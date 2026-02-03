Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Единственная «галилеева» луна, не покрытая ледяной коркой, выглядит совершенно сухой: ее вулканы извергают соединения серы и силикатную лаву, а недра разогреваются мощными приливными силами Юпитера и соседних спутников. Правда, как именно магма поднимается к поверхности и почему Ио покрыт лавовыми озерами и глубокими вулканическими впадинами, по-прежнему неизвестно.
Двадцать седьмого декабря 2024 года, пролетая на расстоянии приблизительно 75-100 тысяч километров от Ио, аппарат «Юнона» зафиксировал область, внезапно вспыхнувшую в инфракрасном диапазоне. Ее излучаемая мощность оказалась выше, чем у ранее обнаруженных в регионе вулканов. При этом все ранее известные вулканы оставались спокойными. Дальнейший анализ показал, что вспышка — не одиночное извержение, а часть гораздо более масштабного процесса.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале JGR Planets, указали на то, что зарегистрированная активность была синхронной и охватывала несколько вулканических очагов, расположенных на расстоянии сотен километров друг от друга. Площадь активного региона составила около 65 тысяч квадратных километров — в несколько раз больше, чем у крупнейших известных лавовых озер на спутнике.
Особое внимание планетологи уделили синхронности происходящего. Дело в том, что вспышки зафиксировали практически одновременно, а многие соседние вулканы, которые ранее неоднократно проявляли активность, оставались спокойными. Подобная избирательность, по мнению ученых, указывает на существование скрытых под поверхностью «границ», определяющих, какие области вовлечены в процесс.
Наиболее вероятным объяснением происходящего стало наличие под корой Ио обширной сети связанных между собой магматических резервуаров. Резкий приток магмы или скачок давления в недрах луны мог привести к тому, что расплав одновременно прорвался в нескольких местах, став причиной извержений. Прежние модели предполагали либо наличие изолированных магматических «камер», либо существование глобального океана расплава под поверхностью.
Исследователи также предположили, что зафиксированное извержение должно оставить заметные следы на поверхности спутника — обнаружить новые лавовые потоки или отложения выброшенного материала можно при следующих пролетах «Юноны».
Дальнейшее изучение крупнейшего извержения вулканов в Солнечной системе поможет больше узнать о внутреннем строении Ио, а также изучить механизмы приливного нагрева, способные поддерживать экстремальную геологическую активность на лунах газовых гигантов.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
18 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 8)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии