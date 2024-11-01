В США расшифровали «внеземной» сигнал, отправленный для эксперимента

В основном астрономы сейчас склоняются к тому, что полноценный контакт с внеземной цивилизацией вряд ли состоится, даже если она где-то существует. По теоретическим расчетам выходит, что точно можно не надеяться обнаружить кого-либо разумного в радиусе примерно тысячи световых лет вокруг нас. Это неизбежно означает, что мы в лучшем случае получим сигнал тысячелетней давности.

Если отталкиваться от момента появления письменности, то земляне как разумная цивилизация существуют всего примерно пять с половиной тысяч лет. Не прошло и сотни лет после появления радиосвязи, как мы уже начали с тревогой обдумывать наши шансы сохраниться и продолжиться. Так что вполне возможно, что долгожданный момент получения осмысленного сигнала из космоса окажется большим разочарованием: отправителей к тому моменту уже не будет.

Некоторые ученые, даже несмотря на такую перспективу, считают сигнал от внеземной цивилизации принципиально важным для дальнейшего развития человечества: мы могли бы сравнить себя с ними и извлечь уроки, а может быть, позаимствовать пока недоступные нам прорывные технологии.

Однако нужно не только получить сигнал, а еще суметь понять его, расшифровать. Этим вопросом недавно задалась исследователь из SETI Даниэла де Паулис. По ее инициативе в мае 2023 года летающая вокруг Марса межпланетная станция Trace Gas Orbiter отправила радиосигнал, который по всем своим характеристикам легко отличить как искусственный.

Его получили три обсерватории в США и Италии, а затем все собранные «сырые» данные выложили в открытый доступ с призывом ко всему прогрессивному человечеству помочь прочесть это письмо. Такова суть эксперимента A Sign in Space — «Знак в космосе». К нему присоединились тысячи людей. Больше года они потратили на этот «мозгоштурм».

В Европейском космическом агентстве (ESA) недавно, наконец, сообщили, что двум жителям США удалось «взломать» код и расшифровать сообщение. Кен Чаффин вместе с дочерью Кели отправили то, что у них получилось, автору инициативы Даниэле де Паулис.

Результат расшифровки «внеземного» сигнала, отправленного в рамках проекта A Sign in Space / © Ken and Keli Chaffin

Энтузиасты уверены, что перед ними рисунок, изображающий сложные органические молекулы, которые называют «строительными кирпичиками» жизни, — аминокислоты. По их мнению, можно истолковать такое послание как попытку познакомить «братьев по разуму» с биологией родной планеты.

Тем не менее пока не ясно, насколько исчерпывающей оказалась эта интерпретация. В SETI намеренно не раскрывали содержание сообщения и даже после получения ответа подчеркнули: эксперимент еще не завершен, можно продолжать размышлять, что гипотетические разумные вещества из другого мира могли иметь в виду.

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