В Иране обнаружили богатейшее захоронение Большого Хорасана возрастом четыре тысячи лет
Всего некрополь насчитывает 38 могил, из которых особенно выделяется усыпальница «юной леди», как ее окрестили археологи. В захоронении девушки младше 18 лет нашли 34 предмета из золота, меди, бронзы, слоновой кости и минералов. На сегодня оно считается самым богатым на месте раскопок Тепе Чалоу в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана.
Совместная ирано-итальянская археологическая экспедиция работала на могильнике с 2011 по 2015 год. После этого ученые анализировали найденные артефакты и останки. Результаты исследования они опубликовали в журнале «Иран», где указали предположительную дату захоронений между концом третьего и началом второго тысячелетия до нашей эры. На описание находок обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.
«Раскопки в некрополе Чалоу эпохи средней бронзы дали новое представление о погребальной практике, искусстве и археологии цивилизации Великого Хорасана», — отметили авторы статьи. Самой информативной оказалась могила 12, типичная для Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. В ней погребена девушка-подросток, возраст которой меньше 18 лет.
В могиле нашли 34 предмета, в том числе керамические сосуды, булавки из слоновой кости, золотые кольца и серьги, украшения и аксессуары из бронзы и камня (хлорита, лазурита, змеевика и известняка). Особое внимание исследователи обратили на «контейнер» для сурьмы, которой девушки в древности подводили глаза (в косметичке современных женщин кохль-кайал — тоже не редкость).
Порошковую сурьму до сих пор наносят на глаза с помощью «аппликатора» — вымоченной в масле специальной палочки со скругленным концом. Обычно она продается в комплекте со специальным сосудом — кохлии, изготовленной из дерева, металла или пластика. Четыре тысячелетия назад технология нанесения косметического средства была точно такой же, только найденная в усыпальнице емкость была вырезана из мягкого серо-зеленого камня хлорита (ссылка). «Аппликатор» же был бронзовым, его тоже обнаружили в шкатулке.
Сама емкость (длиной 8,7 сантиметра, шириной 4,7 сантиметра и высотой 4,3) интересна техникой изготовления. На горизонтальных сторонах вырезаны изображения двух змей, а на боковых — стилизованных скорпионов. По форме, размерам и вырезанным украшениям кохлия поразительно похожа на шкатулку, найденную в захоронении бронзового века в Бактрии. Вполне вероятно, что оба «контейнера» выполнили в одной и той же мастерской или даже одним и тем же художником.
«Причина и природа обилия сохранившихся предметов и материалов в женских захоронениях все еще остается открытым вопросом. Помимо очевидного объяснения, что эти знаки указывали на статус, престиж и богатство женщины, похороненной в этой конкретной могиле, можно считать, что предметы указывали на статус, престиж и богатство семьи, к которой покойная принадлежала по рождению и/или браку, а не конкретной женщины, похороненной в этой могиле», — отметили исследователи.
Ученые добавили, что могилу 12 нельзя сравнить с княжескими могилами Гонур-Депе, но она может считаться одной из самых богатых среди других стоянок представителей Хорасанской цивилизации. Чалоу было небольшим поселением на периферии, но со значительной степенью достатка.
Сравнение погребальных предметов из могилы «юной леди» с аналогичными образцами из могил, раскопанных в Бактрии и Маргиане, позволяет датировать ее концом третьего-началом второго тысячелетия до нашей эры. А анализ образца, взятого из локтевой кости скелета соседней могилы 10, показал дату в диапазоне 2310-2130 годов до нашей эры (вероятность 93,3 процента), что согласуется с возрастом захоронения девушки.
