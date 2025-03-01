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Палеонтологи описали последствия драк гигантских броненосцев
Глиптодонты и их родственники близки современным броненосцам, вот только были гораздо больше и с мощными панцирями на спине. Их «доспехи» дополнял сильный хвост с округлым костным разрастанием на конце. Изучив ряд окаменелостей гигантских броненосцев, бразильские ученые подтвердили предположения об их «турнирных сражениях» на хвостовых булавах. Оказалось, поединок мог стоить глиптодонту проломленных боков и инфицированных ран.
Еще совсем недавно Землю населяли представители плейстоценовой мегафауны. Это особенно крупные млекопитающие разных отрядов — мамонты, саблезубые тигры, гигантские ленивцы, броненосцы и другие. Однако вскоре их численность стала падать, и примерно 10-12 тысяч лет назад большинство из них полностью исчезло.
О главной причине вымирания мегафауны нетрудно догадаться. Она пропадала с континентов и островов по мере появления людей. Охотники были совсем не прочь добыть десятки, если не сотни килограммов мяса за один присест.
Одними из самых примечательных гигантов кайнозоя были глиптодонтины и их родственники — гигантские броненосцы. Они относятся к тому же отряду, что ныне живущие броненосцы (Cingulata) из клады ксенартров, которые обитают в Новом Свете. Вот только размер вымерших броненосцев был куда больше — до трех метров в длину при весе две тонны.
Ранее на остатках этих древних зверей нашли следы орудий людей, населявших Южную Америку 20 тысяч лет назад. Новая статья в Journal of Mammalian Evolution описала результаты разборок древних броненосцев между собой. Бразильские палеонтологи рассмотрели множество окаменелостей, найденных в Южной Америке и хранящиеся в музейных коллекциях. Это представители 11 родов из разных эпох и «весовых категорий». Для исследования окаменелостей использовали цифровой микроскоп и рентгеновские снимки.
Палеонтологи уже предполагали, что броненосцы использовали свои массивные хвосты как дубины. Главным образом не против хищников, а при внутривидовых столкновениях. В том числе при поединках самцов за самку — в этом случае они похожи на анкилозавров, которые также сочетали экзоскелетную «броню» с чем-то вроде булавы на конце хвоста. Повреждения у четырех из рассмотренных родов (Panochthus, Hoplophorus, Glyptodon и Propalaehoplophohrus) подтверждают такую гипотезу.
Характер ранений и их расположение соответствуют ударам, которые древние броненосцы могли наносить друг другу. У одних повреждения представляют собой отсутствие выбитых костных пластин на боку, у других они слились вместе по мере заживания ран. Иногда панцирь оказывался пробит насквозь или развивалась тяжелая гноящаяся рана, причем инфекция затрагивала кость. Тем не менее броненосец оставался в живых.
Все это красноречиво говорит об огромной силе удара глиптодонтов. Их древние родственники поменьше не имеют следов поединков. Возможно, они не устраивали турниры или били друг друга не настолько сильно, чтобы оставить тяжелые ранения.
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