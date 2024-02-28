Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Упорядоченные» двойные звезды создали комфортные условия для экзопланет
Оказалось, что «упорядоченные» системы двойных звезд встречаются гораздо чаще, чем думали ученые. Звезды и экзопланеты в таких системах двигаются в одной плоскости и одном направлении. Это создает благоприятные, потенциально обитаемые условия на экзопланетах.
По оценкам ученых, одиночных звезд вроде Солнца во Вселенной не так уж много. По крайней мере в нашей галактике Млечный Путь их не более 30%. Значит, в поиске обитаемых экзопланет не следует упускать из виду кандидатов в системах из двух и более звезд. Но имеет ли это смысл, ведь гравитационные условия в таких системах должны быть крайне дестабилизирующими? Как показали авторы нового исследования, двойные звезды вполне способны поддерживать «порядок» в своих системах.
Международная группа ученых из Йельского университета (США) и Массачуссетского технологического института (США) изучила вращение и орбитальное движение в системах с несколькими звездами и как минимум одной планетой. Количество подтвержденных планет исчисляется тысячами, но для исследования подошли лишь системы с качественными данными об орбитах и направлении собственного вращения звезд и их планет.
Ученые сопоставили данные наблюдений по нескольким каталогам, включая архив экзопланет NASA, каталог TEPCat и каталог обзора Gaia DR3. Так они выделили около полусотни подходящих систем. Подавляющее большинство — с двумя звездами. Во всех экзопланета вращается вокруг одной из звезд, а вторая звезда находится на удалении. Далее для всех этих систем исследователи простроили трехмерные геометрические модели. Результаты работы опубликованы в журнале The Astronomical Journal.
Так ученые нашли восемь «упорядоченных» систем, в которых звезды и планеты вращаются и движутся в одном направлении и одной плоскости. Об одной из них — Qatar-6 — было известно и раньше. Семь они описали впервые: CoRoT-2, DS Tuc, HAT-P-1, HAT-P-22, HD 189733 с двойными звездами и V1298 Tau с тройной звездой. В последней «упорядочены» две звезды и экзопланета.
Еще одна «идеальная» система была открыта и описана другой группой ученых во время работы над этим исследованием, и авторы включили ее в свою итоговую подборку — получилось девять «упорядоченных» систем.
«Это хорошие новости для появления жизни в таких системах. В других конфигурациях звездные компаньоны могут устраивать хаос среди планет, перемешивая и перегревая их», — объяснила Малена Райс, доцент кафедры астрономии из Йельского университета, главный автор работы.
Это исследование работает сразу на два направления для дальнейшего изучения. Во-первых, в сторону поиска других подобных экзопланет и изучения условий обитаемости в таких системах. Во-вторых, в сторону моделирования эволюции таких систем — ведь нужно еще объяснить, как именно гравитационное взаимодействие двух звезд и протопланетного диска приводит к их появлению.
Международная группа геологов выяснила, когда начал отступать антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня».
Немецкие ученые изучили Danionella cerebrum — небольшой вид рыб длиной около 12 миллиметров. И выяснили, как эта крошка способна издавать звуки более 140 децибел.
Смартфоны и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: они нужны для работы, учебы, комфортного отдыха, общения. Качественная работа устройств, а порой и наша безопасность зависят от состояния аккумулятора. Кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин рассказал об основных правилах долголетия батареи смартфона, стоит ли заряжать и разряжать гаджет полностью, чем вредит виброрежим и что значат «скачущие» проценты.
В 2022 году зонд DART столкнулся с Диморфом, спутником астероида Дидим. Ученые хотели проверить, можно ли сбить с траектории небольшое, но потенциально опасное для нашей жизни космическое тело. Оказалось, DART не только изменил орбиту маленького объекта, но и полностью его «переворошил».
Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
Немецкие ученые рассказали о преимуществах новой технологии промышленного производства яблочного сока — с помощью метода спирального пресса с фильтрацией (spiral filter press). Исследователи установили, что он позволяет в четыре раза увеличить содержание в соке полезных для здоровья веществ по сравнению с более традиционным способом отжима.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
С точки зрения науки: целители
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии