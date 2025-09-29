  • Добавить в закладки
29 сентября, 07:55
Игорь Байдов
5

Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

❋ 3.9

Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.

Психология
# искусственный интеллект
# классика
# книги
# литература
# литературные вкусы
Воровка книг
Кадр из художественного фильма «Воровка книг», снятого в 2013 году по мотивом романа Маркуса Зусака «Книжный вор» / © Fox 2000 Pictures, Sunswept Entertainment, Studio Babelsberg

Вопрос, почему некоторые книги остаются популярными долгие годы, а другие уходят в небытие через короткий промежуток времени, волнует писателей, издателей и критиков не одно десятилетие. Что возносит книгу на пьедестал вечной классики? Многие полагают, что все дело в универсальных темах, сильных персонажах или социальной повестке. 

Авторы предыдущих исследований выявили любопытную закономерность — успех новинки часто связывают с наличием в сюжете доброго, внимательного и обаятельного мужского персонажа. Однако эти факторы хорошо объясняют сиюминутный успех, но плохо проливают свет на долговечность произведения. 

Почему романы некоторых писателей прочно вошли в мировую классику и остаются невероятно популярными, а некогда громкие бестселлеры их современников сегодня практически забыты? Что, если секрет кроется в самой лингвистической структуре текста? Ответить на этот вопрос попыталась международная группа исследователей под руководством когнитивиста Лейао Ван (Leyao Wang) из Йоркского университета в Торонто, Канада. Выводы ученых представлены на сервере препринтов PsyArXiv.

Ван и ее коллеги отобрали для анализа 300 англоязычных романов, опубликованных с 1909 по 1923 годы. Этот период охватывает произведения, написанные достаточно давно, чтобы можно было проследить их популярность на дистанции в 100 лет.

Ученые разделили все исследуемые романы на две категории. В первую вошли настоящие хиты своего времени, попавшие в десятку самых продаваемых книг по версии журнала Publishers Weekly. Этот американский журнал начал выходить еще в 1872 году и десятилетиями формировал картину книжного рынка. Среди отмеченных тогда изданий были, например, роман «Счастливец» Уильяма Джона Лока и «Черные быки» Гертруды Атертон.

Но несмотря на оглушительный успех после публикации, сегодня эти книги неизвестны широкому кругу читателей. На сайте Goodreads, где миллионы пользователей отмечают прочитанное, планируемое и желаемое, эти романы не попадают в топовые списки. 

Во вторую категорию попали романы, сохранившие популярность и в наши дни, хотя после выхода в свет они не покорили сердца широкой публики. Их отбирали по данным все того же книжного портала Goodreads. Среди таких книг — «Аня из Авонлеи» Люси Мод Монтгомери.

Затем ученые предложили искусственному интеллекту выступить в роли литературного критика. Они обучили компьютерную модель, используя тексты 70 процентов отобранных романов. Алгоритм проанализировал полные тексты книг, стараясь обнаружить любые языковые закономерности, которые отличали бы одну группу от другой.

Искусственный интеллект выявил четкие лингвистические портреты для каждой категории.

Книги, которые стали хитами продаж сразу после публикации, но не сохранили популярность с течением времени, обладали общими чертами. Как правило, это были объемные произведения. Но главное — их язык тяготел к разговорному стилю. Авторы часто использовали междометия и частицы вроде «ага», «ох» и «ладно». Еще одной отличительной чертой стало обилие знаков препинания. Исследователи предположили, что такая манера письма делает текст простым для быстрого восприятия. Это качество хорошо работает для мгновенного захвата внимания читателя, но, вероятно, не обеспечивает достаточной глубины, чтобы удерживать интерес спустя много лет.

Совершенно иной портрет получился у романов, которые выдержали испытание временем. В среднем эти книги были не такими объемными, как их коммерчески успешные собратья. Предложения в произведениях, отнесенных ко второй категории, оказывались длиннее и сложнее. Кроме того, писатели использовали больше редких и сложных слов: они применяли слова с более богатым смыслом и оттенками. 

Исследователи выдвинули гипотезу, что такие тексты требуют от читателя более высокой концентрации и интеллектуальных усилий. Возможно, именно эта вовлеченность делает книгу запоминающейся, провоцирует желание перечитать ее или рекомендовать друзьям. Сложность текста становится его преимуществом, а не недостатком.

Когда обученную модель протестировали на оставшихся 30 процентах романов, она с точностью почти 70 процентов смогла разделить их на две группы: «однодневки» и «долгожители». Этот результат подтвердил, что выявленные языковые паттерны — не случайность, а устойчивая закономерность.

Авторы исследования отметили, что их открытие не отменяет важности других факторов успеха. Тематика, маркетинг, репутация автора, безусловно, играют огромную роль. Однако их работа показала, что даже без учета этих факторов можно предсказать, какие романы сохранят интерес к себе спустя десятилетия. Понимание подобных механизмов было бы чрезвычайно ценно для издателей и писателей.

Впрочем, некоторые эксперты призвали относиться к научной работе Ван и ее коллег с изрядной долей скепсиса. Американский литературовед Дороти Хейл (Dorothy Hale) из Калифорнийского университета в Беркли пояснила, что столетие — все еще недостаточный срок, чтобы с уверенностью говорить о «вечности» произведения. Даже признанная классика переживает взлеты и падения популярности. Хейл привела в пример Шекспира: хотя его считают эталоном вечного автора, современные тенденции в американских университетах ведут к отказу от обязательного изучения его произведений на факультетах английской литературы. Это доказывает, что каноны нестабильны, и статус «классики» — величина переменная.

Отметим, у исследования действительно есть несколько слабых мест, которые настораживают. 

Во-первых, ученые изучали только англоязычные романы. Это значит, что закономерности, найденные в тексте этих произведений, не обязательно будут аналогичными для русской, французской или японской классики. В разных культурах свои особенности письма и восприятия текста, что может повлиять на правила «долгой жизни» романа.

Во-вторых, в выборку вошли книги, изданные всего за 14 лет, с 1909 по 1923 год. Это слишком узкий временной срез, который может не отражать общих закономерностей для литературы разных эпох.

В-третьих, авторы выбирали романы для анализа исходя из популярности книг на современном сайте Goodreads. Его аудитория — определенный, в основном молодой сегмент читателей, и их вкусы формируют рейтинги. Книга, не пользующаяся успехом на этой платформе, может быть ценна в академической среде или другими поколениями читателей. Таким образом, Ван и ее коллеги фактически ставят знак равенства между успехом книги на конкретной интернет-платформе и подлинной вневременной ценностью, что представляет собой спорное допущение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
396 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Психология
# искусственный интеллект
# классика
# книги
# литература
# литературные вкусы
