У кремов с высоким фактором защиты от солнца выявили побочный эффект

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Чтобы уберечься от вредного УФ-излучения, повышающего риск развития рака кожи, дерматологи советуют регулярно пользоваться солнцезащитными кремами. В ряде прошлых исследований сообщалось, что применение подобных средств может мешать выработке важного для организма витамина D, который синтезируется в коже людей под действием ультрафиолетовых лучей. Однако те испытания нередко проходили в лабораториях с использованием УФ-ламп, поэтому оставалось неясно, насколько результаты применимы к реальной жизни.

Разобраться в вопросе взялась группа медиков из Австралии. Статья об их эксперименте, который длился год, недавно вышла в издании British Journal of Dermatology. К участию в этом контролируемом рандомизированном исследовании привлекли 639 мужчин и женщин от 40 до 64 лет. Ранее они на регулярной основе не пользовались кремами от загара и не принимали витамин D.

Добровольцев распределили на две группы: половину участников проинструктировали систематически наносить солнцезащитный крем с маркировкой SPF 50+ в дни, когда УФ-индекс по прогнозу должен был достигнуть или превысить 3. Другую половину испытуемых включили в контрольную группу — в ней подобные средства использовали по своему усмотрению.

Перед началом и в конце эксперимента через год у всех людей взяли образцы крови для определения уровня витамина D (25-гидроксикальциферол, 25(OH)D). В итоговый анализ вошли 628 участников — 11 человек исключили, поскольку результатов повторного анализа крови у них не было.

На старте исследования показатели в целом были сбалансированными: в группе вмешательства концентрация 25(OH)D в среднем составляла 63,5 наномоля на литр, а в контрольной — 62,1 наномоля на литр. Ученые сопоставили эти данные с результатами в финале испытаний, обращая внимание на изменение значений и число участников в обеих выборках, у которых выявили дефицит витамина D (концентрация 25(OH)D ниже 50 наномолей на литр). При статистическом анализе делали поправки на исходный уровень 25(OH)D, УФ-излучение в районе проживания и индивидуальное воздействие солнца на кожу (его определяли по времени пребывания на открытом воздухе и типу одежды).

Исследователи установили, что регулярные пользователи кремов с высоким фактором защиты от солнца чаще страдали нехваткой витамина D. Среди таких участников дефицит витамина выявили у 46% добровольцев, а в контрольной группе — лишь у 37%.

Ученые заключили, что постоянное применение солнцезащитного крема с высоким SPF ведет к снижению концентрации 25(OH)D, если сравнивать с нерегулярным использованием подобных средств. Однако это вовсе не значит, что к крему от загара нужно прибегать реже, подчеркнули медики.

Солнцезащитные средства остаются основным элементом профилактики рака кожи, что подтверждают многочисленные исследования. Результаты эксперимента говорят о том, что людям, регулярно наносящим крем с высоким SPF, может требоваться дополнительный прием витамина D для поддержания его нормального уровня, заключили австралийские специалисты.

Юлия Трепалина 815 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.