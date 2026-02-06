В немецком музее воссоздали точные запахи древнеегипетских бальзамов для мумификации

Как показали последние достижения биомолекулярной археологии, предметы могут сохранять молекулы, предоставляющие информацию о запахах, которые связаны с медицинскими, парфюмерными, ритуальными практиками древности. Международная команда ученых специально для выставки в музее Августа Кестнера в Ганновере разработала технологию, которая позволяет восстанавливать запах по его молекулярному «отпечатку» из прошлого.

Благодаря исследованиям в области истории и археологии известны многие подробности о том, как в разных странах мумифицировали тела умерших людей. Например, согласно работам последних лет, в Древней Азии покойников было принято коптить, а чтобы сохранить тело австрийского священника XVIII века, современники заполнили его брюшную и тазовую полости через прямую кишку смесью из древесной щепы, фрагментов веток и кусков ткани.

Специалисты из нескольких университетов Германии, Дании, Франции и США не просто описали вещества, которые в Древнем Египте использовались для мумификации, а воссоздали запахи с учетом сочетания компонентов и их пропорций. Кроме того, команда нашла способы демонстрировать эти ароматы посетителям исторических экспозиций и опробовала разработку на выставке в немецком музее Августа Кестнера в Ганновере. Статью по теме опубликовал научный журнал Frontiers in Environmental Archaeology.

«Биомолекулярные данные дают важные подсказки, но парфюмер должен преобразовать химическую информацию для целостного обонятельного восприятия, которое отражает сложность исходного материала, а не только его отдельных компонентов», — объяснили авторы работы.

Команда проекта разработала два формата представления древних ароматов, которые можно использовать в общественных местах. На выставке музея Августа Кестнера, посвященной Древнему Египту, реконструированные запахи были доступны в виде открыток с ароматической печатью и стационарной станции в зале, представляющем собой мастерскую для бальзамирования, — там вместе со специальными ароматическими картриджами находились и другие предметы, связанные с мумификацией и загробной жизнью.

Одним из способов представления восстановленных запахов в музее стали ароматические открытки / © Sofia Collette Ehrich et al., Frontiers in Environmental Archaeology

«Аромат — новый подход к рассказу о мумификации, позволяющий отойти от пугающего фактора и клише из фильмов ужасов к пониманию мотивов, стоящих за действиями, и желаемых результатов. Парфюмерная станция изменила представление посетителей о бальзамировании: запах добавил эмоциональной и чувственной глубины, которую невозможно передать только текстовыми надписями», — подытожили организаторы выставки.

Команда исследователей, в свою очередь, отметила, что новый подход — возможность преобразовывать научные данные в значимый культурный опыт. Ученые надеются, что он будет востребован в музеях, поскольку позволяет погрузить посетителей в прошлое за счет воздействия на большее количество органов чувств.

Полина Меньшова 405 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.