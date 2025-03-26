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«Евклид» помог обнаружить больше двух тысяч карликовых галактик
Изучив данные, полученные с помощью космического телескопа «Евклид», астрономы обнаружили 2674 карликовые галактики — это объекты с низкой светимостью и массой. Разные формы и свойства «галактических малышей» помогут лучше понять процесс возникновения крупных систем.
В отличие от обычных галактик, в которых сотни миллиардов звезд (например, в Млечном Пути), «население» карликовых галактик куда скромнее и составляет от нескольких миллионов до нескольких миллиардов светил. Формируются эти небольшие космические обитатели на ранних этапах развития Вселенной или возникают как «остатки» столкновений более массивных систем.
Наблюдая за этими объектами, астрономы могут проследить процессы рождения и эволюции галактик в целом, включая распределение темной материи, формирование новых светил и изменение химического состава с течением времени.
Большой вклад в изучение карликовых галактик внес телескоп «Евклид», запущенный Европейским космическим агентством в 2023 году. Этот астрономический инструмент, предназначенный для поиска темной энергии и темной материи, запечатлел миллионы галактик и составляет детализированную 3D-карту неба.
Способность новой космической обсерватории «видеть» очень тусклые объекты, поле зрения телескопа и четкость снимков позволили авторам нового исследования, текст которого представлен на сервере препринтов Корнеллского университета, «выловить» в огромных массивах данных едва заметные карликовые галактики.
Проанализировав 25 «плиток» (изображений), полученных «Евклидом», группа астрономов под руководством Франсин Марло (Francine Marleau) из Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца (Австрия) выяснила, что форма и свойства карликовых галактик могут быть разными: некоторые богаты шаровыми скоплениями, другие содержат компактное ядро, а третьи вовсе не имеют четкой структуры.
В частности, 58 процентов из 2674 новых объектов оказались карликовыми эллиптическими галактиками, а 42 процента — неправильными. Около одного процента были богаты шаровыми скоплениями. Столь малая доля, по мнению астрономов, означает, что население большинства «крохотных» галактик лишено древних светил из-за особенностей среды.
«Активное» ядро, потенциально содержащее массивную черную дыру, окруженную плотным скоплением звезд, обнаружили всего у четырех процентов изученных объектов. Признаки активного звездообразования (голубые компактные центры) наблюдались почти у семи процентов карликовых галактик.
Результаты не только продемонстрировали возможности «Евклида», но и позволили классифицировать разные типы карликовых галактик. Авторы нового исследования продолжат поиск и каталогизацию этих «мини-версий» галактик, чтобы понять, какие именно процессы приводят к их появлению и эволюции в самых разных уголках космоса, а также больше узнать о процессах возникновения массивных систем, подобных Млечному Пути.
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