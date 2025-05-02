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Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века
В муниципалитете Санкт-Томас-ам-Блазенштайн (Верхняя Австрия) в склепе местной церкви вот уже третий век хранится мумия священника. Предполагается, что это тело приходского викария Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга, который скончался в 1746 году. Удивительная сохранность останков породила немало гипотез о том, что же ее обеспечило. В новом исследовании международная группа ученых не только раскрыла необычные детали мумификации, но и представила данные, подтверждающие личность умершего.
Используя компьютерную томографию, радиоуглеродный анализ (метод определения возраста по распаду углерода-14) и токсикологические тесты, специалисты в области судебной медицины и других направлений из Австрии, Германии и Польши установили, что тело принадлежало мужчине 35–45 лет. Скорее всего он умер между 1734-м и 1780 годами. Этот промежуток совпадает с имеющимися сведениями о времени жизни священника.
Детальное изучение мумии, в том числе с помощью аутопсии, показало, что сохраниться ей помог необычный способ «бальзамирования», который прежде не описывали в литературе.
Те, кто после смерти обрабатывал тело австрийского церковного служителя, не стали его вскрывать, вынимать внутренние органы и пропитывать составами из масел, восков и других веществ, как поступали, к примеру, в Древнем Египте. Вместо этого брюшную и тазовую полости покойного через прямую кишку заполнили смесью из древесной щепы, фрагментов веток и кусков разной ткани, в том числе льняной, конопляной и даже шелковой. Этот микс, вероятно, впитал большую часть жидкости в брюшной полости и предотвратил гниение.
Кроме того, состав, судя по результатам токсикологического анализа, включала раствор хлорида цинка с небольшим количеством мышьяка и добавлением меди. Обладающий подсушивающими свойствами, он усилил мумифицирующий эффект. В результате верхняя часть туловища отлично сохранилась, тогда как голову и ноги затронули следы разложения.
Загадочный шарик, найденный в мумии, оказался стеклянной бусиной. По мнению ученых, это может быть элемент отделки с тканей, которая попала внутрь случайно во время посмертной подготовки тела.
Также выяснились некоторые подробности жизни австрийского священника. Результаты исследований говорят о том, что он питался качественными продуктами — растущими в Европе зерновыми, мясом и, возможно, пресноводной рыбой. К концу жизни рацион обеднел, вероятно, из-за Войны за Австрийское наследство — конфликта между европейскими державами в 1740–1748 годах. Исследователи не увидели признаков тяжелых физических нагрузок, что соответствует предполагаемому образу жизни Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга.
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