Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Древней Азии коптили покойников. Это старейшие мумии региона
Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.
До сих пор наиболее древним свидетельством мумификации считались останки, обнаруженные на территории современных Чили и Перу: возраст тел охотников-собирателей народа Чинчорро оценивают примерно в семь тысяч лет. Отметим, что большинство дошедших до нас мумий не сохранили фрагменты мягких тканей и относятся к более позднему периоду: их возраст датируется от нескольких сотен до четырех тысяч лет.
Теперь, изучив 54 захоронения на территории современных Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Лаоса, Филиппин и Малайзии, международная группа археологов обнаружила, что древние жители этих регионов практиковали особый способ сохранения тел умерших — копчение дымом. Авторы научной работы, опубликованной в журнале PNAS, описали погребения возрастом от четырех до 12 тысяч лет, тем самым предоставив самое древнее свидетельство искусственной мумификации.
В отличие от прямолежащих египетских мумий, многие скелеты находились в необычайно компактных и скрученных позах — настолько, что достичь их без предварительного высушивания тканей невозможно. К слову, в Азии до сих пор находили в основном кости, а знаменитые египетские мумии (как и Чинчорро) мягкие ткани сохраняли.
Анализ костей, выполненный с помощью рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии, показал: останки подвергались длительному воздействию дыма и слабого тепла, на что указали локальные следы обугливания или черные налеты сажи на костях. В отсутствие признаков полного сгорания, археологи предположили, что тела покойных «вялили» над огнем, замедляя разложение и сохраняя форму.
Наиболее наглядные примеры — находки в пещерах в китайском Гуанси и на севере Вьетнама: в одном из погребений в Хуияотяне скелет был настолько скрученным, что стопы лежали у бедер, а руки были заведены под колени. Значит, умерших связывали сразу после смерти, потом коптили над дымом. При этом примерно у 15% костей с этих «памятников» были следы обугливания, главным образом в областях с тонкими мягкими тканями — на конечностях и черепах.
Гипотезу усиливают этнографические параллели: в высокогорьях Новой Гвинеи народы дани и анга до сих пор мумифицируют тела предков путем копчения над огнем в течение нескольких месяцев. Эти чернеющие от дыма мумии хранятся в домах потомков и выносятся на важные церемонии. Аналогии с археологическими данными также указывают, что подобная дымовая мумификация могла существовать в Юго-Восточной Азии на протяжении тысячелетий.
Поскольку эта погребальная практика возникла в условиях влажного тропического климата, где естественная мумификация невозможна, копчение умерших, судя по всему, применялось намеренно и появилось как минимум за пять тысяч лет до первых египетских мумификаций.
Авторы статьи отметили, что речь идет не только о сохранении тел, но и о системе верований: копченые останки могли служить физическим прибежищем для души умершего, чтобы поддерживать связь с потомками. Древние майя, например, верили, что душу человека можно разделить между различными частями тела и после смерти сохранить в костях и зубах, о чем Naked Science рассказывал ранее.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Остров несуществующих геоданных: виртуальное место, где каждый из нас реально побывал
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
Религиозные символы
Грезы о весне искусственного интеллекта
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Параллелизм эволюции
Гиперболический путь Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии