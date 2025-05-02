  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Юлия Трепалина
17

Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

4.5

В муниципалитете Санкт-Томас-ам-Блазенштайн (Верхняя Австрия) в склепе местной церкви вот уже третий век хранится мумия священника. Предполагается, что это тело приходского викария Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга, который скончался в 1746 году. Удивительная сохранность останков породила немало гипотез о том, что же ее обеспечило. В новом исследовании международная группа ученых не только раскрыла необычные детали мумификации, но и представила данные, подтверждающие личность умершего.

Археология
# Австрия
# вскрытие
# мумификация
# мумия
мумия в гробу
Мумия в гробу в церковном склепе / © Andreas Nerlich

Используя компьютерную томографию, радиоуглеродный анализ (метод определения возраста по распаду углерода-14) и токсикологические тесты, специалисты в области судебной медицины и других направлений из Австрии, Германии и Польши установили, что тело принадлежало мужчине 35–45 лет. Скорее всего он умер между 1734-м и 1780 годами. Этот промежуток совпадает с имеющимися сведениями о времени жизни священника.

Детальное изучение мумии, в том числе с помощью аутопсии, показало, что сохраниться ей помог необычный способ «бальзамирования», который прежде не описывали в литературе.

Те, кто после смерти обрабатывал тело австрийского церковного служителя, не стали его вскрывать, вынимать внутренние органы и пропитывать составами из масел, восков и других веществ, как поступали, к примеру, в Древнем Египте. Вместо этого брюшную и тазовую полости покойного через прямую кишку заполнили смесью из древесной щепы, фрагментов веток и кусков разной ткани, в том числе льняной, конопляной и даже шелковой. Этот микс, вероятно, впитал большую часть жидкости в брюшной полости и предотвратил гниение.

Смесь из щепы, фрагментов веток и кусков ткани, извлеченная из туловища мумии / © Andreas Nerlich

Кроме того, состав, судя по результатам токсикологического анализа, включала раствор хлорида цинка с небольшим количеством мышьяка и добавлением меди. Обладающий подсушивающими свойствами, он усилил мумифицирующий эффект. В результате верхняя часть туловища отлично сохранилась, тогда как голову и ноги затронули следы разложения.

Загадочный шарик, найденный в мумии, оказался стеклянной бусиной. По мнению ученых, это может быть элемент отделки с тканей, которая попала внутрь случайно во время посмертной подготовки тела.

Внешний вид мумии спереди и сзади / © Andreas Nerlich

Также выяснились некоторые подробности жизни австрийского священника. Результаты исследований говорят о том, что он питался качественными продуктами — растущими в Европе зерновыми, мясом и, возможно, пресноводной рыбой. К концу жизни рацион обеднел, вероятно, из-за Войны за Австрийское наследство — конфликта между европейскими державами в 1740–1748 годах. Исследователи не увидели признаков тяжелых физических нагрузок, что соответствует предполагаемому образу жизни Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга.

Викарий, по-видимому, многие годы курил трубку и страдал активным туберкулезом. В легких обнаружили следы хронического воспаления и кровотечения, от которого он, очевидно, и умер. Свои открытия ученые представили в статье, вышедшей в журнале Frontiers in Medicine.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# Австрия
# вскрытие
# мумификация
# мумия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
02 Май
600
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
03 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Май
700
Блуждающие звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
700
Коллективный иммунитет
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
05 Май
850
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
06 Май
800
Процессы памяти в мозге
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
06 Май
2150
«Космический мусор» с наблюдениями
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:11
Дарья Г.

Медленно движущуюся точку назвали кандидатом в Девятую планету

Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.

Астрономия
# девятая планета
# Пояс Койпера
# Солнечная система
# транснептуновые объекты
Позавчера, 10:15
Игорь Байдов

На Карибах нашли останки древнего хищника, который при жизни походил на огромного крокодила

Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.

Палеонтология
# доисторическое существо
# предки крокодилов
# себекиды
29 апреля
ТюмГУ

Предложены техники коучинга для семейных компаний

Психологи ТюмГУ показали возможности некоторых техник коучинга для оптимизации коммуникации владельца бизнеса и его преемника в период передачи дел и полномочий в управлении семейной компанией.

ТюмГУ
# конфликты
# коучинг
# семейные компании
# семья
27 апреля
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Вчера, 10:11
Дарья Г.

