Астрофизики поняли, откуда на Луне частицы земной атмосферы
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Уже к осени 1969 года, то есть примерно через месяц после возвращения «Аполлона-11», появились первые данные о составе собранных Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином образцов лунного грунта. Эти данные во многом оказались неожиданными: в доставленном с Луны веществе обнаружили азот, неон, аргон и другие летучие вещества. Примечательно, что они прослеживаются именно на лунной поверхности, а во взятых с большей глубины образцах их практически нет.
Тогда возникло несколько версий их происхождения. Одна из них — солнечный ветер: из нашей звезды действительно постоянно вылетают не только протоны и ядра гелия, но и атомы многих других химических элементов. Другой вариант — недостаточно стерильные условия анализа образцов в лаборатории, то есть воздействие земного воздуха.
От обоих этих предположений пришлось отказаться после того, как удалось уточнить не только общий химический, но и изотопный состав лунного грунта — соотношение в нем «разновидностей» атомной структуры одного и того же элемента. Выяснилось, что в образцах намного больше «тяжелого» азота 15N, чем в солнечном ветре. Его количество по сравнению с более «легким» 14N оказалось больше похожим на земное. Вдобавок в разных образцах оно варьировалось, а в случае «загрязнения» на Земле должно было быть везде одинаковым.
Поэтому пришлось сделать противоречивый вывод: ясно, что эти вещества на Луне имеют в основном земное происхождение, но как они туда попали — непонятно. Напомним, Землю и ее естественный спутник разделяют в среднем 384 тысячи километров.
Самое правдоподобное объяснение, которое смогли найти, предполагало занесение на Луну земных атмосферных частиц в самом начале истории Солнечной системы. Считается, что тогда у планеты еще не было сегодняшнего мощного магнитного поля, а оно не только защищает нас от космической радиации, но и не позволяет ей «похищать» вещество из атмосферы и уносить его в межпланетное пространство. По этой гипотезе, Солнце «сдувало» воздух с беззащитной молодой планеты и переносило на огромные расстояния.
Недавно команда из Рочестерского университета (США) решила проверить эту версию путем компьютерного моделирования. В статье для журнала Communications Earth & Environment ученые рассказали, что получили не совсем тот результат, который ожидали. Выяснилось, что перенос на Луну земных атмосферных частиц с не имевшей магнитного поля планеты был очень малоэффективен. Даже то, что спутник должен был когда-то быть намного ближе к Земле, не помогло: сорванные давлением солнечного ветра атмосферные частицы все равно почти не достигали Луны.
По расчетам, попавшие на ее поверхность частицы земного воздуха должны быть «похищены» с высоты не ниже примерно 190 километров над Землей, но в древние времена Солнце своим потоком заряженных частиц должно было сильнее сдавливать атмосферу, поэтому с нужной минимальной высоты «похищать» тогда было практически нечего.
Зато при наличии современной магнитосферы планеты и всех нынешних условий этот процесс прекрасно работает. Астрофизики объяснили, что с ночной стороны Земли за ней на миллион с лишним километров тянется в космос гигантский магнитосферный хвост.
Значит, Луна при своем расстоянии от планеты обязательно попадает в этот хвост во время каждого своего оборота вокруг планеты, то есть во время каждого полнолуния. Именно магнитосфера, по мнению ученых, и служит межпланетной «транспортной магистралью» для наших атмосферных частиц: вдоль силовых линий магнитного поля они постоянно мчатся на очень высоких скоростях, и Луна регулярно оказывается под этим «дождем».
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
