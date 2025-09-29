Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы
Один из крупнейших ударных кратеров на видимой стороне Луны — Море Ясности (Mare Serenitatis) — образовался на 300 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли, проанализировав камень, доставленный на Землю астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году. Открытие может привести к пересмотру ранней истории Солнечной системы.
Согласно гипотезе Поздней тяжелой бомбардировки, кратеры на поверхности Луны и, предположительно, на Земле, Меркурии, Венере и Марсе сформировались в результате шквала метеоритных ударов 4,1–3,8 миллиарда лет назад. Это событие ученые традиционно связывали с образованием Моря Ясности на видимой стороне Луны около 3,9 миллиарда лет назад.
Теперь, проанализировав образец 76535 — камень, обнаруженный астронавтами в рамках миссии «Аполлон-17» (с седьмого по 19 декабря 1972 года) на краю Моря Ясности, — авторы научной работы, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, пришли к выводу, что один из крупнейших лунных кратеров образовался примерно 4,25 миллиарда лет назад, то есть на 300 миллионов лет раньше, чем считалось.
Камень, весом всего 155 граммов представляет собой троктолит — редкую породу, состоящую в основном из плагиоклаза и оливина. Изотопный и минералогический анализы показали, что 76535 кристаллизовался глубоко в лунной коре, на глубине до 58 километров, при температурах порядка 850 градусов Цельсия и остывал в течение сотен миллионов лет. Признаков сильного ударного давления (кратковременного повышения давления, возникающего во фронте ударной волны) у образца при этом не выявили, что необычно для пород, поднятых с такой глубины.
Чтобы понять, каким образом столь «нетравмированный» камень оказался на поверхности Моря Ясности, исследовательская группа под руководством Эвана Бьоннеса (Evan Bjonnes) из Лунно-планетного института (США), применила компьютерное моделирование на базе кода iSALE, которое позволяет воспроизводить динамику образования ударных кратеров.
Результаты показали, что после удара огромного астероида глубинные слои могут «всплывать» к поверхности. В случае Моря Ясности объем поднятого материала составил около 140 000 кубических километров — примерно 2% от выброшенной породы. Именно в этой массе могли оказаться образцы, подобные 76535. Возраст камня составил 4,25 миллиарда лет, что существенно больше, чем у других пород, собранных в районе соседнего Моря Дождей (Mare Imbrium) и доставленных на Землю миссией «Аполлон-17».
Последствия открытия масштабны: если Море Ясности действительно сформировалось 4,25 миллиарда лет назад, то возраст самого крупного ударного кратера Луны — Бассейна Южный полюс — Эйткен — может оказаться еще старше, вплоть до 4,33 миллиарда лет. Связь между двумя бассейнами ученые объяснили не их расположением, а относительной хронологией ударов — крупнейшие бассейны формировались ранними ударами, а меньшие могли возникать позже. Открытие смещает всю лунную хронологию, заставляя ученых пересмотреть раннюю историю и эволюцию не только Земли и ее спутника, но и других каменистых планет Солнечной системы.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Повторные новые — новые звезды, которые вспыхивают с интервалом в несколько десятков лет. Разлетающаяся от них материя образует вокруг объекта «пузырь» из вещества. Порой эта сброшенная оболочка достигает гигантских размеров. Астрономы нашли пятую такую структуру за всю историю наблюдений.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Шедевры искусства, атакованные вандалами
Что такое Больцмановский мозг
Бактерии-космонавты: вместе к далеким планетам
Итоги года: 10 самых популярных материалов
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Рекордный космический хвост подсказал, почему галактики слишком маленькие
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии