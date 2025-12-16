  • Добавить в закладки
16 декабря, 12:05
КНЦ РАН
4

Исследователи Кольского научного центра РАН открыли и описали новый минерал Арзамасцевит

❋ 4.9

Исследователи из Геологического института и Центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН, а также сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета открыли и описали новый минерал. Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации присвоила ему номер IMA2024-085.

КНЦ РАН
Общий вид кристаллической структуры арзамаcцевита: (а) проекция на (001); (б) проекция на (100); (в) разупорядоченные тетраэдры [Si(OH)4]0 / © Mineralogicalmagazine

Минерал нашли в образце натролитизированного содалитового сиенита — породы, сформировавшейся около 360-370 миллионов лет назад и позднее гидротермально измененной, отобранном на горе Паргуайв в юго-западной части горного Ловозерского массива. Статья о новом минерале опубликована в журнале Mineralogicalmagazine.

Авторы назвали минерал арзамасцевитом в честь известного российского геолога, специалиста по петрологии щелочных массивов Кольского полуострова и Восточной Африки Андрея Александровича Арзамасцева, чьи многолетние исследования заложили основу для понимания сложной геологической эволюции этих регионов.

(a) Фотография Кольского полуострова со спутника (местоположение Ловозерского щелочного массива показано желтым кругом); (b) геологическая схема Ловозерского щелочного массива (по Буссену и Сахарову, 1972, с упрощениями); (c) обнажение атролитизированного содалитового сиенита среди эвдиалитового луяврита на горе Паргуайв (67°47′22.4″ с.ш., 34°35′10″ в.д.); (d) образец натролитизированного содалитового сиенита с арзамацевитом. Afs – щелочной полевой шпат, Aeg – эгирин, Lmp – лампрофиллит, Ntr – натролит, Sdl – содалит / © Mineralogicalmagazine

Арзамасцевит — это прозрачный бесцветный минерал, не люминесцирующий под действием ультрафиолета. Его кристаллы очень малы: в среднем 50-60 микрометров (меньше толщины волоса), хотя отдельные экземпляры достигают 180 микрометров. Чаще всего они образуют скопления из двух-пяти кристаллов, срастающихся друг с другом. Блеск стеклянный, излом неровный. Спайность (способность раскалываться по плоскостям) отсутствует. Плотность — около 2,5 грамма на кубический сантиметр.

Химический состав минерала определили с помощью электронного микрозонда. Основные компоненты: около 37% оксида кремния (SiO₂), около 26% оксида алюминия (Al₂O₃), почти 29% оксида калия (K₂O), около 3,5% хлора, а также 3,7% воды. Идеализированная формула минерала: K₆Al₅Si₆O₂₀(OH)₄Cl.

Электронные микрофотографии арзамасцевита (Азм) и ассоциированных минералов. Aeg – эгирин; Afs – щелочной полевой шпат; Ntr – натролит; Nsd – нордстрандит; Sdl – содалит / © Mineralogicalmagazine

Арзамасцевит относится к группе цеолитов — минералов с пористой структурой, построенной из тетраэдров кремния и алюминия, соединенных через атомы кислорода. Эта структура образует полости, в которых могут размещаться другие ионы или молекулы. Главное отличие его структуры состоит в следующем: в этих полостях находится нейтральная группа [Si(OH)₄]. Это редкое структурное образование, которое раньше почти никогда не находили в природных минералах.

В Хибинском массиве ранее нашли похожий по структуре минерал кальборсит, но в его цеолитных полостях находится отрицательно заряженная бор-содержащая группа [B(OH)₄]⁻. Чтобы заменить ее на нейтральную [Si(OH)₄]⁰ и сохранить общую электронейтральность кристалла, один атом кремния в каркасе необходимо заменить на алюминий. В результате соотношение кремния и алюминия в каркасе становится 1:1, а симметрия структуры повышается.

Эту замену подтвердили не только химическим анализом, но и спектроскопией комбинационного рассеяния: в спектре арзамасцевита наблюдается четкий сигнал при 785 см⁻¹, характерный именно для [Si(OH)₄], и отсутствует сигнал бора при 750 см⁻¹.

Как полагают ученые, арзамасцевит сформировался в результате гидротермального процесса. Для его кристаллизации нужны одновременно калий из разлагающегося полевого шпата и хлор из содалита. Только при совместном участии этих двух минералов могли возникнуть условия, благоприятные для образования арзамасцевита. Возможно, именно этим объясняется его крайняя редкость: в природе такие сочетания встречаются нечасто.

Открытие арзамасцевита весьма примечательно для фундаментальной науки. Впервые в природном минерале зафиксирована нейтральная группа [Si(OH)₄], встроенная в цеолитную структуру. Это расширяет представления о кристаллической структуре.

Ученые планируют продолжить исследования в Ловозерском и Хибинском щелочных массивах Кольского полуострова, где еще могут скрываться неизвестные природные соединения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КНЦ РАН
92 статей
Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.
Показать больше
КНЦ РАН
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
15 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Как приручить йод: ученые нашли новый метод защиты перовскитных солнечных батарей от разрушения

Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.

НИУ ВШЭ
# йод
# кристаллическая решетка
# материалы
# перовскитные солнечные батареи
# солнечная батарея
# технологии
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

