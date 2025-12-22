  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 декабря, 15:37
Адель Романенкова
46

Астрофизики поняли, откуда на Луне частицы земной атмосферы

❋ 5.2

До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.

Астрономия
# атмосфера
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитосфера
Иллюстрация транспортировки земных атмосферных частиц на Луну магнитным полем планеты
Иллюстрация транспортировки земных атмосферных частиц на Луну магнитным полем планеты / © University of Rochester illustration / Shubhonkar Paramanick

Уже к осени 1969 года, то есть примерно через месяц после возвращения «Аполлона-11», появились первые данные о составе собранных Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином образцов лунного грунта. Эти данные во многом оказались неожиданными: в доставленном с Луны веществе обнаружили азот, неон, аргон и другие летучие вещества. Примечательно, что они прослеживаются именно на лунной поверхности, а во взятых с большей глубины образцах их практически нет.

Тогда возникло несколько версий их происхождения. Одна из них — солнечный ветер: из нашей звезды действительно постоянно вылетают не только протоны и ядра гелия, но и атомы многих других химических элементов. Другой вариант — недостаточно стерильные условия анализа образцов в лаборатории, то есть воздействие земного воздуха.

От обоих этих предположений пришлось отказаться после того, как удалось уточнить не только общий химический, но и изотопный состав лунного грунта — соотношение в нем «разновидностей» атомной структуры одного и того же элемента. Выяснилось, что в образцах намного больше «тяжелого» азота 15N, чем в солнечном ветре. Его количество по сравнению с более «легким» 14N оказалось больше похожим на земное. Вдобавок в разных образцах оно варьировалось, а в случае «загрязнения» на Земле должно было быть везде одинаковым.

Поэтому пришлось сделать противоречивый вывод: ясно, что эти вещества на Луне имеют в основном земное происхождение, но как они туда попали — непонятно. Напомним, Землю и ее естественный спутник разделяют в среднем 384 тысячи километров.

Самое правдоподобное объяснение, которое смогли найти, предполагало занесение на Луну земных атмосферных частиц в самом начале истории Солнечной системы. Считается, что тогда у планеты еще не было сегодняшнего мощного магнитного поля, а оно не только защищает нас от космической радиации, но и не позволяет ей «похищать» вещество из атмосферы и уносить его в межпланетное пространство. По этой гипотезе, Солнце «сдувало» воздух с беззащитной молодой планеты и переносило на огромные расстояния.

Недавно команда из Рочестерского университета (США) решила проверить эту версию путем компьютерного моделирования. В статье для журнала Communications Earth & Environment ученые рассказали, что получили не совсем тот результат, который ожидали. Выяснилось, что перенос на Луну земных атмосферных частиц с не имевшей магнитного поля планеты был очень малоэффективен. Даже то, что спутник должен был когда-то быть намного ближе к Земле, не помогло: сорванные давлением солнечного ветра атмосферные частицы все равно почти не достигали Луны.

По расчетам, попавшие на ее поверхность частицы земного воздуха должны быть «похищены» с высоты не ниже примерно 190 километров над Землей, но в древние времена Солнце своим потоком заряженных частиц должно было сильнее сдавливать атмосферу, поэтому с нужной минимальной высоты «похищать» тогда было практически нечего.

Зато при наличии современной магнитосферы планеты и всех нынешних условий этот процесс прекрасно работает. Астрофизики объяснили, что с ночной стороны Земли за ней на миллион с лишним километров тянется в космос гигантский магнитосферный хвост.

Значит, Луна при своем расстоянии от планеты обязательно попадает в этот хвост во время каждого своего оборота вокруг планеты, то есть во время каждого полнолуния. Именно магнитосфера, по мнению ученых, и служит межпланетной «транспортной магистралью» для наших атмосферных частиц: вдоль силовых линий магнитного поля они постоянно мчатся на очень высоких скоростях, и Луна регулярно оказывается под этим «дождем».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
271 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитосфера
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Чем занимаются аналитики в ИТ?
Политехнический музей
Онлайн
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Внекорабельная деятельность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Автоматические межпланетные станции
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
1400
Гравитационно-волновая астрономия
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженеры оптимизировали уровень шума в салоне рельсового беспилотника с помощью компьютерного моделирования

    22 декабря, 16:17

  2. Астрофизики поняли, откуда на Луне частицы земной атмосферы

    22 декабря, 15:37

  3. Социологи выяснили, как жители регионов России используют интернет

    22 декабря, 15:15

  4. Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

    22 декабря, 11:17
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Елена
3 минуты назад
Женя, 💯

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Sergey Ladozhsky
5 минут назад
Содержание статьи противоречит заголовку. Инфографика иллюстрирует топ 10 языков, которые население Земли считает своим родным. В то же время, в

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Алексей Быков
6 минут назад
Ильдар, Я как-то краем уха слышал, что арабский в разных странах так сильно различается, что носители не всегда понимают друг друга. И может быть,

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Владимир Гордеев
31 минута назад
Алексей, согласен. Как бы они могли долететь до Луны, если для этого надо пробить непробиваемую небесную твердь.

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Иван Колупаев
1 час назад
Vlad, забавно будет посмотреть как полетит эта смесь бульдога с носорогом, если в одном пакете пойдут и спейсиксы и наса и проект безоса туда

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

yyy yyy
1 час назад
Эти клоуны говорят, что китайцев 1.500 миллиарда, а их язык не популярен, где хинди их тоже 1.500 миллиарда. В Индии не знают родной язык. Статистика

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Костя Шалаев
2 часа назад
Алексей, Урду, маратхи, гуджарати, тамильский, телугу, каннада и ещё четыре сотни других языков. Вот туда и выпало. Кстати 2 из них - маратхи и телугу -

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Олег Валерьевич
2 часа назад
В Россию массово завозят человекоподобных роботов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит совершить технологический прорыв в

В Китае запустили первую в мире линию по производству аккумуляторов для электромобилей с участием человекоподобных роботов

я Домбра
2 часа назад
Я не хорошо знать русский язык...в россии русский язык не родной всему 145 миллион люди...отнимите бурят, якут, кавказ, башкур, карел, удмурт, татар и

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Vlad Ok
2 часа назад
посмотрим как будет продвигатся старшип, и скоро увидим - я надеюсь - прототип Starship HLS. Альтернатива от Безоса вроде бы потихоньку двигается - во

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Marina Mironova
3 часа назад
Doctor, скорее, роста в странах Африки, где говорят на португальском

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Vlad Ok
3 часа назад
1, в оригинальной статье указан обьем жилой секции - 350 кубометров. Т.е. если у нас высота 2 метра (например) то это получится помещение порядка175

Новая реконфигурируемая космическая станция сможет выйти на орбиту за один пуск Falcon 9

Вячеслав Говорун
3 часа назад
Wladimir, это официальная информация "Ростеха". https://rostec.ru/media/news/samolet-su-57-vpervye-podnyalsya-v-nebo-s-perspektivnym-dvigatelem-pyatogo-pokoleniya-izdelie-177/#middle

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Wladimir Awdeew
3 часа назад
Питон, думаю в статье ошибочная информация.

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Алексей Апальков
3 часа назад
Возвращаются (на Луну) те, кто там бывал, а пиндосов там не было........

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Андрей Сергеевич
3 часа назад
Хм, русский позицию сохранил, но по количеству серьезно просел. Видимо, на выход собрался..

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Михаил Рожко
4 часа назад
костя, думаю поделили просто по популярным диалектам.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Михаил Рожко
4 часа назад
Valentin, вы статью вообще читали, или только заголовок? Там черным по белому написано, что это график по тому, клму данные языки являются родными, а не

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Dmytro Dmytro
4 часа назад
Valentin, РФ самая демократичная, удачи 1 января

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Dmytro Dmytro
4 часа назад
Violet, Язык защищается конституцией не как равносильный российской, на законодательном уровне только убрали с изучения на ровне английского в

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно