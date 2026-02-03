  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 февраля, 18:11
Любовь С.
8

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

❋ 4.5

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
Слева — Ио в объективе космического аппарата NASA «Галилео», снимок получен 3 июня 1999 года. Справа — Массивная вулканическая точка, наблюдаемая «Юноной» в 2024 году / © NASA / JPL / University of Arizona/ NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Единственная «галилеева» луна, не покрытая ледяной коркой, выглядит совершенно сухой: ее вулканы извергают соединения серы и силикатную лаву, а недра разогреваются мощными приливными силами Юпитера и соседних спутников. Правда, как именно магма поднимается к поверхности и почему Ио покрыт лавовыми озерами и глубокими вулканическими впадинами, по-прежнему неизвестно.

Двадцать седьмого декабря 2024 года, пролетая на расстоянии приблизительно 75-100 тысяч километров от Ио, аппарат «Юнона» зафиксировал область, внезапно вспыхнувшую в инфракрасном диапазоне. Ее излучаемая мощность оказалась выше, чем у ранее обнаруженных в регионе вулканов. При этом все ранее известные вулканы оставались спокойными. Дальнейший анализ показал, что вспышка — не одиночное извержение, а часть гораздо более масштабного процесса.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале JGR Planets, указали на то, что зарегистрированная активность была синхронной и охватывала несколько вулканических очагов, расположенных на расстоянии сотен километров друг от друга. Площадь активного региона составила около 65 тысяч квадратных километров — в несколько раз больше, чем у крупнейших известных лавовых озер на спутнике.

Особое внимание планетологи уделили синхронности происходящего. Дело в том, что вспышки зафиксировали практически одновременно, а многие соседние вулканы, которые ранее неоднократно проявляли активность, оставались спокойными. Подобная избирательность, по мнению ученых, указывает на существование скрытых под поверхностью «границ», определяющих, какие области вовлечены в процесс.

Наиболее вероятным объяснением происходящего стало наличие под корой Ио обширной сети связанных между собой магматических резервуаров. Резкий приток магмы или скачок давления в недрах луны мог привести к тому, что расплав одновременно прорвался в нескольких местах, став причиной извержений. Прежние модели предполагали либо наличие изолированных магматических «камер», либо существование глобального океана расплава под поверхностью. 

Исследователи также предположили, что зафиксированное извержение должно оставить заметные следы на поверхности спутника — обнаружить новые лавовые потоки или отложения выброшенного материала можно при следующих пролетах «Юноны».

Дальнейшее изучение крупнейшего извержения вулканов в Солнечной системе поможет больше узнать о внутреннем строении Ио, а также изучить механизмы приливного нагрева, способные поддерживать экстремальную геологическую активность на лунах газовых гигантов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
320 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
2 февраля, 16:59
ИИМК РАН

Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.

ИИМК РАН
# Алтай
# артефакты
# археология
# история
# могильник
# Россия
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

    3 февраля, 18:11

  2. Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

    3 февраля, 13:03

  3. В Австралии нашли древнейший след динозавра на континенте

    3 февраля, 12:31

  4. Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

    3 февраля, 12:07
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Андрей Степанов
16 минут назад
Пью, а в комментах вконтактика наоборот пишут, что статья это гнусный пасквиль об СССР. Видимо и правда хорошая статья, раз бомбит все крайности

Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР

Sam Dowson
25 минут назад
Сейчас придёт буйный Трамп и предъявит Японии, что весь донный ил Тихого океана - его, ибо прибрежные воды Гавайских островов. Иначе получите

Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами

Foxtrot Uniform
1 час назад
Sergey, в Тарагоне тоже)) Может быть, он не самый длинный, но смотрится ОХРЕНИТЕЛЬНО!

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Mikhail Khramov
1 час назад
Александр, а причем тут 90% влажность? 90% при -32°С - это очень сухой воздух, в нем столько же воды, сколько при 5,6% относительной влажности при 0°С или 1,5%

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Foxtrot Uniform
1 час назад
Евгений, он не думает. За него уже Соловьев (который зачем-то (??) имел 2 виллы на Комо) подумал и сказал.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

wewrr ggdg
1 час назад
Денис, нет это ты своей тупизной показал что твой уровень интеллекта ниже 50

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, температуру замерзания надо смотреть, а не кипения. Сказано же - антифриз

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Ильгиз Валинуров
2 часа назад
Игорь, там виноград не рос.

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Александр Французов
2 часа назад
Sam, мы с тобой не братались, чтобы тыкать, это первое, второе - посмотри точку кипения изопропилового спирта и садись тебе кол!.

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, что другое? Не спирт что ли? Садись, два! Антифриз - не значит только лишь тосол для радиатора. Антифриз более широкое понятие,

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Пью Полуслепой
3 часа назад
Иван, Интернет есть везде,ну и что? Почему же тогда в сельских школах баллы ЕГЭ ниже чем городских?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Vlad Ok
3 часа назад
Алексей, ну расскажи нам что это Украина напала. Поржем с тебя :)

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Vlad Ok
3 часа назад
Ivan, у него в методичке это не написано :)

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Vlad Ok
3 часа назад
Владимир, новая белуга xl возит вовсю уже по два крыла аирбаса вместо одного которое возила старая. Они вовсю работают :))) читайте источники и не

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Пью Полуслепой
3 часа назад
Какая-то советская пропагандистская статья. Ничего конкретного. Где цифры,графики? А зачем? Главное написать как советская власть заботилась о

Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР

Ella Grace
3 часа назад
NASA’s decision to delay the Moon mission again shows how complex and risky hydrogen-based fueling systems still are, especially in large rockets like the SLS. These technical challenges may slow timelines, but they are necessary to address to ensure crew safety and

NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода

Пью Полуслепой
3 часа назад
Юра, и чего ты добился в России? Уже стал миллионером?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Пью Полуслепой
3 часа назад
Стефан, недовольные есть везде ,а бессменный вождь и учитель почему -то в России

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Пью Полуслепой
3 часа назад
Иван, какой-то бред,вы вроде уже немолоды,а верите в сказки что за несколько тысяч можно разобраться в математике.

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Evgeny Lepilov
3 часа назад
Dmitrii, вы в своем уме? Какой советский союз во времена римской империи.

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно