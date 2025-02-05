Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Разработка пермских ученых повысит экологичность производства целлюлозы
Для производства бумаги и картона используется целлюлоза — волокнистый материал, который получают путем химической обработки древесины. После ее изготовления образуются жидкие отходы — сульфитные щелока, состоящие в основном из высокомолекулярных химических соединений. Их переработка — сложная технологическая и экологическая проблема, поскольку при попадании в природные водоемы они усиливают их зарастание. Поэтому перед сбросом туда их нужно сначала нейтрализовать — отправить на специальные очистные сооружения. Проблема в том, что основной компонент сульфитных щелоков — лигносульфонаты, то есть вещества, сброс которых в очистное оборудование приводит к нарушению их работы и, как следствие, плохой очистке отходов. Для того, чтобы этого избежать, ученые Пермского Политеха разработали способ разрушения лигносульфонатов, что позволит уменьшить нагрузку на очистные сооружения на 70-80 процентов.
На изобретение выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Целлюлозу производят из древесины и других растительных материалов – хлопка, льна, бамбука. Ее получение включает химическую обработку сырья, которая позволяет отделить целлюлозу от лишних примесей. После этого процесса остаются отходы – сульфитные щелока, жидкие растворы, которые состоят преимущественно из высокомолекулярных химических соединений.
Их необходимо утилизировать, поскольку вещества в составе сульфитных щелоков приводят к зарастанию воды, дефициту кислорода в ней и нарушению экосистемы. Чаще всего их смешивают со сточными водами и очищают на специальных сооружениях, чтобы затем без вреда для окружающей среды сбросить в водоемы.
Очистка происходит с помощью микроорганизмов, которые разлагают органические вещества на более простые и безопасные соединения – поэтому такой процесс называется биологическим методом. Но есть проблема: основным компонентом (60 процентов) сульфитных щелоков являются вещества под названием лигносульфонаты, которые обладают высокой биологической устойчивостью, а, значит, плохо поддаются такой обработке. Именно их сброс на биологические очистные сооружения приводит к нарушению работы и снижению эффективности очистки сточных вод.
Ученые Пермского Политеха разработали способ, позволяющий снизить устойчивость лигносульфонатов и таким образом обеспечить эффективную обработку производственных отходов.
«Лигносульфонаты – это природные полимеры с высокой биологической устойчивостью и свойствами поверхностно-активных веществ, поэтому при попадании их в водоемы снижается уровень кислорода, что приводит к зарастанию и ухудшению качества воды. Основными показателями, которые используются для оценки уровня загрязнения жидкости органическими веществами, являются химическое и биохимическое потребление кислорода, а возможность применения биологических методов очистки определяет соотношение этих двух параметров. Поэтому именно на них мы и ориентировались, создавая свой метод», – поясняет Алена Жуланова, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук.
«Сначала мы разбавляем щелок сточными водами, которые остаются после промывки целлюлозы. Предварительно туда добавляли 10-процентный раствор соляной кислоты. Затем проводим окислительную обработку разбавленного щелока реактивом Фентона – специальной смесью для разрушения лигносульфонатов – при температуре 18-20 °С в течение 1-3 часов. Применение данного метода позволяет повысить соотношение химического и биохимического потребления кислорода в воде с 0,075 до 0,45 (учитывая, что при соотношении ХПК к БПК ниже 0,4 биологическую очистку применять невозможно, т. к. микроорганизмы просто не смогут выжить)», – рассказывает Ирина Глушанкова, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук.
Предложенный учеными Пермского Политеха метод позволяет снизить нагрузку на биологические очистные сооружения на 70-80 процентов. Это делает процесс очистки жидких отходов более эффективным и экологически безопасным. Разработка данного способа является важным шагом на пути к созданию более экологичных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.
Процессы с общей энергией в 130 раз больше, чем у всех ядерных арсеналов Земли, сформировали две крупные лунные долины, выяснила международная группа астрономов. Речь идет об огромных образованиях длиной до 860 километров и глубиной в несколько километров.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дети алкоголиков
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии