес, а темные звезды будут рассматривать как ключевой сценарий для описания галактических ядер.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# звезды
# компьютерное моделирование
# стандартная космологическая модель
# темная материя
# частицы
# ядра галактик
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Бионическое моделирование электрических рыб
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
600
Франки: происхождение и путь к власти
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
900
Микробиологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Вчера, 14:39
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
17 января
Юлия Трепалина

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Размытую темную материю заподозрили в создании темных звезд

    5 минут назад

  2. Медики ударили по человеческому раку, замаскировав его клетки под свиные

    2 часа назад

  3. Приматологи впервые описали у шимпанзе эффект «заразительного мочеиспускания»

    Вчера, 19:02

  4. Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

    Вчера, 18:34
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Вчера, 14:39

Последние комментарии

Николай Мязин
4 минуты назад
Значительный минус электромобиля для потребителя - быстрая потеря стоимости. По данным американского сайта Caredge.com за 5 лет стоимость гибридной

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Бек Касенов
6 минут назад
Все же лучше, чем выжигать иммунитет радиацией и химией. Я за такую медицину

Медики ударили по человеческому раку, замаскировав его клетки под свиные

Hell Sage
7 минут назад
"Также он отличается беспрецедентной плотностью — 100 триллионов на квадратный сантиметр". 100 триллионов яблок, ананасов или груш?)))

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Александр Березин
1 час назад
Uber, извините, но я не украинец, чтобы меня волновала судьба носа Путина. С такими интересами вам, опять же, на УНИАН нужно, а не на научно-популярный

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Дарья Л.
1 час назад
Сергей, кого вы имели ввиду под "хозяевами Луны"?

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Никита
1 час назад
Сергей, мне показалось, или вы только что попытались обосновать смену сезонов на земле приближением и отделением последней от солнца?

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Человек Человечный
3 часа назад
А, у нас зато "Орешник" есть, Эля-качЕля.

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Марк Цукерман
4 часа назад
Иван, человек - существо уникально гибкое. То, что для одних - ужас, для других - привычная реальность. Что касается площади, приходящейся на одного

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Uber Cynic
5 часов назад
Александр, ну что же нос путина совершенно готов к очередному справедливому договорнячку. 😁 нос поздравил трампа и сказал что готов к

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
8 часов назад
Марк, вы коммуналку описываете? Где еще можно встретить такую концентрацию ужаса на квадратный метр. Впрочем даже в обычной советской ванной

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
8 часов назад
Насчет отличения не паровых по usb немного наивный совет. По usb работают лишь игрушки рассчитанные на небольшой объем и бюджет. Сколь-нибудь

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, а кстати чем измеряли? А то из отзывов на недорогие (3000-6000 р.) датчики можно почерпнуть немало интересного 🙂 ------------- Из плюсов -

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, а все тайд богомерзкий 😁 "вы еще кипятите, тогда мы идем к вам!" вот раньше советский народ кипятил в тазу белье часами и не знал проблем

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Иван Колупаев
10 часов назад
Кстати, замечал что при влажности больше 40-45% мне, да и остальным членам семьи, уже некомфортно - "парилка, джунгли" Может люди все ж отошли от своих

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Игорь Коняшов
10 часов назад
Александр, Ну физика то элементарная: чем теплее, тем больше испарение из океана. Удивляюсь, как зеленые дебилы этого не понимают...

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

Александр Березин
11 часов назад
Александр, улучшает, но слабо. Нужный объем для решения вопросов -- литры в сутки. Столько чайники не испарят. Климат разный, да. Чем он теплее -- тем

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Александр Панов
12 часов назад
А кипящий чайник улучшает влажность помещения? И климат разный в стране, на северозападе наверное лучше чем в сибири.

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Лана Пренципал
12 часов назад
Интересными вещами занимаются приматологи..

Приматологи впервые описали у шимпанзе эффект «заразительного мочеиспускания»

Александр Березин
12 часов назад
Антон, да, Каспий испытывает квазислучайные колебания уровня, пока климат не становится достаточно теплым. Как на графике ниже -- без влияние

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

Иван Колупаев
13 часов назад
Myname, ну насчет недорого вы немного загнули 😏 хотя сравнимо с паровым увлажнителем по стоимости. В принципе как вариант для замены обычного

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно