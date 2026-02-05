Уведомления
Ученые раскрыли, как антарктические бактерии поглощают свет в условиях полярной ночи
Ученые МФТИ с коллегами раскрыли детали работы комплекса светочувствительного белка, родопсина (HbR1) и каротиноидного пигмента, который действует как дополнительная антенна. Этот молекулярный тандем позволяет бактерии Hymenobacter psoromatis, найденной впервые в Антарктике, улавливать скудную солнечную энергию в экстремальных условиях. Используя методы искусственного интеллекта для предсказания структуры и мощные расчеты молекулярной динамики, ученые показали, что два ключевых компонента — ретиналь (производное витамина А) внутри белка и каротиноид снаружи — могут образовывать стабильную и тесно связанную структуру, идеально приспособленную для эффективного поглощения и передачи энергии.
Работа, опубликованная в журнале Biochemistry (Moscow), Supplement Series A: Membrane and Cell Biology, поддержанная грантом Российского научного фонда, открывает перспективы для создания новых биосенсоров и оптических материалов.
Обитающие в суровых условиях полярных широт микроорганизмы, в частности бактерия Hymenobacter psoromatis, обладают уникальными генетически запрограммированными механизмами выживания, позволяющими им существовать и развиваться при низких температурах и под воздействием ультрафиолетового ионизирующего излучения.
Бактерия имеет и гены специальных светочувствительных белков — родопсинов. В отличие от зрительного родопсина животных, эти бактериальные белки работают как ионные насосы или сенсоры, преобразуя энергию света в химические сигналы или электростатический потенциал на мембране. Особенность изучаемого родопсина — его возможная связь с молекулой каротиноида (оранжево-красным пигментом). Ученые давно предполагали, что каротиноид в таких комплексах может играть две критически важные роли: служить дополнительной «антенной», расширяющей диапазон улавливаемого света, и защищать белок от повреждающего действия ультрафиолетового излучения, интенсивного в полярных регионах. Однако детали молекулярных механизмов их совместной работы до сих пор были изучены мало.
Чтобы увидеть, как именно устроен и работает этот тандем, группа исследователей МФТИ провела множество итераций специального длительного компьютерного моделирования с помощью методов молекулярной динамики. Ученые начали работу с конструирования модели структуры родопсина бактерии. Трехмерную модель белка вместе с молекулами ретиналя и зеаксантина построили с помощью новой ИИ-платформы Chai-1. Использовать знаменитый «нобелевский» алгоритм AlphaFold3 исследователям помешало то, что он поддерживает лишь ограниченное число лигандов, в которое не входит ни ретиналь, ни молекулы каротиноидов. Однако предсказанная искусственным интеллектом структура не полностью соответствовала известным принципам работы таких комплексов — пигменты оказались слишком далеко друг от друга. Тогда исследователи применили шаблонный докинг — метод компьютерного моделирования в структурной биологии, который используется для предсказания строения молекулярного комплекса на основе уже известных, похожих структур. В качестве «шаблона» был выбран родственный комплекс ксантородопсина и каротиноида. Полученная модель показала, что пигменты сближены до критически важного расстояния около 0,3 нанометра, а в структуре белка между ними сохраняется специальное «фенестрационное окно» — туннель, необходимый для переноса энергии.
Главным испытанием для модели стала длительная компьютерная симуляция — множество итераций по 1 микросекунде для молекулярно-динамического моделирования в виртуальной клеточной мембране (составленной из липидов, обнаруженных экспериментально в таких бактериях) при температуре, соответствующей антарктическому холоду (+5°C). Расчеты подтвердили, что комплекс не распадается, а сохраняет стабильную архитектуру во времени. Каротиноид прочно удерживается у поверхности белка благодаря двум постоянным водородным связям с производными аминокислот глутамина (Glu132) и треонина (Thr136). Это обеспечивает постоянную сверхмалую дистанцию (всего 0,25 нм) между ретиналем и самым близким атомом каротиноида — условие, необходимое для быстрого и эффективного переноса энергии поглощенного света. Сходимость результатов и устойчивость всей конструкции в ходе симуляции, судя по всему, свидетельствует, что ученым удалось создать адекватную модель реально существующего в природе «светособирающего устройства».
«Главное, что длительные итерации моделирования показали стабильность во времени минимального расстояния между каротиноидом и ретиналем и постоянное наличие фенестрационного окна в структуре белка между ними. Это дает основания полагать, что полученная с помощью новейших методов биоинформатики и молекулярной динамики структурная модель белка близка к реальной, — пояснил Иван Охрименко, заведующий лабораторией старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ. — Сейчас мы, планируя, что будет продолжена финансовая поддержка РНФ, работаем над тем, чтобы проверить наши расчеты экспериментально. Эксперимент продемонстрирует, насколько современные методы молекулярного моделирования и биоинформатики точны и могут предсказывать еще неизвестные детали структурной организации мембранных белков».
Это исследование — очередной шаг к пониманию того, как микроорганизмы выживают в экстремальных условиях, используя минимум солнечного света. Полученные данные не только расширяют фундаментальные знания о механизмах поглощения электромагнитного излучения микроорганизмами, но и имеют прикладное значение. Понимание принципов работы природных «антенн» может привести к созданию новых биосенсоров, более эффективных систем для оптогенетики или искусственных светособирающих комплексов для альтернативной энергетики.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.
Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
