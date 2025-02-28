Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Наклон лунной орбиты объяснили влиянием второго спутника Земли
Орбита Луны сильно наклонена по отношению к плоскости земного экватора, и это стало одним из самых серьезных вопросов к известной гипотезе происхождения естественного спутника Земли. Астрофизик из Китая предложил объяснение этому противоречию: по его расчетам, у нашей планеты когда-то могло быть две луны.
По самой распространенной гипотезе, Луна — результат столкновения Земли с гипотетической планетой, которая получила имя героини античных мифов Тейи, матери богини Луны Селены. Предполагают, что эта планета должна была быть размером как Марс и от удара разрушиться полностью. Множество обломков этой аварии упали на Землю или улетели в межпланетное пространство, но некоторое количество образовало кольцо вокруг нашей планеты, а потом вся эта россыпь собралась вместе и образовала Луну.
Проблема такого сценария в том, что изначальное кольцо осколков должно было расположиться в плоскости земного экватора, следовательно, Луна тоже изначально должна была двигаться в этой плоскости. Таков общий закон: протопланетный диск, где рождаются миры, аккреционный диск черной дыры и даже галактический диск — все стремится расположиться в плоскости экватора своего центрального объекта. Это работает и для спутников планет. Хороший пример — крупнейшие луны Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Они до сих пор движутся вблизи экваториальной плоскости газового гиганта.
Меж тем орбита Луны сейчас, через четыре с половиной миллиарда лет после ее возникновения, наклонена по отношению к земному экватору, с учетом колебаний, на 18-28 градусов. Астрономы путем расчетов заглядывают в далекое прошлое и видят, что изначально этот наклон должен был составлять примерно 10 градусов, и это тоже очень много. По мнению ученых, так может быть только в одном случае — если во взаимодействие Земли и Луны что-то вмешалось.
Ранее высказывалась, к примеру, версия, что повлиять могли многочисленные планетезимали — малые тела в окрестностях Земли. Недавно астрофизик из Хэнаньского педагогического университета (Китай) Вэньшуаи Лиу поделился неожиданным предположением: он подозревает, что у Земли изначально было два естественных спутника.
Это означает три возможных пути дальнейшего развития событий: либо две луны слились в одну и образовали нынешнюю, либо одна из них улетела прочь, либо упала на Землю. Исследователь рассчитал параметры лунной орбиты во всех трех случаях и свои результаты изложил в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.
Для варианта слияния двух лун ученый исходил из того, что вместе они должны были «весить» чуть больше нынешней Луны. По данным вычислений, тогда она должна была расположиться примерно в 50 тысячах километров от Земли и наклоном орбиты в 15,5 градуса по отношению к экватору планеты.
В двух других вариантах большой наклон получается, если одна луна имела массу нынешней, а другая вместе с планетой составляла массу сегодняшней Земли. Моделирование динамики взаимодействия сохранившегося спутника с Землей показало, что в течение следующих 40 тысяч лет Луна должна была отдалиться до 64 тысяч километров, а наклон ее орбиты к экватору планеты уменьшился до 12 градусов. Астрофизик подчеркнул, что все это создает более правдоподобные исходные условия для получения современных параметров лунной орбиты.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Международная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры.
Астронавты во время космических полетов часто испытывают проблемы с нормальной работой иммунитета, кожный зуд, воспаления. Авторы новой научной работы посчитали, что причина — в попытках держать станцию максимально чистой от микробов. Они предложили исправить эту ситуацию.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Роботы: характер – суровый, внешность – рыжая, увлечения – экстрим
Алкоголик ли вы?
Путин и пять сложных вопросов о климате: что вытекает из позиции президента?
Здесь медведь не проходил: антропологи открыли древнего гоминида с уникальным прямохождением
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии