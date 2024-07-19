Curiosity обнаружил самородную серу в русле древней реки на Марсе

Больше 10 лет Curiosity ищет свидетельства обитаемости Марсе. В его арсенале — инструменты для анализа горных пород и минералов, сформированных в эпохи, когда Красная планета была пригодна для органической жизни. И вот новое открытие: на пути к пику Шарп в ударном кратере Гейла марсоход впервые обнаружил кристаллы серы — необходимого строительного элемента белков.

С октября 2023 года марсоход Curiosity исследует участок, богатый сульфатами — солями серы. На Земле они находятся в том числе в горячих источниках, растворены в минеральных водах.

В этот раз ученые обнаружили нечто необычное. Под камнем, разрушенным колесами марсохода, скрывались желтые кристаллы чистой серы, сообщило NASA. Пока не ясно, есть ли связь между ранее обнаруженными в породах сульфатами и самородной серой.

Самородная сера образуется в довольно ограниченном диапазоне условий, которые не соответствуют тому, что известно о геологической истории этой местности. Откуда взялись залежи серных кристаллов (а марсоход нашел целое поле), еще предстоит выяснить. Ашвинд Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии (где разработали Curiosity) сравнил это открытие с находкой оазиса в пустыне.

Желтые кристаллы серы показались в камнях, когда на них наехал марсоход Curiosity 30 мая. Позже взяли образец и подтвердили состав: это чистая самородная сера / © NASA, JPL-Caltech, MSSS

«Ее [самородной серы] не должно там быть, и это нужно теперь как-то объяснить. Самое потрясающее в исследовании планет — такие неожиданные открытия», — пояснил исследователь.

Обнаружив кристаллы серы, ученые захотели получить образец, но все никак не могли найти ничего подходящего для бурения. Надежда блеснула, когда рядом заметили крупный камень. Ему даже дали собственное имя — Mammoth Lakes (как город Маммот-Лейкс в Калифорнии).

Инженеры определили участок на камне, куда направить бур, чтобы он не сломался, и нашли место для парковки марсохода. Наконец, 18 июня Curiosity пробурил 41-ю по счету скважину, используя свой двухметровый манипулятор. Сыпучий образец из нее поступил в анализатор химического состава минералов, а марсоход направился дальше по каналу в поисках новых открытий.

Камень под названием Snow Lakes. Снимок сделан 8 июня. Под точно таким же спустя несколько дней марсоход нашел кристаллы серы / © NASA, JPL-Caltech, MSSS

Сейчас Curiosity движется по древнему каналу Гедиз-Валлис (Gediz Vallis), который ведет к основанию горы Шарп — центрального пика кратера Гейла. Гора высотой пять километров сложена пародами разного возраста, которые доступны для изучения. Ученые надеются найти там ответ на вопрос: были ли когда-то на Марсе подходящие условия для микробной жизни?

Планетологи присмотрели канал Гедиз-Валлис еще до заброски туда марсохода, как одно из перспективных мест. Считается, что он образован миллиарды лет назад водными потоками, оставившими выброс грязи и обломков длиной более трех километров. Исследование на месте позволило бы лучше понять, как сформировался такой элемент ландшафта, полагали ученые.

В этом году Curiosity достиг канала Гедиз-Валлис и приступил к изучению навалов на его дне. Часть из них действительно представляют собой отложения водных потоков. Это установили по окатанной форме валунов, такие же гальки мы видим у берегов озер и морей. А некоторые груды, состоящие из угловатых обломков, — результат более поздних оползневых процессов.

Все эти смешанные отложения увлажнялись водой, отчего на некоторых камнях остались белесые корки. Ветра и пески снимали слой за слоем со дна канала, обнажая древние участки и давая геологам материал для реконструкций. Канал Гедиз-Валлис явно сформировался в очень неспокойное время, полное наводнений и бурлящих потоков, несущих гигантские валуны.

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