17 сентября, 18:38
Игорь Байдов
4

Новые находки подтвердили гипотезу о комете, уничтожившей мамонтов и представителей культуры Кловис

❋ 5.3

Почти 13 тысяч лет назад в Северной Америке произошло резкое изменение климата, которое ряд ученых объясняют космической катастрофой. По одной из гипотез, эта катастрофа могла навсегда изменить ход истории, уничтожив целые виды животных и стерев с лица земли одну из первых и развитых культур континента. Команда исследователей обнаружила новые доказательства в поддержку этой гипотезы.

Археология
# астероидная зима
# комета
# культура Кловис
# ледниковый период
# событие позднего дриаса
Штаты США
Места проведения раскопок в США, где были обнаружены свидетельства «кометного следа» / © Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)

Приблизительно 13 тысяч лет назад Северная Америка переживала крупные климатические изменения. Ледниковый покров отступал во время окончания последнего ледникового периода. Климат становился мягче, произошло потепление.

Тогда территорию современной Северной Америки населяли великаны последней ледниковой эпохи: мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы. Рядом с ними охотились люди — представители так называемой культуры Кловис. Эти палеоиндейцы были искусными охотниками и создавали изящные каменные наконечники для копий. Их стоянки археологи находят по всему континенту.

Почти сразу после потепления, 12,8 тысячи лет назад, последовало быстрое похолодание, то есть климат резко изменился. Случился необъяснимый климатический «откат» назад, в условия, близкие к ледниковым. Этот этап, известный как поздний дриас, продлился почти тысячу лет.

Еще загадочнее выглядело одновременное и повсеместное исчезновение с континента мамонтов и других крупных животных. Культура Кловис тоже бесследно пропала из археологической летописи. Что произошло? Война, эпидемия, резкое изменение климата? Специалисты десятилетиями спорили на эту тему.

В начале 2000-х команда американских исследователей во главе с Джеймсом Кеннеттом (James Kennett) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выдвинула смелую гипотезу. Они предположили, что виной всему был взрыв кометы, которая развалилась в атмосфере над Северной Америкой.

Множество фрагментов взорвалось в воздухе над Северной Америкой. Излучение от взрывов мегатонной мощности должно было вызывать ожоги и поджигать горючие материалы, как вспышки от атомных бомб. В результате начавшихся пожаров в атмосфере оказалось огромное количество пыли и сажи. Это привело к эффекту «астероидной зимы» — солнечный свет не мог пробиться к поверхности, и планету сковал холод.

С тех пор Кеннетт и его коллеги искали доказательства в поддержку своей гипотезы. Они собирали геологические свидетельства кометных ударов, которые не оставляют после себя ни кратеров, ни других очевидных следов («индикаторы удара»).

За прошедшие годы в культурном слое, датируемом периодом «заката» Кловис, ученые обнаружили тонкую «полосу» темной, богатой углеродом породы, которую они назвали «черный мат». Этот слой, найденный на множестве стоянок в Северной Америке и Европе, указывает на колоссальные по масштабу пожары.

В этом же слое ученые находили и другие аномалии: необычно высокие концентрации редких металлов вроде платины и иридия, которые часто встречаются в кометах и астероидах; микроскопические алмазы — наноалмазы, которые могут образоваться только при гигантских давлениях, а также крошечные стеклянные и металлические сферы — «капли» расплавленного материала, застывшие в полете.

Однако в геологии главным и самым весомым доказательством космического взрыва многие специалисты считают зерна кварца с ударной деформацией. Это зерна песка, в кристаллической решетке которых под воздействием колоссального давления и температуры появляются характерные микроскопические трещины. Такие деформации не способны вызвать ни вулканы, ни обычные земные процессы, однако их обнаруживали после взрывов на полигонах ядерных бомб.

Взрыв кометы
Взрыв кометы в атмосфере в представлении художника / © James Kennett

В новой научной работе, опубликованной в журнале PLOS One, Кеннетт и его коллеги сообщили, что им удалось найти именно такие зерна кварца на трех ключевых археологических стоянках культуры Кловис, которые также хранят свидетельства вымирания мегафауны. Это стоянки Мюррей-Спрингс в Аризоне, Блэквотер-Дроу в Нью-Мексико и Арлингтон-Каньон у побережья Калифорнии.

Используя методы электронной микроскопии и катодолюминесценции, исследователи тщательно изучили образцы кварца. Они подтвердили, что характерные параллельные трещины и прожилки расплавленного кремнезема внутри зерен — результат именно «кометного взрыва». Авторы полагают, что такие деформации трудно объяснить обычными земными катаклизмами.

Особенность этой катастрофы в том, что взрыв произошел в атмосфере, а не при столкновении с поверхностью планеты. Такие события не оставляют кратеров и других геологических следов, но ударная волна, возникшая в момент взрыва, и тепловое излучение способны опустошить площадь в тысячи квадратных километров. Именно поэтому так важно было найти кварц с «ударной деформацией» — он стал тем самым неоспоримым доказательством, которого не хватало ученым.

Чтобы убедиться в правоте гипотезы, исследователи провели моделирование с помощью ПО для расчета гидродинамических процессов. Оно показало, что взрыв над поверхностью мог создать именно такой спектр деформаций в кварце, который наблюдали ученые в найденных образцах, — от слабых до чрезвычайно сильных.

Авторы исследования сделали вывод, что комета, взорвавшаяся в небе над Северной Америкой почти 13 тысяч лет назад, стала главным фактором, спровоцировавшим поздний дриас и другие катаклизмы. Это, в свою очередь, привело к вымиранию мегафауны и исчезновению культуры Кловис.

Отметим, хотя взрыв в атмосфере вызвал процессы, которые резко снизили популяцию мамонтов и, вероятно, людей в Северной Америке, все же они не привели к полному их уничтожению.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
388 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# астероидная зима
# комета
# культура Кловис
# ледниковый период
# событие позднего дриаса
Комментарии

Написать комментарий

