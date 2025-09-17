В Древней Азии коптили покойников. Это старейшие мумии региона

Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.

До сих пор наиболее древним свидетельством мумификации считались останки, обнаруженные на территории современных Чили и Перу: возраст тел охотников-собирателей народа Чинчорро оценивают примерно в семь тысяч лет. Отметим, что большинство дошедших до нас мумий не сохранили фрагменты мягких тканей и относятся к более позднему периоду: их возраст датируется от нескольких сотен до четырех тысяч лет.

Теперь, изучив 54 захоронения на территории современных Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Лаоса, Филиппин и Малайзии, международная группа археологов обнаружила, что древние жители этих регионов практиковали особый способ сохранения тел умерших — копчение дымом. Авторы научной работы, опубликованной в журнале PNAS, описали погребения возрастом от четырех до 12 тысяч лет, тем самым предоставив самое древнее свидетельство искусственной мумификации.

В отличие от прямолежащих египетских мумий, многие скелеты находились в необычайно компактных и скрученных позах — настолько, что достичь их без предварительного высушивания тканей невозможно. К слову, в Азии до сих пор находили в основном кости, а знаменитые египетские мумии (как и Чинчорро) мягкие ткани сохраняли.

Анализ костей, выполненный с помощью рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии, показал: останки подвергались длительному воздействию дыма и слабого тепла, на что указали локальные следы обугливания или черные налеты сажи на костях. В отсутствие признаков полного сгорания, археологи предположили, что тела покойных «вялили» над огнем, замедляя разложение и сохраняя форму.

Наиболее наглядные примеры — находки в пещерах в китайском Гуанси и на севере Вьетнама: в одном из погребений в Хуияотяне скелет был настолько скрученным, что стопы лежали у бедер, а руки были заведены под колени. Значит, умерших связывали сразу после смерти, потом коптили над дымом. При этом примерно у 15% костей с этих «памятников» были следы обугливания, главным образом в областях с тонкими мягкими тканями — на конечностях и черепах.

Современная мумия, высушенная в дыму народом дани (Индонезия) / © Hirofumi Matsumura and Hsiao-chun Hung

Гипотезу усиливают этнографические параллели: в высокогорьях Новой Гвинеи народы дани и анга до сих пор мумифицируют тела предков путем копчения над огнем в течение нескольких месяцев. Эти чернеющие от дыма мумии хранятся в домах потомков и выносятся на важные церемонии. Аналогии с археологическими данными также указывают, что подобная дымовая мумификация могла существовать в Юго-Восточной Азии на протяжении тысячелетий.

Поскольку эта погребальная практика возникла в условиях влажного тропического климата, где естественная мумификация невозможна, копчение умерших, судя по всему, применялось намеренно и появилось как минимум за пять тысяч лет до первых египетских мумификаций.

Останки возрастом более девяти тысяч лет, обнаруженные в Гуанси (Китай). / © Yousuke Kaifu and Hirofumi Matsumura

Авторы статьи отметили, что речь идет не только о сохранении тел, но и о системе верований: копченые останки могли служить физическим прибежищем для души умершего, чтобы поддерживать связь с потомками. Древние майя, например, верили, что душу человека можно разделить между различными частями тела и после смерти сохранить в костях и зубах, о чем Naked Science рассказывал ранее.

