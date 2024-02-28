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Геологи узнали, когда начал таять «ледник Судного дня»
Международная группа геологов выяснила, когда начал отступать антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня».
Оценки изменения уровня Мирового океана сильно разнятся: от пяти-шести сантиметров к 2100 году до 2,5-2,9 метра к 2500-му. Дело в том, что сейчас нет четкого понимания того, как ледники будут реагировать на климатические изменения. Есть предположение, что сильное таяние ледника Туэйтса («ледник Судного дня») может дестабилизировать западную часть Антарктического ледяного щита.
Ледник Туэйтса так прозвали потому, что, растаяв, он может поднять уровень Мирового океана на 60 сантиметров. А по данным 2019 года, его вклад в общее повышение этого уровня составляет четыре процента. Ледник расположен в Западной Антарктиде и по площади примерно равен Алтайскому краю. Считается, что он тает по вине относительно теплых околополярных глубинных вод. Ускорение потери льда наблюдали с 1970-х, но до сих пор оставалось неясным, когда именно это началось.
Группа геологов из США и Великобритании решила узнать, откуда отсчитывать современную фазу таяния «ледника Судного дня». Для этого они собрали керны морских отложений с разных глубин вдоль тающего фронта. Анализ при помощи компьютерных программ, томографии и других методов показал, что истончение ледяного шельфа началось как минимум в 1940-е годы. Статью об этом опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Керны осадочных пород длиной до шести метров собрали летом 2019 года. Глубина их залегания варьируется от 450 до 750 метров. Исследователи извлекали керны из разных мест — на мелководном участке возле северной окраины ледникового языка, из небольшой впадины с западной стороны и прочих. На основе собранных данных геологи интерпретировали процесс осадконакопления.
Отложения вокруг Туэйтса, по словам авторов, задокументировали долгую стабильность ледника с раннего голоцена (11 700 лет — наши дни) и отступление льдов в течение XX века. На это, например, указывали обломки ледникового происхождения, плюмы талой воды и отложения соседнего ледника Пайн-Айленд. Геохронологический анализ одного из кернов показал, что ледник Судного дня стал отделяться от морского дня в 1944 ± 12 году, а его окончательное открепление произошло около 1970 ± четыре года.
Исследователи сделали вывод, что ледник Туэйтса начал отступать в середине XX века вместе с Пайн-Айлендом. Это, по мнению авторов, свидетельствует о климатической чувствительности региона, а синхронность изменений они объяснили продолжительным Эль-Ниньо 1939–1942 годов.
«Что особенно важно в нашем исследовании, так это то, что эти изменения не являются случайными или характерными только для одного ледника. Они является частью более широкого контекста меняющегося климата», — отмечает автор статьи Рейчел Кларк.
Международная группа геологов выяснила, когда начал отступать антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня».
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