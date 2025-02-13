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В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра
Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.
Межзвездный астероид Оумуамуа и комета Борисова, тоже прибывшая из-за пределов Солнечной системы, принесли человечеству осознание того, что мы не изолированы от окружающей Вселенной: происходит постоянное «общение» звездных систем с помощью вылетающих из них небесных тел. Время от времени их выбрасывает в межзвездное пространство из-за гравитационного взаимодействия со звездами и планетами. Астрономы подчеркивают, что это естественный процесс и наша собственная система по мере своего движения в Галактике тоже теряет какое-то количество вещества.
Откуда явились Оумуамуа и комета Борисова — неизвестно, но поскольку межзвездные объекты к нам залетают, прежде всего стоит ожидать их прибытия из ближайшей к Солнцу системы — Альфы Центавра. Именно этой логикой руководствовались исследователи из Университета Онтарио (Канада).
Они попытались понять, могут ли кометы и астероиды прилетать к нам оттуда, а если да, то в каких количествах и где в Солнечной системе они прямо сейчас могут быть. То, что получилось, ученые изложили в недавней статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета (США).
Напомним, система Альфы Центавра расположена в четырех с небольшим световых годах от нас и состоит из трех звезд. Две из них по массе примерно такие же, как Солнце, точнее — одна чуть больше, а другая чуть меньше. Расположены они друг к другу, по космическим меркам, очень близко: если бы их можно было поместить в Солнечную систему, то вторая звезда была бы примерно между орбитами Урана и Нептуна. Третья, Проксима Центавра, — совсем маленький и тусклый красный карлик массой почти в 10 раз меньше Солнца, который отстоит от двух других светил в 8200 раз дальше, чем Земля от Солнца.
Система зрелая, примерно ровесница Солнечной: по оценкам, ей приблизительно пять миллиардов лет. Значит, большая часть исходного протопланетного материала там давно нашла свое применение, то есть вошла в состав планет, спутников, астероидов, комет.
У этих звезд, кстати, подозревают довольно многочисленную планетную систему. Более того, по расчетам, у системы должно быть собственное Облако Оорта — сферическое скопление ледяных и каменных тел, которое, как давно подозревают, окружает и нашу систему.
Самое интересное, что эти три звезды не только ближайшие соседи Солнца: система еще и приближается к нам со скоростью 22 километра в секунду. Как объясняют астрономы, по мере своего движения она должна терять некоторое количество небольших объектов, и они выстраиваются вдоль ее траектории — наподобие тех кометных шлейфов, сквозь которые регулярно пролетает Земля, что мы и наблюдаем как метеорные потоки. Таким образом, «выброшенные» из тройной системы небольшие тела тоже направляются к Солнцу.
Из всего этого у исследователей сложилась картина, на которой прямо сейчас в нашем Облаке Оорта должно быть примерно миллион объектов крупнее сотни метров «родом» из системы Альфы Центавра. Для большинства из них межзвездное путешествие заняло менее 10 миллионов лет. Во внутреннюю часть Солнечной системы они практически не попадают: шансы встретить такой объект примерно в пределах орбиты Сатурна составили один на миллион. Впрочем, около десятка микрометеоритов с Альфы Центавра влетают в нашу атмосферу каждый год, но они, разумеется, полностью там сгорают.
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