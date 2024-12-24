  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 минут назад
Елизавета Александрова
155

Грунт с обратной стороны Луны сохранил «память» о внезапной магнитной аномалии

5.6

По мнению планетологов, изначально у Луны было полноценное магнитное поле, которое генерировалось ее ядром. Спутник нашей планеты быстро остыл, но, как выяснилось в последние годы, магнитное поле полностью не исчезло: похоже, Луна продолжала частично получать его другими путями. В конце концов и эти источники магнетизма иссякли. До недавних пор считалось, что в любом случае лунное магнитное поле со временем только угасало. Теперь, после недавнего анализа доставленных китайским аппаратом «Чанъэ-6» образцов, оказалось, что внутренний мир Луны несколько менее предсказуем.

Астрономия
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитная аномалия
# магнитное поле
# обратная сторона Луны
# Чанъэ-6
Манипулятор станции «Чанъэ-6» во время забора грунта на обратной стороне Луны
Манипулятор станции «Чанъэ-6» во время забора грунта на обратной стороне Луны / © Китайское национальное космическое управление

Камни действительно помнят и могут рассказать очень многое, это отлично знают палеонтологи и геофизики. Если породы сформировались внутри магнитосферы, они сохраняют остаточную намагниченность долгие миллиарды лет, то есть в них «записана» история всего небесного тела.

Такие записи и привезли с собой полвека назад астронавты программы «Аполлон» в виде сотен килограммов лунного грунта. Как удалось установить, этим породам примерно от трех до четырех с половиной миллиардов лет, многие из них оказались намагниченными. К примеру, те, которым три с половиной миллиарда лет, продемонстрировали напряженность магнитного поля на уровне как минимум 40 микротесл.

Это поразительно, поскольку сравнимо с силой магнитного поля Земли — планеты, у которой по сей день внутреннее твердое раскаленное ядро подогревает окружающие жидкие массы и заставляет их перемешиваться. От этого в них идет электрический ток, что и создает вокруг нас защитную магнитосферу.

Карта магнитных полей Луны / © Mark A. Wieczorek

Планетологи абсолютно убеждены, что у Луны этого внутреннего магнитного динамо не только сейчас быть не может, но даже три с половиной миллиарда лет быть не могло: по всем расчетам, лунное ядро остыло самое позднее 4,2 миллиарда лет назад. Значит, полноценное, собственное магнитное поле у естественного спутника Земли могло сохраняться лишь несколько сотен миллионов лет. Напомним, Солнечной системе — 4,6 миллиарда лет, и Луна, похоже, образовалась почти сразу после Земли.

Поэтому для объяснения такой сравнительно недавней намагниченности лунных пород потребовалось «изобретать» разнообразные хитроумные способы получения Луной магнитного поля без участия ее ядра. Ученые предполагают, что оно могло вырабатываться из-за гравитационного воздействия Земли — Луна в прошлом была гораздо ближе. Или, возможно, магнетизм был вызван колебанием оси вращения Луны: из-за него внутри могло происходить передвижение вещества.

Существует даже версия о том, что по мере не совсем равномерного остывания Луны в ее недрах постепенно все глубже опускались плотные богатые титаном сгустки, а когда они достигали еще горячего ядра, происходил временный электромагнетизм.

Но и эти явления должны были постепенно сходить на нет. Тем не менее, как рассказали китайские ученые в недавней статье для журнала Nature, на постепенное затухание лунного магнитного поля наблюдаемая ситуация мало похожа. Исследователи сопоставили возраст и степень намагниченности лунного грунта, доставленного в июне 2024 года межпланетной станцией «Чанъэ-6».

Напомним, китайский аппарат прилунился на обратной стороне Луны, в кратере Аполлон, расположенном в гигантском бассейне Южный полюс — Эйткен. Зонд собрал и отправил на Землю чуть более 1935 граммов грунта. Это первые в истории образцы с обратной стороны нашего естественного спутника. Интересно, что они оказались значительно моложе «аполлоновских», и в них прослеживается напряженность от пяти до 21 микротеслы.

Место забора (выше) и сами образцы лунного грунта (ниже) с обратной стороны Луны, доставленные на Землю аппаратом «Чанъэ-6» / Chunlai Li et al, 2024

По данным ученых, сложилась картина резкого ослабления магнитного поля Луны 3,1 миллиарда лет назад, а потом внезапного столь же резкого его усиления 2,8 миллиарда лет назад. Таким образом, меньше трех миллиардов лет назад у Луны еще было магнитное поле, причем не такое уж слабое.

Остается выяснить, за счет чего. Исследователи подозревают, что в этом может быть замешана вышеупомянутая прецессия оси вращения или какие-то процессы в глубинах лунного магматического океана в те далекие времена. Не исключено, что постепенное затвердевание ядра тоже могло быть причастно к этому феномену.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитная аномалия
# магнитное поле
# обратная сторона Луны
# Чанъэ-6
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Starship и не только. Как устроены сверхтяжелые ракета-носители?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
600
Рай зверей
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
800
«Другие» колонизаторы: Индия португальская, французская и голландская
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Тайны Вселенной
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Вчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
Вчера, 15:25
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Позавчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
20 декабря
Любовь

Ходьба снизила риск развития депрессии 

Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии

Медицина
# депрессия
# здоровый образ жизни
# психическое здоровье
# спорт
# физическая активность
# ходьба
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Открыта закономерность суставных и мышечных осложнений при пародонтите

    13 минут назад

  2. Грунт с обратной стороны Луны сохранил «память» о внезапной магнитной аномалии

    20 минут назад

  3. Ближе, чем вы думали: пермские ученые раскрыли секреты «соседства» с ртутью

    1 час назад

  4. Анализ движений глаз поможет определять уровень агрессии у подростков

    2 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Satoshi Tokamak
27 минут назад
Тот момент, когда находишься у оперов Пятигорска и они спорят кто тебя расколет первым...

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичейЧетверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Олег Добряков
46 минут назад
Михаил, а в чëм, интересно, твоя конкретная жизнь сегодня несчастна, позволь спросить? Х*й без соли доедаешь?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Зинаида Перебоева
1 час назад
Вся наука лежит под торгашам и ворами! Сейчас больше математиков,чем физиков и химиков,которые без денег думать не хотят!

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

1 2
1 час назад
Напомню, недавно тут писали что китайцам удалось выделить аж 50 000 ppm воды из своего лунного грунта https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758%2824%2900128-0 А в этой

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную водуВ доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

Иван Колупаев
2 часа назад
Михаил, да ничего интересно будет тоже что и всегда - "инженеры компании Стратолинк" сядут за растрату 😁 Если конечно сбежать не успеют

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Demogorgon Коля
3 часа назад
Михаил,ну в принципе счастливая жизнь было до 31 января 2020 года, а потом пандемия теперь СВО )

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Андрей Виволанцев
3 часа назад
Китайцы построят, как всегда.

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Boopla
3 часа назад
ИИ как таково нет, о чём ты говоришь? Что значит мыслить? Код та-же GPT прекрасно пишет, если ты можешь сделать так, чтобы эта генеративная модель

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Boopla
3 часа назад
Технологическая сингулярность уже началась.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Михаил Невский
3 часа назад
И жить там будут роботы, да.

Город-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботыГород-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботы

Эдуард В.
3 часа назад
Автор, в понятии технологической сингулярности нет ни слова о сумме интеллектов

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Игорь Лазарев
4 часа назад
Вадим, Вы утверждаете, что тела двигаются сами по себе, по факту своего существования? Энергия, таки, возникает из ниоткуда?

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Игорь Лазарев
4 часа назад
Как нейтрон, нейтральный по своей сути, может создавать магнитное поле?

До Земли долетели самые мощные космические электроны в историиДо Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Nikolai Zhiltsov
4 часа назад
Михаил, я немного не развернул свою мысль. Я имел в виду, что пик вулканизма, вероятно, был спровоцирован воздействием ударной волны от метеорита в

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Алексей Коновалов
5 часов назад
Почему-то на ум сразу приходит фраза "Как тебе такое Илон Маск"

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Мы Сами Не Местные
5 часов назад
А тесла уже давно ездит автономно и на Марсе база построена.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Мы Сами Не Местные
5 часов назад
ulogin_facebook_847131725400779, эт ты проспись, дед, а потом почитай про теорию вычичслимости, чтобы понять, что Маск или звездит или идиот.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Prince
6 часов назад
Прежде чем писать статьи, надо познакомится с трудами Лэмба и Саусвела для вращающихся жидкости, тонких пленок и газовых вихрей. Волновые

Физики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец СатурнаФизики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец Сатурна

Михаил Кривопалов
7 часов назад
Интересно будет перечитать эту новость через пару лет, будет оно или нет. А то много новостей в стиле "в России будет то то и то то" а потом тишина.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

ulogin_facebook_847131725400779
7 часов назад
ИИ - она, человечество - она. "Велик могучий русский языка"... Ещё суётся о глобальных проблемах рассуждать. Иди проспись

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно