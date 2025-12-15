Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф запечатлел сразу две редкие формы верхнеатмосферных молний на одном снимке

Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто (Valter Binotto) удалось заснять сразу два редчайших атмосферных явления в одном кадре — «эльф» и спрайт. Фотограф сравнил свой кадр со знаменитой сценой из фильма «День независимости», где инопланетный корабль уничтожает Белый дом.

Две редкие формы верхнеатмосферных молний на одном снимке / © Valter Binotto

Недалеко от города Поссаньо в конце ноября Бинотто сделал уникальный кадр, на котором запечатлел редчайшую комбинацию верхнеатмосферных молний — спрайт и «эльф». Спрайт — это «красное щупальцеобразное образование в центре», а красная «летающая тарелка» вокруг него — это «эльф».

«Эльф» (ELVES, Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources — «излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за импульса от электромагнитного источника»), редкая и невероятно быстро исчезающая форма высотных атмосферных разрядов, которую большинству людей не суждено увидеть никогда.

Красный спрайт представляет собой редкую форму верхнеатмосферной молнии, существование которой подтвердили примерно 30 лет назад. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.

Благодаря тому, что на снимке видны звезды, фотограф смог оценить размеры «эльфа»: его высота составляет около 85 километров, а диаметр — примерно 230 километров.