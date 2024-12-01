  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 часов назад
Андрей П.
1 414

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

5.2

Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.

Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
# фотографии
Перламутровые облака в атмосфере Марса
Перламутровые облака в атмосфере Марса. Мозаика собрана по марсианским суткам (a) 3047 сол, (b) 3048 сол, (c) 3050 сол, (d) 2425 сол и (e) 3049 сол. Изображение в (d) показано с разрешением в два раза выше, чем в остальных / © Geophysical Research Letters, M. T. Lemmon et al.

Земля далеко не единственная планета с атмосферой, она есть и на Марсе, хотя совсем другая. На 95 процентов она состоит из углекислого газа, остальные пять — азот и аргон. Также в ее составе есть незначительное количество воды, которая в виде пара циркулирует из южного полушария в северное (такой перенос окрестили «водяным насосом»). К тому же эта влага, как недавно выяснилось, может «выпадать» инеем на поверхности экваториальных вулканов Марса.

Над Красной планетой образуются и облака, в том числе серебристые. Их еще называют полярными мезосферными или ночными светящимися, потому что их снизу подсвечивают лучи заходящего или восходящего Солнца, когда остальное небо еще темно. Серебристые облака формируются выше всех в земной атмосфере и встречаются на высоте 85-95 километров. На Марсе они состоят из углекислого газа и водяного льда, а фиксировали их на высоте до 90 километров.

Другой самый редкий на Земле тип облаков — перламутровые. Их можно увидеть только в полярных широтах на высоте около 35 километров. Они интенсивно меняют цвета от красного к синему из-за того, что частицы конденсата приобретают размеры, схожие с длиной волны света. Астрономы из США, Канады и Испании сообщили, что марсоходу Curiosity впервые удалось сфотографировать перламутровые облака в атмосфере Марса. Правда, они не связаны с земными аналогами, поскольку формируются на другой высоте и по другим причинам. Они больше похожи на серебристые. В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые рассмотрели встречаемость этого явления, а также то, как меняется размер частиц, составляющих облака.

Слайд-шоу, показывающее, как с заходом Солнца тускнеют и пропадают облака в Марсианской атмосфере / © Geophysical Research Letters, M. T. Lemmon et al.

Curiosity работает в нижних широтах на юге Красной планеты в ударном кратере Гейла. Исследователи взяли два набора фотографий, сделанных аппаратом между 30 мая и 26 июня 2019 года (с 2422 по 2448 марсианские сутки, солы) и в период с 3 марта по 17 апреля 2021 года (с 3047 по 3091 свои марсианские сутки). Из панорамных снимков специалисты сделали мозаику с углом обзора 360°, а по расположению Солнца на небе они определили, что ночные светящиеся облака находились на высоте более 40 километров.

Несколько дней из выбранных групп отметились яркими радужными переливами в облаках во время захода Солнца. Это явление, как отметили астрономы, фиксируется впервые, но также ранее в марсианской атмосфере не наблюдали ореол, вторичное свечение в облаках — его видно на нижнем снимке прикрепленного коллажа.

Определяя высоту облаков, авторы статьи рассчитали, что перистые облака встречались на высоте до 80 километров, и те, что были выше 50-55 километров, вероятнее всего, состояли из сухого льда (CO2). Некоторые имели форму волн со средней длинной 7,5 километра и располагались ниже 55 километров. Такие облака различимы при дневном свете и скорее всего состояли из оледенелой воды. Переливы цветов указали, что размер частиц в испарениях менялся — синий цвет, по словам специалистов, подтвердил предположение, что облачные частицы росли примерно с 0,75 микрометра до 1,2 микрометра по мере осаждения.

Специалисты выявили сезонную закономерность перламутровых облаков. Они регулярно образовывались после захода Солнца в моменты максимальной яркости в начале осени в южном полушарии. Это подтвердили данные ультрафиолетовой фотометрии за пять лет. Но некоторые вопросы остались без ответа. Как быстро меняются частицы в облаках? Насколько такие облака обширны? По словам исследователей, новые наблюдения с ноября 2024 года по март 2025 года и с октября по декабрь 2026 года могут расширить выборку и решить их.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Дизайнер — природа: как эволюция одевала животных
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Физика: инерция, полная энергия движения тела
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Проектирование будущего и космонавтика XXI века
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Дек
600
Новости биологии: ноябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Вода в веществе Солнечной системы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
350
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома
Московский Планетарий
Москва
Лекция
04 Дек
700
Спланхнология: внутренние органы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект в химии: предсказание новых веществ и материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Российская космонавтика: итоги года
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:19
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Позавчера, 12:52
Юлия Позднякова

Как замедлить старение и победить рак. Интервью с Ольгой Лаврик

Ольга Ивановна Лаврик — заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик РАН. Лаборатория Ольги Ивановны занимается исследованием системы починки генов в клетке — процессами репарации ДНК. Ученые хотят досконально понять, как это работает, чтобы на основе знаний создать новые препараты для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Интересные данные и даже подлеченные мыши уже есть, однако в будущее российской науки Ольга Ивановна смотрит с некоторым пессимизмом.

Интервью
# ДНК
# рак
# РАН
# старение
Выбор редакции
Вчера, 11:06
Илья Ферапонтов

Секреты астрономической жизни в горах Кавказа. Интервью с Алексеем Моисеевым

За что иностранцы уважают российских астрономов, почему интересно жить в горах рядом с обсерваторией, зачем астроному нужно уметь обращаться с паяльником и чем интересны галактики с полярными кольцами? Об этих и других вопросах мы побеседовали с Алексеем Моисеевым, заведующим лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.

Астрономия
Интервью
# астрономия
# астрофизика
# обсерватория
# планетарий
# Спектр-РГ
# телескопы
Выбор редакции
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Черные дыры, джеты и загадки космоса. Интервью с Еленой Нохриной

    Только что

  2. Ученые объяснили, почему суслики в спячке игнорируют жажду 

    3 часа назад

  3. Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

    7 часов назад

  4. Астрофизики предложили новое решение «мюонной загадки»

    7 часов назад
Выбор редакции

Черные дыры, джеты и загадки космоса. Интервью с Еленой Нохриной

Только что

Последние комментарии

Леся Анисова
30 минут назад
Илья, эти фотографии не из России. Снимок с белым медведем сделан в Норвегии, с тюленем в Антарктиде, а белуха снята в Канаде

Опубликованы снимки дикой природы финалистов конкурса People’s Choice Award 2024Опубликованы снимки дикой природы финалистов конкурса People’s Choice Award 2024

Иван Колупаев
2 часа назад
Zhe, с точки зрения обезьян все так и было, да 😏 Мне просто интересно почему люди которые никуда не полетят так "переживают" за остальное

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Петр Романов
2 часа назад
играем, вы и правда думаете, чтобы отправить спутник к Марсу это одно и тоже, что запустить на орбиту Теслу и достаточно иметь очень большую ракету?

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Александр Березин
3 часа назад
Ispoved, "по одному параметру оцениваете. а как вам вымирание тысяч видов?"" Никак. потому что оно не происходит. За весь период человеческих

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Алексей Сапушев
3 часа назад
Лоза сказал что это радист сидит на красном карлике и от одиночества испускает сигналы. Компаньон ему не нужен

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Zhe Sh
3 часа назад
Вячеслав, 100 млн. лет по сравнению с историей человечества примерно равны бесконечности. Я не против колонии на Марсе, но с одним условием: сначала

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Zhe Sh
3 часа назад
Иван, с деревьев миллионы лет назад слезли не подвижники, а неудачники, которых более удачливые соседи вытеснили из привычной им среды обитания. У

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Владимир Ингетман
4 часа назад
Serjo, сделать Марс зеленым и вообще сколь нибудь годным для жизни невозможно в принципе. Поселенцам неизбежно придется зарыться глубоко под

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Ispoved Velosipedista
4 часа назад
Александр, слишком вы однобоко смотрите на вопрос. по одному параметру оцениваете. а как вам вымирание тысяч видов? как возможность ядерного

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
4 часа назад
миша, то есть тот момент, где Хоссенфельдер призывает не путать прикладную науку с фундаментальной, благо время от внедрения достижений последний

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Илья Иванов
4 часа назад
Я смотрю, половина фотографий не подписано откуда - видимо из страны, которую нельзя называть? У вас вроде бы есть слово "наука" в названии сайта. А

Опубликованы снимки дикой природы финалистов конкурса People’s Choice Award 2024Опубликованы снимки дикой природы финалистов конкурса People’s Choice Award 2024

Александр Березин
4 часа назад
Юлиана, "А ничего, что в молбиоле сейчас каждый день прорывные открытия?" Дело в том, что текст выше -- он про фундаментальную науку. В

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
5 часов назад
Илья, интересно, почему о судьбах научного прогресса решительнее всего высказываются именно те люди, что делают сразу много ошибок всего в одном

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
5 часов назад
Ispoved, жизнь на планете сейчас на рекордном уровне биомассы за последние 50 тысяч лет -- как раз благодаря антропогенной деятельности:

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
5 часов назад
Владимир, вам уже несколько человек ответили. Можете конечно считать всех неразумными (один вы д'артаньян) но значения это не имеет. Желающих

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Юлиана Лебедева
5 часов назад
Приколисты. Это типа кроме физики науки нет вообще. А ничего, что в молбиоле сейчас каждый день прорывные открытия? Хоть нобелевку каждому давай. В

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Владимир Наумов
5 часов назад
Иван, разумный человек навряд ли полетит на Марс, если только в случае крайнего принуждения его к авантюре,

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Владимир Наумов
5 часов назад
Serjo, Ілон мечтал что на Марсе собакам будет хорошо жить...

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Владимир Наумов
5 часов назад
Вячеслав, вопрос не в личном!

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Владимир Наумов
5 часов назад
Вопрос не в личном!

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно