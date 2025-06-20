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Астрономы «послушали» 27 экзопланет на наличие внеземных цивилизаций с помощью транзитного метода
Ученые не исключают, что мы не «слышим» посланий от разумных жителей других миров просто по причине неспособности улавливать их с помощью современных телескопов. Поэтому недавно они задались вопросом, с каких планет в теории могли бы приходить осмысленные сообщения и как они отличались бы от фонового «шума». В итоге выбрали 27 миров, которые регулярно проходят по диску своей родительской звезды. Исследователи считают, что именно во время этих транзитов есть смысл их «послушать».
В 210 световых годах от нас, в созвездии Центавра, есть планета примерно втрое крупнее и без малого в десять раз массивнее Земли, — HD 108236 e. С точки зрения потенциальной обитаемости она выглядит безнадежной — расположена всего в 20 миллионах километров от своего солнца, которое лишь немногим меньше нашего. Для сравнения, между Меркурием и нашей звездой — в среднем 58 миллионов километров.
Тем не менее эту и еще 26 экзопланет в радиусе около 2500 световых лет от нас недавно решили взять как примеры тех миров, откуда к Земле теоретически могли бы поступать радиосигналы искусственного происхождения — от внеземных цивилизаций.
Участники международного научного проекта Breakthrough Listen целенаправленно «прослушивали» их с помощью обсерватории CSIRO Parkes в Австралии и других радиотелескопов. Результатами исследователи поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.
Эти планеты заинтересовали исследователей тем, как они расположены по отношению к нам: все они регулярно проходят на фоне дисков своих звезд. Именно благодаря этому их и обнаружили: во время такого транзита звезда становится чуть тусклее. Скорее всего, возле ближайших звезд скрывается еще много разнообразных миров, орбиты которых сориентированы не так удачно: с точки зрения земного наблюдателя, они никогда не оказываются перед звездой, потому мы в большинстве случаев не замечаем их присутствия.
Ученые рассудили, что гипотетические представители внеземного разума могут знать о нашем существовании и посылать свои сигналы именно в сторону Солнечной системы. При прохождении перед звездой экзопланета оказывается ровно «напротив» Земли — максимально удобно для отправки посланий. Значит, во время этих транзитов имеет смысл пытаться улавливать осмысленные сообщения.
Как отметили исследователи, радиосигналы для землян должны отличаться узкополосностью. Это означает «вещание» на одной определенной частоте или в каком-то небольшом диапазоне. Именно таковы радиосигналы человечества. Они в этом смысле принципиально отличаются от естественных. Например, радиоизлучение от разряда молнии идет на всех частотах сразу.
В итоге ни с одной из выбранных 27 экзопланет не удалось уловить явных искусственных сигналов. Впрочем, не полностью исключено и то, что техника просто оказалась не способна поймать что-то подобное. В любом случае на сегодня с расстояний более примерно тысячи световых лет от Земли радиотелескопам крайне трудно было бы улавливать техносигнатуры, то есть признаки существования внеземных технологий.
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