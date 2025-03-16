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4 минуты назад
Любовь Соковикова
10

Астрономы составили подробную 3D-карту распределения межзвездной пыли в Млечном Пути

4.2

Объединив данные наземных и космических обзоров, китайские астрономы представили первую подробную 3D-карту распределения межзвездной пыли в Млечном Пути. С ее помощью ученые смогут лучше понять структуру Галактики.

Астрономия
# Gaia
# Wise
# звезды
# компьютерное моделирование
# Межзвездная пыль
# Млечный путь
Красным цветом обозначены области, в которых «затухание» быстрее на длинных волнах (красный конец спектра), а синим — меньше зависит от длины волны. Области с недостаточным количеством данных выделены белым цветом, серыми контурами обозначены области с высокой плотностью пыли / © X. Zhang / G. Green, MPIA

Точно оценивать расстояния и физические характеристики светил астрономам мешает межзвездная пыль в диске Млечного Пути: она «гасит» яркость далеких звезд и искажает их видимый свет. Традиционно «пылевые карты» создавали в двумерном формате, и показывали они лишь общее «затемнение» по одному лучу зрения. 

В реальности частицы межзвездной пыли встречаются не в одном «слое», а рассредоточены на разных расстояниях от наблюдателя. Чтобы учесть это, исследователям необходима 3D-карта, где «плотность» пыли меняется с глубиной.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal собрали и объединили фотометрические данные обзоров SkyMapper (южная часть неба, оптический диапазон), 2MASS и WISE (в инфракрасном диапазоне) и параллаксы миссии Gaia. Всего было рассмотрено порядка 28 миллионов звезд, но качественные оценки удалось получить для 19 миллионов объектов. В итоговую 3D-карту вошли около 17 миллионов светил. 

Затем, оценив «гашение» света и расстояние для каждого из них астрономы наблюдали следующую картину: в ближних слоях хорошо выделялись области Ориона, Хамелеона, Офиуха и Велы, а в более удаленных «срезах» — крупные пылевые структуры, которые раньше с трудом поддавались наблюдениям. 

Полученную карту южного участка объединили с ранее опубликованными картами северных частей Галактики. По итогу авторы нового исследования получили более подробную картину Млечного Пути и смогли оценить вертикальное (по оси «вверх-вниз» от плоскости Галактики) распределение межзвездной пыли.

В будущем карта поможет точно определять яркости, типы и расстояния светил, изучать места звездообразования и искать новые объекты. Все потому, что новая 3D-карта в прямом смысле слова позволяет «вычистить» пыль, которая мешает астрономическим наблюдениям.

Каталог с оценками яркости и расстояний 17 миллионов светил доступен всем желающим и позволяет анализировать любые районы южного полушария неба в контексте «пылевого» вклада. 

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Астрономия
# Gaia
# Wise
# звезды
# компьютерное моделирование
# Межзвездная пыль
# Млечный путь
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