Медленно движущуюся точку назвали кандидатом в Девятую планету

Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.

Астрономия
# девятая планета
# Пояс Койпера
# Солнечная система
# транснептуновые объекты
28 апреля
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

    Только что

  2. Хроническая бессонница и временное недосыпание оставили разные «следы» в мозге

    Вчера, 10:32

  3. Медленно движущуюся точку назвали кандидатом в Девятую планету

    Вчера, 10:11

  4. Биологи впервые задокументировали нападение гарпии на человека

    Позавчера, 18:26
Выбор редакции

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

28 апреля

Последние комментарии

Стэн Станиславский
6 часов назад
Антон, ну скорее всего все, кто ранее воевать хотел бы, но не решался, потому что байден заругает, теперь, после того как увидели, как трамп пыню

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Nikita Lazarenko
6 часов назад
Я вот в детстве терпеть не мог болгарский перец, зато сейчас подавай мне его в любом виде

Характеризуют ли каким-то образом человека его вкусовые предпочтения (солёное, острое, сладкое, кислое и пр.)? 

Dmitry AM
9 часов назад
Если подуть на уголек, где температура станет выше 😁🌞

Астрофизики впервые запечатлели высокочастотные альвеновские волны в солнечной короне 

Malen Kyhren
10 часов назад
Рады за них! Но не искренне

Tesla впервые показала свой завод электрофур Semi

Aelina Kds
11 часов назад
Змею жалко,

Фотограф запечатлел борьбу змеи с цаплей

Pure Mind
13 часов назад
Почему нет списка, а вместо него идиотские корреляции? Почему нормально нельзя составить статью на основе исследования?

Ученые составили рейтинг черт идеального спутника жизни

Владислав Васильев
14 часов назад
Александр, "человек биомашина" - это киборг из фантастики.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Гена Простак
14 часов назад
Новые версии ИИ, особенно крупные языковые модели (например, GPT-4), действительно могут демонстрировать больше «галлюцинаций» (выдача ложной или

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

B R
14 часов назад
Vladislav, э, зачем удалил, я хотел пообщаться на эту тему, услышать альтернативное мнение. Может почерпнул бы что-то новое. Я открыт к контр-аргументам.

Китайский экспериментальный ториевый реактор впервые перезагрузили топливом

Стэн Станиславский
14 часов назад
Николай, под словом "поругать" не имеется в виду сугубо негативная коннотация. Скорее я имею в виду "покритиковать".

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Стэн Станиславский
14 часов назад
Николай, если речь только о нагреве, то камеру можно на этот параметр и на земле проверить. Если на разгерметизацию при резком изменении давления -

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Стэн Станиславский
14 часов назад
Николай, любой вид атмосферной влаги прозрачен для диапазона 1064 нм

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Николай Цыгикало
15 часов назад
С., поскольку параметры "сверхзвукового лайнера" не определены, бессмысленно спорить, ибо непонятно что можно утверждать. Но, например, при полете с

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Николай Цыгикало
16 часов назад
Стэн, я здешних авторов не ругаю. Не приписывайте мне, пожалуйста, чего нет. Это так подали новость люди из этой конторы. А новостник лишь лонес ее

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Николай Цыгикало
16 часов назад
С., понятие "атмосферная влага", повторюсь, выше писал вам, не метеорологическое и не инженерное. Непонятно что вы этим называете. Если водяной пар,

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Стэн Станиславский
16 часов назад
Николай, конечно, речь идет про окно прозрачности только для атмосферной влаги. В случае дыма (обычного или искусственного), смога, песчаной бури

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Стэн Станиславский
16 часов назад
Николай, ну камеры по фронту или кругового обзора не настолько сильно нуждаются в испытании, как другие виды оборудования самоля, участвующие в

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Павел
16 часов назад
ИИ (искуственный интелект) как многие его почему-то называют. Это просто некие простые или относительно сложные МОДЕЛИ нейросетей которые в свою

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Артур Гильметдинов
18 часов назад
Что за гной собрался в комментариях? 😄 Унылые нытики, как же их корёжит )

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Николай Цыгикало
20 часов назад
Стэн, разумеется. Но если шасси сверхзвукового самолета и работу его закрылков нудно испытывать на дозвуке, где они и работают, а на сверхзвуке не

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно