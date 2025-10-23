Уведомления
Лунная пыль изменила версию о происхождении воды на Земле
В образцах грунта с обратной стороны Луны, доставленных на Землю автоматической станцией «Чанъэ-6», обнаружили редчайшие следы внеземного вещества — фрагменты метеоритов, упавших на естественный спутник миллиарды лет назад.
В 2019 году китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил первую мягкую посадку на обратной стороне Луны, подготовив почву для следующих миссий — всего через пять лет станция «Чанъэ-6» доставила на Землю почти два килограмма лунного грунта. Его изучение выявило существенные различия между двумя сторонами естественного спутника: обратная сторона оказалась холоднее видимой, а в районе крупнейшего ударного бассейна Южный Полюс — Эйткен воды было заметно меньше, чем в мантии стороны, всегда обращенной к Земле.
Изучая образцы грунта с обратной стороны Луны, международная исследовательская группа под руководством И-Гана Сюя (Yi-Gang Xu) и Мана Лина (Mang Lin) из Гуанчжоуского института геохимии (Китай) обнаружила в них смесь микроскопических обломков метеоритного происхождения. В общей сложности ученые отобрали первичные куски реголита размером менее 50 микрометров, включая минералогически или химически измененные образцы.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале PNAS, показали, что отдельные зерна пыли произошли из CI-хондритов — одних из самых «чистых» и древних тел Солнечной системы. Они содержат до 20% воды, а также органические соединения. На Земле такие объекты — редкость: они слишком хрупкие, чтобы сохраниться в земной атмосфере, однако на безвоздушной Луне их фрагменты могли сохраняться миллиарды лет.
Проанализировав химический состав образцов с помощью метода электронной микроскопии и измерив тройные изотопы кислорода в отдельных зернах пыли, исследователи выявили семь крошечных обломков, содержащих богатые железом, марганцем и цинком кристаллы оливина — минерала, часто встречающегося в вулканических породах, метеоритах и импактных расплавах. Затем в отобранных фрагментах измерили соотношение железа, марганца и цинка и исключили как лунное, так и земное происхождение вещества: содержание цинка в этих кристаллах оказалось в сотни раз выше, чем в лунных породах.
Более того, по изотопным характеристикам и химическим соотношениям элементы полностью совпали с материалами околоземных астероидов Бенну и Рюгу, доставленных на Землю японской миссией «Хаябуса-2» и американской OSIRIS-REx.
Фрагменты CI-хондритов в образцах лунной пыли подтверждают гипотезу о том, что именно такие богатые летучими веществами астероиды сыграли ключевую роль в доставке воды и органики не только на Луну, но и на Землю. Авторы научной работы предположили, что более четырех миллиардов лет назад, во времена интенсивной метеоритной бомбардировки, поток углистых тел во внутренней Солнечной системе был больше, чем считалось.
Дальнейшее изучение фрагментов поможет проследить, как вода и органические вещества мигрировали между телами Солнечной системы и понять, каким образом на нашей планете сформировались условия, благоприятные для возникновения жизни.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
