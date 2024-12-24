Открыта закономерность суставных и мышечных осложнений при пародонтите

Ученые НовГУ выявили новые особенности клинического течения пародонтита. Установлена ранее неизвестная ранее закономерность между суставными и мышечными осложнениями при развившемся пародонтите средней и тяжелой степени. Она проявляется не только изменениями тканей пародонта, но и нарушениями в строении и функционировании жевательно-речевого аппарата. Специалисты предложили дополнительный комплекс мер по лечению пародонтита, включающий инъекции ботокса, иммуномодуляторы и антиоксиданты.

Пародонтит — воспаление окружающих тканей зуба, которое приводит к разрушению связок зуба и костной ткани челюсти. В случае несвоевременного лечения пародонтит может приводить к потере зубов и нарушению единства зубного ряда. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за ноябрь 2024 года, в 194 странах мира встречаемость заболеваний пародонта среди взрослого населения превышает 51 процент. При этом пародонтитом страдают около 19 процентов взрослого населения мира, что составляет более одного миллиарда случаев во всем мире.

— Согласно прогнозам нашей исследовательской группы, к 2050 году более полутора миллиарда человек будут болеть разлитым пародонтитом, что на 44,32 процента больше, чем в 2024 году, — пояснила заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ Елена Булычева. — Более 660 миллионов будут с частичной или полной потерей зубов, что на 84,40 процента больше, чем сейчас.

Этиология пародонтита включает в себя взаимодействие микробиологических, местных, иммунных и генетических факторов. Центральное звено в патогенезе заболевания занимает нарушение микробиоценоза полости рта, что доказано многочисленными исследованиями. Заболевание вызывается увеличением числа таких бактерий, как Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetemcommitans и других.

— При потере зубов происходит изменение наклона и укорочение зубов, что создает избыточное травмирующее давление на окружающие ткани, — сказала Елена Булычева. — Данные компьютерной томографии показывают, что происходит разрушение костной ткани челюстей, усугубляющее течение заболевания.

В исследовании также участвовали доктора медицинских наук, профессора Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Владимир Трезубов, Роман Розов, а также кандидат медицинских наук Дарья Булычева, кандидат медицинских наук Читинской государственной медицинской академии Ирина Найданова, кандидат медицинских наук Ижевской государственной медицинской академии Наталья Шевкунова, сотрудник стоматологической клиники «Гулливер», г. Уфа Эльдар Валеев.

Ботокс, но не от морщин

В экспериментальной группе участвовало 675 человек в возрасте от 37 до 64 лет с генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени тяжести. В контрольной группе состояли 54 человека в возрасте от 28 до 36 лет с заболеванием легкой степени тяжести. В исследовании применялись как клинические методы – опрос, осмотр, пальпация, аускультация (выслушивание), так и параклинические — компьютерная томография, исследование биоэлектрической активности мышц и другие.

По результатам исследования пациентов экспериментальной группы следует отметить развитие у них функциональных нарушений жевательной мускулатуры. При пародонтите снижается восприятие силы межзубного контакта, что рефлекторно провоцирует повышение мышечного тонуса. Кроме того, с течением времени ухудшается степень перемещения зубов с образованием блоков между ними, для преодоления которых вынужденно изменяется траектория движений нижней челюсти.

Как следствие развиваются сначала функциональные нарушения, а затем и морфологические изменения жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Этот факт стал основанием для назначения комплекса мер для расслабления желательных мышц: 64,9 процента пациентов были назначены инъекции ботулинического токсина, а для отказавшихся 35,1 процента пациентов — сирдалуд (миорелаксант, препарат, который влияет на функцию скелетных мышц и снижает мышечный тонус).

— В нашем исследовании у пациентов с пародонтитом средней или тяжелой степени были выявлены мышечные и суставные осложнения, — пояснила Елена Булычева. — Патологические изменения жевательных мышц выражались нарушением их работы – нецелесообразной деятельности, не связанной с естественными актами жевания, глотания, речи. При этом встречаются разные клинические формы: сжатие зубов – 35,9 процента пациентов, скрежетание зубами (бруксизм) – 62,8 процента пациентов, беспищевое жевание (бруксомания) – 1,3 процента пациентов.

Ведущий симптом — спазм жевательных мышц, кроме того, могут быть следующие проявления: боль и быстрая утомляемость мускулатуры чаще в утренние часы, скрежетание зубами во время сна, стискивание зубов днем в моменты физического или эмоционального напряжения, снижение работоспособности, головная боль, головокружение, нарушение сна.

Как отмечает ученый, вслед за функциональными расстройствами мышечного комплекса развивались суставные осложнения: синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (комплекс симптомов боли и щелчков в суставе с шумом в ушах и головной болью) — 52,4 процента пациентов, «щелкающая» челюсть — 29,3 процента пациентов, и артроз (заболевание сустава, сопровождающаяся разрушением внутрисуставного хряща — прим. ред.) височно-нижнечелюстного сустава — 18,3 процента пациентов.

Дополнительные меры

В рамках исследования также были выявлены изменения иммунного статуса — различия в содержании иммунных белков в ротовой полости экспериментальной и контрольной группой. У пациентов со средним и тяжелым пародонтитом было повышено содержание белков, инициирующих воспаление — ИЛ-1β и ИНФ-γ — и снижена концентрация противовоспалительных белков ИЛ-4 по сравнению с пациентами с пародонтитом легкой степени. Также у экспериментальной группы были понижены иммуноглобулины – белки иммунитета sIgA и IgM и повышены IgA.

— Эти данные говорят, что у пациентов экспериментальной группы снижен местный иммунитет полости рта, что способствует более выраженному течению пародонтита, — пояснила Елена Булычева. — Важно таким пациентам назначить иммуномодуляторы и антиоксиданты для восстановления иммунитета и наиболее полноценного лечения пародонтита. С нашей стороны были назначены такие стимуляторы иммунитета, как тактивин, беталейкин и бестим.

Предложенные дополнительные терапевтические комплексные меры позволяют провести более эффективное лечение пародонтита и лучше подготовить пациента к протезированию зубов.

Данные исследования легли в основу клинических рекомендаций «Лечение пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц», в которых изложена клиническая картина, диагностика и врачебная тактика купирования мышечных и суставных осложнений при пародонтите средней и тяжелой степени тяжести. Данные клинические рекомендации являются первыми в России.

Научное открытие может быть использовано стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, стоматологами общей практики с целью планирования врачебной тактики у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени (декомпенсированными зубными рядами), имеющих суставные и мышечные осложнения.

Сейчас открытие применяется в стоматологических клиниках Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Уфы и других городах, а также включено в лекционных и практический материал стоматологических направлений специалитета и ординатуры Новгородского государственного университета и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

Авторам научного открытия вручен диплом Международной академии авторов научных открытий и изобретений. На основании решения президиума Российской академии естественных наук авторы награждены почетной медалью Ивана Павлова — выдающегося русского физиолога, лауреата Нобелевской премии, за вклад в развитие медицины и здравоохранения.

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НовГУ 9 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.