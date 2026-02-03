На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Единственная «галилеева» луна, не покрытая ледяной коркой, выглядит совершенно сухой: ее вулканы извергают соединения серы и силикатную лаву, а недра разогреваются мощными приливными силами Юпитера и соседних спутников. Правда, как именно магма поднимается к поверхности и почему Ио покрыт лавовыми озерами и глубокими вулканическими впадинами, по-прежнему неизвестно.

Двадцать седьмого декабря 2024 года, пролетая на расстоянии приблизительно 75-100 тысяч километров от Ио, аппарат «Юнона» зафиксировал область, внезапно вспыхнувшую в инфракрасном диапазоне. Ее излучаемая мощность оказалась выше, чем у ранее обнаруженных в регионе вулканов. При этом все ранее известные вулканы оставались спокойными. Дальнейший анализ показал, что вспышка — не одиночное извержение, а часть гораздо более масштабного процесса.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале JGR Planets, указали на то, что зарегистрированная активность была синхронной и охватывала несколько вулканических очагов, расположенных на расстоянии сотен километров друг от друга. Площадь активного региона составила около 65 тысяч квадратных километров — в несколько раз больше, чем у крупнейших известных лавовых озер на спутнике.

Особое внимание планетологи уделили синхронности происходящего. Дело в том, что вспышки зафиксировали практически одновременно, а многие соседние вулканы, которые ранее неоднократно проявляли активность, оставались спокойными. Подобная избирательность, по мнению ученых, указывает на существование скрытых под поверхностью «границ», определяющих, какие области вовлечены в процесс.

Наиболее вероятным объяснением происходящего стало наличие под корой Ио обширной сети связанных между собой магматических резервуаров. Резкий приток магмы или скачок давления в недрах луны мог привести к тому, что расплав одновременно прорвался в нескольких местах, став причиной извержений. Прежние модели предполагали либо наличие изолированных магматических «камер», либо существование глобального океана расплава под поверхностью.

Исследователи также предположили, что зафиксированное извержение должно оставить заметные следы на поверхности спутника — обнаружить новые лавовые потоки или отложения выброшенного материала можно при следующих пролетах «Юноны».

Дальнейшее изучение крупнейшего извержения вулканов в Солнечной системе поможет больше узнать о внутреннем строении Ио, а также изучить механизмы приливного нагрева, способные поддерживать экстремальную геологическую активность на лунах газовых гигантов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 320 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.