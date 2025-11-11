Ученые разгадали назначение тысячи лунок в Андах, вырытых в строгом порядке

В горах Южной Америки находится более пяти тысяч ям искусственного происхождения. На протяжении почти века ученые пытались выяснить, для чего их использовали, но все попытки были тщетными. Выдвигали десятки гипотез — от гигантских могильников до систем сбора воды. К разгадке тайны приблизились авторы нового исследования.

В 1933 году в руки археологов попал аэрофотоснимок, на котором отчетливо виднелась необычная цепь углублений, вытянувшаяся вдоль одного из склонов в Южных Андах на территории современного Перу. Эта цепь растянулась почти на 1,5 километра и включала тысячи отверстий, аккуратно выстроенных в линии, напоминающие змею.

Монумент получил название Монте-Сьерпе, что в переводе означает Змеиная гора. Он представляет собой комплекс примерно из 5,2 тысячи вырытых в строгом порядке отверстий, диаметр которых составляет от одного до двух метров, а глубина — почти полметра.

С момента открытия «змеиной горы» выдвигались самые разные гипотезы о назначении сооружения. Одни исследователи считали, что это древние захоронения, другие — что военные укрепления. Были предположения о системе водосбора или террасах для земледелия. Но ни одна из версий не объясняла столь масштабного и сложного рисунка на склоне.

Авторы предыдущих научных работ предположили, что эти лунки начали создавать во времена местной культуры Чинча, которая существовала примерно с 900 по 1450 год. Даже после того, как чинча покорились инкам, сооружение продолжали использовать.

Империя инков, которая просуществовала с 1438 по 1533 год, оставила после себя множество инженерных сооружений — от дорог и мостов до храмов и хранилищ. Однако на фоне привычных памятников Змеиная гора выглядела особенно странно: она не имела очевидной практической функции и располагалась в безжизненной, сухой местности.

Международная команда археологов под руководством Джейкоба Бонгерса (Jacob Bongers) из Сиднейского университета в Австралии решила применить современные технологии, чтобы, наконец, разгадать загадку Монте-Сьерпе. Исследователи провели детальную аэрофотосъемку местности с помощью дронов, что позволило составить точную карту всех лунок. Кроме того, они взяли образцы грунта из 19 углублений для химического и палинологического анализа (метод исследования пыльцы и спор растений для реконструкции прошлого).

В образцах ученые обнаружили пыльцу культурных растений: кукурузы, амаранта, перца чили и батата. Но самое интересное — там же присутствовала пыльца дикого растения рогоз, из которого чинча плели корзины и плоты.

Это открытие стало первым важным шагом на пути к разгадке тайны Монте-Сьерпе. Лунки находились слишком далеко от плодородных долин, куда ветер мог бы случайно занести пыльцу. Следовательно, ее присутствие в углублениях прямо указывает на то, что лунки использовались людьми.

Монте-Сьерпе представляет собой комплекс примерно из 5,2 тысячи вырытых в строгом порядке отверстий, диаметр которых составляет от одного до двух метров, а глубина — почти полметра / © C. Stanish

Ученые выдвинули гипотезу: местные жители, принадлежавшие к культуре чинча, выстилали углубления растительным материалом — возможно, теми же корзинами из рогоза — и складывали туда различные товары. Эти товары, включая собранный урожай, доставляли на гору с помощью лам.

«Люди приходили сюда с товарами — например, с едой или ремесленными изделиями — и складывали их в эти лунки. Приносили товары не в глиняных сосудах, а в корзинах, поэтому археологи почти не находят керамических осколков. Сначала это место служило бартерным рынком, где обменивались вещами без денег. А позже, когда власть перешла к инкам, предназначение места кардинально изменилось», — объяснил Бонгерс.

Точная аэрофотосъемка позволила не просто подсчитать лунки, но и выявить строгую организацию всей системы. Оказалось, лунки сгруппированы как минимум в 60 отдельных секциях или блоках. Их расположение и математические закономерности поразительным образом напомнили ученым другое известное изобретение инков — счетную систему кипу.

Кипу — узелковое письмо, которое представляло собой сложную систему веревочных сплетений и узлов, изготовленных из шерсти альпаки, ламы или хлопка. Оно могло содержать до 2,5 тысяч свисающих нитей и использовалось для передачи сообщений посыльными по имперским дорогам, а также в качестве календаря, топографической системы, для фиксации налогов, законов и для других целей. Таким образом инки могли вести записи числовой и, возможно, текстовой информации.

Такое письмо часто сравнивают с калькулятором. Однако, по словам Бонгерса, «змеиная гора» больше похожа на гигантскую таблицу — нечто вроде современной электронной таблицы или реестра, высеченного в земле.

Ученые заметили, что лунки расположены не случайно. В одних участках они идут ровными рядами по восемь, а в других число отверстий меняется: восемь, потом семь, потом снова восемь. Такое повторение показывает, что люди размечали лунки по определенному плану, а не просто выкапывали ямы где придется. Видно, что за расположением стояла какая-то система — возможно, способ подсчета или записи информации.

Бонгерс и его коллеги предположили, что каждая из 60 секций могла соответствовать определенной общине из густонаселенного региона вокруг Монте-Сьерпе. По оценкам ученых, в соседних долинах в то время проживали почти 100 тысяч человек. Разные группы приносили свою дань, которую учитывали в соответствующем блоке лунок. По мнению авторов статьи, вся «змеиная гора» представляла собой масштабную визуализацию собранных налогов и товаров.

Правда, некоторые специалисты подвергли критике новую гипотезу. Каренли Оверманн (Karenleigh Overmann), эксперт по системам счета древних цивилизаций из Колорадского университета в США, отметила расхождение. Она отметила, что кипу инков была основана на строгой десятичной системе, в то время как в расположении лунок Монте-Сьерпе такой математической четкости не наблюдается. По ее мнению, это ставит под сомнение прямую аналогию со счетным устройством.

Вместо этого Оверманн предложила простое объяснение. В Перу существовала традиция создавать гигантские геоглифы, видимые издалека, вроде знаменитых рисунков Наски. Возможно, эти ямы могли быть частью ритуального изображения.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 424 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.