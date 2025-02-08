  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Елизавета Александрова
15

В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

5.1

На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# гиперскоростная звезда
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивные черные дыры
Млечный Путь и Большое Магелланово Облако в небе над Паранальской обсерваторией
Млечный Путь и Большое Магелланово Облако в небе над Паранальской обсерваторией / © ESO / Y. Beletsky

Солнце в сопровождении своих планет и всего прочего обращается вокруг центра Млечного Пути со скоростью немногим более 200 километров в секунду. На похожих размеренных скоростях движется и остальное «население» гигантских галактических рукавов.

Но за последние двадцать с лишним лет в окрестностях нашей галактики насчитали десятки таких звезд, которые к этому «населению» явно не относятся: их скорости достигают тысячи километров в секунду и выше, и это дает им свободу от гравитации Млечного Пути и позволяет перемещаться между галактиками. Их называют сверхскоростными или гиперскоростными.

Самый большой вопрос насчет этих звезд: что их такими делает? И главный подозреваемый — сверхмассивная черная дыра в центре галактики. По расчетам, она может отправить звезду в межгалактическое путешествие, если эта звезда была в двойной системе, то есть у нее был компаньон. Когда такая пара оказывается очень близко к бездне, гравитация срабатывает так, что одну звезду «затягивает» в черную дыру, а другую при этом, наоборот, отбрасывает прочь с огромной скоростью. Этот сценарий назвали механизмом Хилла в честь астронома Джеймса Хилла, который его предложил в 1980-х годах.

Поэтому самой очевидной причиной такого гравитационного разгона звезд считают черную дыру массой в четыре с лишним миллиона Солнц, которая расположена в центре Млечного Пути в 26 тысячах световых лет от нас. Но недавно команда астрофизиков из США и Израиля пришла к выводу, что больше десятка таких гиперскоростных звезд ускорились не из-за нее. Свои подозрения ученые изложили в статье, доступной на сервере препринтов Корнелльского университета (США).

Исследователи объяснили, что важной подсказкой в этом деле оказалась масса звезды. Дело в том, что светила во много раз массивнее Солнца не «горят» долго: всего за пару десятков миллионов лет они полностью растрачивают свое термоядерное топливо и взрываются сверхновыми, после чего от них остается только сжавшееся ядро — нейтронная звезда или даже черная дыра звездной массы. Значит, если мы видим еще «живую», то есть остающуюся на так называемой главной последовательности массивную звезду, мы можем понимать, что она появилась на свет там, откуда она успела бы долететь за 10-20 миллионов лет.

Астрономы привели показательный пример — звезду HE 0437-5439, расположенную примерно в 200 тысячах световых лет от центра Млечного Пути, то есть уже далеко за пределами основной части Галактики: напомним, диск Млечного Пути занимает пространство диаметром порядка сотни тысяч световых лет.

Звезда эта тоже летит с «турбо-скоростью»: больше 700 километров в секунду. Так вот, масса ее при этом составляет девять Солнц, то есть она совершенно точно не могла возникнуть как таковая раньше чем пару десятков миллионов лет назад. Именно поэтому ученые сильно сомневаются, что она разогналась под действием сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути: ей просто не хватило бы времени всей «жизни», чтобы к настоящему моменту оказаться так далеко.

Гиперскоростная звезда HE 0437-5439 / © NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

В то же время от Большого Магелланова Облака эта звезда удалена менее чем на 50 тысяч световых лет. Напомним, крупнейшая галактика — спутник Млечного Пути расположена в 158 тысячах световых лет от нас. То, что «гонщица» явилась именно оттуда, гораздо больше похоже на правду.

Астрономы проанализировали 21 массивную гиперскоростную звезду за пределами диска Млечного Пути и по траекториям их движения вычислили, что «следы» 11 из них тоже ведут в Большое Магелланово Облако. По мнению ученых, именно этим объясняется еще один феномен — гиперскоростные звезды почему-то группируются в окрестностях созвездия Льва. Исследователи пришли к выводу, что выброшенные из Большого Магелланова Облака звезды часто должны оказываться именно там из-за орбитального движения карликовой галактики.

Кластеризация гиперскоростных звезд из-за воздействия Большого Магелланова Облака
Кластеризация гиперскоростных звезд из-за воздействия Большого Магелланова Облака / © Jiwon Jesse Han et al, 2025

По мнению астрофизиков, все это автоматически означает, что в карликовой галактике должен находиться самый вероятный ускоритель звезд — сверхмассивная черная дыра. Удалось даже рассчитать ее примерную предполагаемую массу — 600 тысяч масс Солнца.

Рассматриваются, правда, и другие варианты появления гиперскоростных звезд: например, разгон ударной волной в тот момент, когда близко расположенная звезда-компаньон взрывается сверхновой. Проблема в том, что, по расчетам, это не даст такой скорости, какая наблюдается у HE 0437-5439 и многих других.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Большое Магелланово облако
# гиперскоростная звезда
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивные черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Северный полюс глазами химика
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Мир без вирусов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Теория относительности для чайников
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Генетический дизайн растений: будущее начинается сегодня
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Древние обитатели Петербурга и окрестностей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Как перестать бояться и полюбить атомную энергетику
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Съедобные цветы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Фев
700
Итоги 2024 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Антарктида
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:47
Березин Александр

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

История
# археология
# генетика
# индоевропейцы
# история
7 часов назад
Березин Александр

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

В нашу эпоху растительная биомасса планеты находится на рекордно высоком уровне как минимум за последние 50 тысяч лет. Теперь исследователи установили, что пик этого пика пришелся на 2020-е — время, в которое живем мы. Причины «рекорда среди рекордов» предсказал советский ученый много десятков лет назад.

Климат
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
# климатология
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые установили ключевые мотивы человеческого поведения

Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми.

НИУ ВШЭ
# голод
# комфорт
# мотивы поведения
# отвращение
# Страх
Позавчера, 15:47
Березин Александр

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

История
# археология
# генетика
# индоевропейцы
# история
4 февраля
ФизТех

Проведено исследование ядерного синтеза протон-бор, при котором не выделяются нейтроны

Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.

ФизТех
# бор
# нейтроны
# протон
# чистая энергия
# ядерный синтез
4 февраля
Андрей

Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» Гомера

Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.

История
# Древняя Греция
# Искусство
# классическая литература
# литература
# Одиссей
# путешествие
# хаос
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

    6 минут назад

  2. Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

    7 часов назад

  3. Биологи узнали, как глобальное потепление сказалось на размере кузнечиков

    8 часов назад

  4. Испускаемый нейтронными звездами при слиянии сигнал оказался похож на звук камертона

    9 часов назад
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

3 часа назад

Последние комментарии

Александр Березин
36 минут назад
Sam, но климатологи, глядя на параметры, довольно широко пишут про Ла Нинью: https://climate.copernicus.eu/copernicus-january-2025-was-warmest-record-globally-despite-emerging-la-nina

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

No Fate
41 минута назад
Хотелось бы узнать подробнее и про народы, на территории которых вторгались наши предки. Тут вроде есть слово "экспансия", значит земли были уже не

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Александр Березин
1 час назад
Sam, "если выгоряют многоярусные сообщества и замещаются двуярусными, но при этом площадь "озеленения" увеличивается - грошь цена такому озеленению:"

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Александр Березин
1 час назад
Dmitr, такие цели в данный момент человеческой истории не поражаются никак -- ни этой установкой, ни какой-либо еще. Вы просто не вы курсе, какая

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, листья листьям рознь. Если выгоряют многоярусные сообщества и замещаются двуярусными, но при этом площадь "озеленения" увеличивается -

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

alexey al
3 часа назад
"Между тем любые существующие частицы должны иметь «трение», то есть должны терять энергию при соударении. Но при этом они должны бы довольно

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

Dmitr Sha
4 часа назад
Александр, такие цели поражают и без подсветки именно этой установкой. Но задорого,

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Виктор Шевченко
4 часа назад
Продлили командировку получат за переработку, на батут не надо прыгать да и сменщикам с батута не надо подпрыгивать

У SpaceX возникли проблемы с космическим кораблем, который позволит «застрявшим» астронавтам вернуться на Землю

Александр Березин
4 часа назад
Vyacheslav, везде, но чуть ранее. Предки всех этих народов еще 10 тыс. лет назад были чернокожими поголовно.

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Иван Колупаев
4 часа назад
Владимир, у прибалтийских вымиратов судьба такой. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/16/latvia-baltic-population-demographic-crisis

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Александр Березин
4 часа назад
Sam, "ну видимо современные климатологи в подавляющем большинстве своём живут в Калифорнии" Однако Калифорния за время глобального озеленения

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Alexander Nazarov
5 часов назад
"...что пик этого пика..." Лучше поправить 😉

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Иван Колупаев
5 часов назад
Если в Гренландии растает лед от глобального потепления, то она уж наверное озеленится и станет наконец соответствовать своему названию. Которое

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Sam Dowson
6 часов назад
"Современные климатологи в подавляющем большинстве не согласны с выводами Будыко. Они ожидают, что по мере глобального потепления урожайность

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Иван Колупаев
7 часов назад
Сергей, никто там ничего не парализовал тем более на полгода. Застрявшие космонавты включились в работу выходили в открытый космос к примеру. Что

У SpaceX возникли проблемы с космическим кораблем, который позволит «застрявшим» астронавтам вернуться на Землю

Александр Березин
7 часов назад
Popov, "Роман, исходя из статьи ее авторы студенты набивающие баллы на публикациях. И воспринимать всерьез этот бред не стоит;) Какие обломки и чего?

Гигантские каньоны Шредингера и Планка на Луне образовались за пять минут

Vyacheslav
8 часов назад
Дмитрий, А некоторые, так вообще шарахались по всей территории ,та теперь считают всю округу своей🤭

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Vyacheslav
8 часов назад
Алексанрост населения происходит по другой причине др,

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Vyacheslav
8 часов назад
Дмитрий, ну да, что ими оставалось делать??? Только валить с того места, где море провалилось🫣. Естественный отбор- типа вынудил украинцев

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Vyacheslav
8 часов назад
Mikhail, для некоторых теория относительности действительно - бред, особенно в этом случае 😐

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно