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10 часов назад
Александр Березин
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Российские геохимики предложили новую теорию образования Луны

4.9

Вопрос о том, как образовался земной спутник, продолжает вызывать споры. Гипотеза Тейи сталкивается со все большим количеством несовместимых с ней фактов, отчего теряет популярность. В этот раз оспорить ее попытались ученые из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского.

Астрономия
# астрономия
# Луна
# мультиимпактная гипотеза
# Солнечная система
Из мультимпактной гипотезы образования Луны следует, что и поверхность Земли никогда не была полностью расплавленной, потому что не было никакого столкновения с Тейей (как, впрочем, и самой Тейи) / © LHB, earthspacecircle.blogspot.com

В научпопе традиционно принято объяснять образование Луны ударом некоей древней планеты Тейя по Земле. На практике уже в 2010-х это объяснение перестало удовлетворять многих ученых. Naked Science подробно писал о причинах, которые кратко можно обобщить так: удар Тейи должен был очень сильно разогреть выбитый из Земли материал для будущей Луны. В таком случае там должно быть меньше молекул легких соединений и легких же изотопов различных веществ, но больше тяжелых.

Фактические измерения показывают совсем иное: на Луне есть вода, причем она содержит мало тяжелого водорода — точно как земная, но совсем не так, как кометная. Подобное наблюдается и для других геохимических маркеров, не только для воды.

В последние годы дискуссия о том, как возникла Селена, из чисто академической неожиданно стала скорее прикладной. Как мы уже писали, от количества и формата нахождения воды на Луне напрямую зависит выбор мест для посадки и создания там баз. Поскольку люди вряд ли вернутся на земной спутник позднее 2028 года, вопрос стоит достаточно остро.

С учетом перечисленных выше геохимических проблем гипотезы Тейи, естественно, что она давно и серьезно не устраивает как раз геохимиков, отчего они ищут ей альтернативы. Теперь Сергей Игнатов из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН выдвинул новую гипотезу. Ученый отметил: чтобы Луна могла достичь своей нынешней массы, ей нужно было исходно находиться значительно ближе к Земле, чем сегодня. Напомним, что сейчас Селена удаляется от Земли примерно на три сантиметра в год, или более чем на 30 тысяч километров за миллиард лет, так что с этим тезисом Игнатова трудно не согласиться.

Cхема образования Луны по мультиимпактному механизму Горькавого очень чувствительна к скорости вращения самой планеты или астероида вокруг своей оси: если эта скорость низка, массивный спутник не образуется (не хватает материала из диска планетных обломков). Поэтому у медленно вращающихся Меркурия и Венеры крупных спутников нет, а у Земли есть / © Николай Горькавый

По расчетам исследователя, наиболее вероятным сценарием образования спутника нашей планеты был двухэтапный. На первом произошло формирование «лунного зародыша» массой как минимум в 10 раз меньше современной Луны — еще 4,5 миллиарда лет назад, одновременно с Землей. Затем, на втором этапе, «дорастание» Селены до ее современной массы шло за счет уже земного вещества, выброшенного с нашей планеты благодаря ударам падающих на нее небольших небесных тел — астероидов.

Изложенный сценарий выглядит очень похожим на другую гипотезу образования Селены — мультиимпактную, впервые выдвинутую российским физиком Николаем Горькавым 20 лет назад, в 2004 году. Основное отличие в том, что, по расчетам Горькавого, «лунного зародыша» исходно не было, а Луна образовалась из-за соударений тел небольшого «затравочного» околопланетного диска вокруг Земли с выбитыми из нее астероидами фрагментами. Кроме того, гипотеза Горькавого по тому же механизму объясняет формирование таких крупных спутников, как Харон (у Плутона), и множества спутников астероидов, открытых в последние десятки лет во многих районах Солнечной системы.

Гипотеза Сергея Игнатова — равно как и предшествующая ей мультиимпактная гипотеза Горькавого — должна найти подтверждение или опровержение уже в этом десятилетии. Если они верны, то в районе южного плюса Луны, где в 2020-х высадятся американские астронавты, лунный грунт должен быть как минимум богат водой и в некоторых случаях быть, по сути, вечной мерзлотой или даже сплошным слоем льда, прикрытым сверху тонким слоем реголита.

Посадочные двигатели Starship намного мощнее, чем у любых других посадочных модулей в истории космонавтики: они должны сдуть поверхностный слой и обнажить лед или мерзлоту сразу же при посадке. Гипотеза Тейи несовместима с наличием на Луне заметного количества воды с «земным» содержанием тяжелого водорода, поэтому эмпирические данные с Селены нанесут ей серьезный удар.

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Астрономия
# астрономия
# Луна
# мультиимпактная гипотеза
# Солнечная система
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Комментарии

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2 Комментария

Николай К
Николай К
3 часа назад
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Как раз таки лёгких элементов на Луне недостаток, как и железа. А вот воды да, сравнительно много
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Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
4 часа назад
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«По расчетам исследователя, наиболее вероятным сценарием образования спутника нашей планеты был двухэтапный. На первом произошло формирование «лунного зародыша» массой как минимум в 10 раз меньше современной Луны — еще 4,5 миллиарда лет назад, одновременно с Землей. Затем, на втором этапе, «дорастание» Селены до ее современной массы шло за счет уже земного вещества, выброшенного с нашей планеты благодаря ударам падающих на нее небольших небесных тел — астероидов.» / Более того, с высокой степенью вероятности смею предположить, что на ранних стадиях формирования СС наша планета имела близкий к симметрии спутниковый «набор», но в следствие внешних факторов, одна из Лун «неудачно приземлилась» и сейчас геологи-сейсмографы в глубинных слоях мантии обнаруживают её фрагменты©
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Шаман 1
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Николай К
3 часа назад
Как раз таки лёгких элементов на Луне недостаток, как и железа. А вот воды да, сравнительно много

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Шаман 1
4 часа назад
Александр, народ пидерасов доказал? Твои спартатлоны бегут 246 км за 20:25 (и это рекорд 1984г., который ни кто до сих пор не побил) и даже при такой

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Pesos Urugay
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Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, эти тесты запланированы на 2024 и 2025 годы. https://www.axiomspace.com/news/axemu-spacesuit-testing

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Александр Березин
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Александр Березин
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