«Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов утвердил Положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты. Среди требований, кроме вполне ожидаемых, — еще и умеренный объем татуировок, а также необходимость свести их после приема в отряд.

Отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов при участии ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а стаж работы по полученной профессии — менее трех лет.

При отборе проверят не только способности конкурсантов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, но и владение одним из европейских иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким или французским). Правда, требования не будут излишне жесткими — на уровне программы непрофильного вуза. Кроме этого претендентов проверят на письменную и устную грамотность, наличие базовых знаний в области истории космонавтики и мировой культуры.

Одним из самых жестких критериев отбора традиционно остается физическая форма и состояние организма в целом. Будущий космонавт не должен иметь хронических заболеваний. Предельный рост для прохождения отбора — 190 сантиметров, а вес — 90 килограммов. Минимальный рост 150 сантиметров, вес 50 килограммов. Размер ступни не должен превышать 46 размера. Ограничителем здесь выступают габариты скафандров внекорабельной активности.

Первый этап отбора будет заочным: претенденты должны подготовить и направить необходимый комплект документов. После проверки документов идет второй, очный этап отбора. Допущенных до него пригласят для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.

Довольно актуальный момент в нашу эпоху: претенденту откажут в прохождении отбора, если у него есть татуировки. Хотя небольшое исключение есть и здесь: человек продолжит участие в отборе, если у него вытатуирована отметка с группой крови или буквенная татуировка до трех сантиметров в диаметре. Но и их придется свести в случае успешного прохождения отбора.

В западной космонавтике таких требований нет, некоторые астронавты имеют татуировки. Но и логику российского отбора понять можно. Под татуировкой сложно вести дерматологический контроль. Если у человека в космосе есть ранние признаки заболеваний кожи или аллергических реакций, заметить это под чернилами вовремя будет проблематично. Учитывая, что в невесомости иммунитет снижается, а кожа становится тоньше, это может быть небезопасно.

Более подробная информация о правилах отбора в отряд (с контактной информацией) есть на сайте Центра подготовки космонавтов и социальных сетях госкорпорации «Роскосмос».

