  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 минут назад
Evgenia Vavilova
24

Физики смогли управлять путем электричества с помощью ультразвука

4.3

Физики нашли способ управлять искровым разрядом с помощью ультразвука. Новый метод не требует дорогого оборудования и поможет просто и точно управлять искрой.

Физика
# дуговой разряд
# искра
# ультразвук
Искра огибает зерно попкорна в присутствии ультразвука с двумя точками фокуса / © Josu Irisarri
Искра огибает зерно попкорна в присутствии ультразвука с двумя точками фокуса / © Josu Irisarri

Искровой разряд используют для сварки, питания электроники, уничтожения бактерий или воспламенения топлива в некоторых автомобильных двигателях. Этот тип электрического разряда сложно контролировать в открытом пространстве — дуговые разряды разделяются на хаотичные ветви, которые стремятся к ближайшим металлическим объектам. Эти маленькие молнии могут повредить объекты, в которые ударят.

Международный коллектив физиков нашел способ регулировать передачу электричества через воздух с помощью ультразвука. Уровень контроля над искрами позволяет направлять их вокруг препятствий или точно попадать в определенные точки, даже на непроводящих материалах. Работа опубликована в журнале Science Advances.

«Мы наблюдали это явление более года назад, затем потратили месяцы на то, чтобы научиться его контролировать, и еще больше времени — чтобы найти объяснение», — говорит доктор Асьер Марсо (Asier Marzo) из Университета Наварры, Испания, ведущий автор исследования.

Искра электрического разряда нагревает воздух, он расширяется и становится менее плотным. Этот горячий воздух можно направлять ультразвуковыми волнами между областями с разной интенсивностью звука. Следующие искры следуют за этими областями более разреженного воздуха, потому что там они могут образоваться проще из-за его более низкого напряжения пробоя.

«Точный контроль над искрами позволяет использовать их в самых разных областях, таких как атмосферные исследования, биологические процедуры и избирательное питание цепей», — комментирует профессор физики Ари Салми (Ari Salmi) из Университета Хельсинки, Финляндия.

Раньше ученые направляли искры только с помощью вызванных лазерным излучением разрядов — электролазеров. Для этого требовались опасные лазеры, а также точная синхронизация между лазером и электрическим разрядом. Новый метод использует ультразвук вместо лазеров, он безопасен для глаз и кожи. Оборудование компактное, доступное по цене и может работать непрерывно.

«Я вдохновлен возможностью использовать очень слабые искры для создания контролируемых тактильных ощущений в руке, возможно, для создания первой контактной системы Брайля», — говорит Хосу Ирисари (Josu Irisarri), первый автор публикации из Университета Наварры.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# дуговой разряд
# искра
# ультразвук
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Северный полюс глазами химика
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Мир без вирусов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Теория относительности для чайников
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Генетический дизайн растений: будущее начинается сегодня
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Древние обитатели Петербурга и окрестностей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Как перестать бояться и полюбить атомную энергетику
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Съедобные цветы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Фев
700
Итоги 2024 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Антарктида
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля
Березин Александр

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

История
# археология
# генетика
# индоевропейцы
# история
Вчера, 19:23
Елизавета Александрова

В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# гиперскоростная звезда
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивные черные дыры
6 февраля
НИУ ВШЭ

Ученые установили ключевые мотивы человеческого поведения

Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми.

НИУ ВШЭ
# голод
# комфорт
# мотивы поведения
# отвращение
# Страх
6 февраля
Березин Александр

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.

История
# археология
# генетика
# индоевропейцы
# история
Вчера, 19:23
Елизавета Александрова

В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# гиперскоростная звезда
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивные черные дыры
6 февраля
НИУ ВШЭ

Ученые установили ключевые мотивы человеческого поведения

Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми.

НИУ ВШЭ
# голод
# комфорт
# мотивы поведения
# отвращение
# Страх
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики смогли управлять путем электричества с помощью ультразвука

    13 минут назад

  2. В Большом Магеллановом Облаке заподозрили черную дыру, которая выбрасывает звезды из галактики

    Вчера, 19:23

  3. Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

    Вчера, 12:27

  4. Биологи узнали, как глобальное потепление сказалось на размере кузнечиков

    Вчера, 11:31
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

Вчера, 16:20

Последние комментарии

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, что значит "широко"? Оттуда же с переводом: "Температура поверхности моря была ниже средней в центральной экваториальной части Тихого

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

Chaparrito Escobar
3 часа назад
Vlad, вы явно не делаете роботов. И не применяете. Роботам нужен отдых. Однозначно

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Владимир
5 часов назад
Интересно

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Red
7 часов назад
Александр, Нейросетеподобный, ибо выяснилось, что нейроны взаимодействуют и на квантовом уровне. Что ещё узнают о мозге в данный момент неизвестно

После легализации каннабиса доля заядлых курильщиков и случаи шизофрении среди них резко выросли

Иван Колупаев
9 часов назад
Зато достоверно известно что не все ракеты хуситов удалось сбить. https://www.timesofisrael.com/several-interceptors-failed-to-knock-down-houthi-missile-that-hit-tel-aviv-idf-probe/

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Иван Колупаев
10 часов назад
Dmitr, интеграция заявлена вот только слово "подсветка" вам померещилось. Попробуйте осознать тот простой факт что лазеры сейчас используются не

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Max Mad
11 часов назад
Попахивает новым разделом в учебниках истории украины) как чубатые породили еуропу после того как черное море выкопали)

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Александр Березин
12 часов назад
Гена, увеличение численности может идти и по другим причинам. Например, по мере потепления в Арктике биомасса зеленых растений увеличивается, даже

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Александр Березин
12 часов назад
No, ну разумеется они не были безлюдны. Но список этих земель очень длинный, поэтому ответ на ваш вопрос содержится в очень большом числе научных

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Александр Березин
12 часов назад
"Статья разорвала мне мозг!" Берегите мозг, Александр. "Только один вопрос: Почему авторы говорят о глобальном потеплении как процессе перехода

О чем умолчала Грета Тунберг: как на самом деле климат убивает людей

Иван Колупаев
12 часов назад
Александр, Венера куда ближе к солнышку, но об этом алармисты-несовместимцы отчего-то не упоминают. Если у вас получится подождать миллион лет и

О чем умолчала Грета Тунберг: как на самом деле климат убивает людей

Гена Пастухов
14 часов назад
Вроде бы любое увеличение численности любого биологического вида всегда происходит из-за двух факторов: или стало больше еды, или снизилось

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Александр Тиханов
14 часов назад
Статья разорвала мне мозг! Оставим уже Грету в покое, как и довольно натянутые претензии к научпопу.. Только один вопрос: Почему авторы говорят о

О чем умолчала Грета Тунберг: как на самом деле климат убивает людей

Александр Березин
15 часов назад
Sam, но климатологи, глядя на параметры, довольно широко пишут про Ла Нинью: https://climate.copernicus.eu/copernicus-january-2025-was-warmest-record-globally-despite-emerging-la-nina

Осадки на Земле неожиданно достигли рекордного уровня

No Fate
15 часов назад
Хотелось бы узнать подробнее и про народы, на территории которых вторгались наши предки. Тут вроде есть слово "экспансия", значит земли были уже не

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Александр Березин
16 часов назад
Sam, "если выгоряют многоярусные сообщества и замещаются двуярусными, но при этом площадь "озеленения" увеличивается - грошь цена такому озеленению:"

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

Александр Березин
16 часов назад
Dmitr, такие цели в данный момент человеческой истории не поражаются никак -- ни этой установкой, ни какой-либо еще. Вы просто не вы курсе, какая

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Sam Dowson
16 часов назад
Александр, листья листьям рознь. Если выгоряют многоярусные сообщества и замещаются двуярусными, но при этом площадь "озеленения" увеличивается -

Ученые разобрались в причинах рекордного озеленения Земли в 2020-х

alexey al
18 часов назад
"Между тем любые существующие частицы должны иметь «трение», то есть должны терять энергию при соударении. Но при этом они должны бы довольно

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

Dmitr Sha
18 часов назад
Александр, такие цели поражают и без подсветки именно этой установкой. Но задорого,

ВМС США сбили беспилотник с помощью лазера HELIOS

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно