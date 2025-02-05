Создан уникальный комплекс для анализа углей «пять в одном»

Университет МИСИС и ООО «Фотон-Био» представили комплекс «Уголь Эксперт» для петрографического и рефлектометрического анализа всех видов углей и угольной продукции. Он полезен на этапе разведки месторождений, добычи, обогащения, переработки, а также оценки качества для отечественного рынка и экспорта. Кроме того, с его помощью предприятия могут измерить степень воздействия угольной промышленности на экологию, что особенно важно при переходе на устойчивые производственные процессы.

Оценка угля требует значительных временных затрат, сложного оборудования и высоких профессиональных навыков. Новая установка существенно упрощает анализ ключевых показателей, необходимых для сертификации: окисленность, отражательная способность и петрографический состав. Комплекс оснащен модульной конструкцией, которая позволяет расширить функционал с помощью модификаций и интеграции комплектующих. Пользователи могут адаптировать систему под конкретные задачи, связанные с анализом структуры углеродных материалов, нефтяных и каменноугольных коксов, минеральных пород.

«Главными преимуществами системы являются новые подходы при разработке калибровочных оптических мер, профессиональное ПО, постоянная техническая и консультационная поддержка. Это позволяет существенно сократить время на проведение исследований, повысить их точность и унифицировать данные.

Установка считывает полный спектр анализируемых углей — от бурых до антрацитов, а также все необходимые характеристики, включая обогатимость, окисленность, петрографический и минеральный составы. Система соответствует требованиям российских и международных стандартов», — рассказала доктор технических наук Светлана Эпштейн, руководитель научно-учебной испытательной лаборатории «Физико-химия углей» НИТУ МИСИС.

Особое внимание отведено обучению специалистов, которые будут работать с «Уголь Эксперт». Предусмотрены курсы повышения квалификации с выдачей документов государственного образца, дистанционные консультации, техническая поддержка, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

«Мы открыты к сотрудничеству со специалистами производственных предприятий, испытательных лабораторий, научных и экспертных организаций. Наш партнер, ООО “Фотон-Био”, российская компания с многолетним опытом разработки высокоточных спектрометров и спектрофотометров для научных исследований и практического применения. Вместе мы улучшаем “Уголь Эксперт” и разрабатываем новые технологии для промышленности», — добавила Светлана Эпштейн.

Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова: «В Университете МИСИС по программе “Приоритет-2030” реализуется стратегический проект “Технологии устойчивого развития”, нацеленный на разработку высокотехнологичных решений, способствующих снижению техногенной нагрузки. При проведении научных исследований мы фокусируемся на создании инновационных продуктов, внедряем продуктовый подход».

«Уголь Эксперт» представили на Международном научном симпозиуме « Неделе горняка » в НИТУ МИСИС. Это крупнейшее в России мероприятие в области горного дела, объединяющее ведущих специалистов, представителей бизнеса и государственных структур.

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НИТУ МИСИС 79 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.