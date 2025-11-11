  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 ноября, 14:35
Юлия Трепалина
19

Нейробиологи объяснили забывание близких при болезни Альцгеймера и нашли способ этого не допустить

❋ 5.6

Прогрессирующая болезнь Альцгеймера вызывает серьезные нарушения памяти. На определенном этапе пациенты перестают узнавать даже членов семьи и других близких. В новом исследовании американские нейробиологи объяснили механизм утраты социальной памяти при этом недуге и нашли возможный способ предотвратить такие сбои.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# мозг
# нейроны
# опыты на животных
# потеря памяти
забывание близких
Кадр из американской драмы «Все еще Элис» / © Sony Pictures Classic

Открытия, которые могут помочь в разработке новых вариантов терапии для пациентов с болезнью Альцгеймера, ученые представили в статье, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia. Ранее эта группа исследователей из медицинского вуза при Виргинском университете (США) изучала так называемые перинейрональные сети в мозге. Эти сетчатые микроструктуры из молекул внеклеточного матрикса окружают нейроны и защищают их, обеспечивая корректный обмен сигналами между нервными клетками. В результате таких взаимодействий нейронов формируются и хранятся воспоминания.

Ученые предположили, что потеря способности помнить близких при болезни Альцгеймера связана с деградацией перинейрональных сетей в гиппокампе, ключевом центре памяти, и в его области под названием CA2, важной для запоминания социальных взаимодействий. Серия опытов с лабораторными мышами линии 5XFAD, которых используют как модель болезни Альцгеймера, подтвердила, что версия верна.

В экспериментах нейробиологи целенаправленно повреждали перинейрональные сети у подопытных, в результате чего те теряли социальную помять: переставали отличать незнакомую мышь от знакомой. В то же время грызуны по-прежнему узнавали объекты из своего окружения, то есть этот вид памяти у них еще сохранялся. Схожую картину часто наблюдают у людей с болезнью Альцгеймера: социальная память у них нарушается раньше, чем память об объектах.

В дальнейшем исследователи установили, что механизм повреждения перинейрональных сетей связан с нейровоспалением, провоцирующим повышенное выделение ферментов семейства матриксных металлопротеиназ (ММП), которые способны разрушать все типы белков внеклеточного матрикса. Это натолкнуло на идею, как противостоять патологическому процессу.

Ученые применили препарат GM6001 («Иломастат») из группы ингибиторов ММП, блокирующих активность матриксных металлопротеиназ. Подопытные животные, которым заранее ввели вещество, избежали деградации перинейрональных сетей и сохранили социальную память.

Поскольку то, что нейробиологи наблюдали в мозге мышей, совпадает с изменениями у пациентов с болезнью Альцгеймера, авторы работы надеются: подобный метод сработает и на людях. Однако для разработки лечения на основе полученных результатов потребуются время и дополнительные исследования, предупредили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
888 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# болезнь Альцгеймера
# мозг
# нейроны
# опыты на животных
# потеря памяти
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
В поисках идеальной вакцины
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Ноя
700
Новости биологии: прорывы октября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
11 ноября, 13:51
Игорь Байдов

Ученые разгадали назначение тысячи лунок в Андах, вырытых в строгом порядке

В горах Южной Америки находится более пяти тысяч ям искусственного происхождения. На протяжении почти века ученые пытались выяснить, для чего их использовали, но все попытки были тщетными. Выдвигали десятки гипотез — от гигантских могильников до систем сбора воды. К разгадке тайны приблизились авторы нового исследования.

Археология
# Анды
# инки
# цивилизации
# Южная Америка
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейробиологи объяснили забывание близких при болезни Альцгеймера и нашли способ этого не допустить

    11 ноября, 14:35

  2. Ученые разгадали назначение тысячи лунок в Андах, вырытых в строгом порядке

    11 ноября, 13:51

  3. Магнитные поля объяснили слияние «невозможных» черных дыр

    11 ноября, 13:40

  4. Безопасная видеоняня: как защитить камеру от взлома

    11 ноября, 11:51
Выбор редакции

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

Последние комментарии

Иван Иванович
1 минута назад
Beibit, с таким ником, вам лучше хвалиться ходовыми качествами новых пород ишаков, производимых на вашей родине. Ну , или качеством конопли или плова.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Андрей Гаврилов
42 минуты назад
Дождиков, а вот здесь за пункт 4. учителям вашей ллмки большой плюс

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
44 минуты назад
Invar, ну, ещё недавно сайту не хватало фильтрации авторов, ну, неадекватов. Я даже боюсь проверять, остался ли тут в списке авторов тот самый

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Сергей Головачев
46 минут назад
Иртыш 4248 км, а нету ничего. Хрень а не список самых длинных рек.

Карта: 15 самых длинных рек мира

Андрей Гаврилов
46 минут назад
Дождиков, ну вы там с одной стороны пытаетесь проблематизации статьи при помощи ллмки генерить, при том дурной, которая и писульки Сёрла и писульки

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
50 минут назад
(продолжение) Дождиков, Думаю и вам нужно сделать оба этих упражнения, например прочитать про перечисленные мной логические ошибки, выписать

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
51 минута назад
Дождиков, после вот этой цитаты вашей ллмки (давайте не делать вид что это не она): "которая имеет серьёзных противников — от Сёрла с его

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, не её. Софья повзрослее.) в понедельник буду в Пекине, в целом почти рядом, но видимо не успею доехать до Уссурийска и Долин). А инструменты

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Андрей Гаврилов
1 час назад
Спасибо что кто-то сделал эту работу за меня. Мне было откровенно лень опровергать эти глупости, вынесенные наверх пеной жёлтой прессы. При том что

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, хорошие у ней инструменты, если конечно это ее фотка на аватарке 😁

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Giz144
1 час назад
Автор хотя бы поисковик спросил , ИИ ему бы хоть подсказал . Длинна Оби 3650 км и это без Иртыша, с ним длинна Оби 5410 км... Родился и вырос на Енисеи , живу

Карта: 15 самых длинных рек мира

Иван Колупаев
1 час назад
Софья, а вы специально отделяете пробелом восклицательный знак и запятые с точками (грубая грамматическая ошибка) или за вас это делает проклятый

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Petr Shlyaev
2 часа назад
Иванк, это расстояние доступное большинству дальнемагистральных самолётов уже минимум 40 лет как. Проблема в другом - между этими пунктами нет и не

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Николай Цыгикало
2 часа назад
Софья, понятно. У каждого своя оценка. Даже и дискутировать расхотелось. Буду в Уссурийске, заеду в Долины, зайду в гости.) покажете ваши

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Алимжан Такташов
2 часа назад
К Земле летит гигантсая комета! На встречу ей НАСА запускает ракету с термоядерной боеголовкой! Через три дня: - "К Земле летит гигантсая комета с

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Kiridan
2 часа назад
Что за горячечные бредни я только что прочёл? Информация, если не столетней давности, то всё равно очень старая. А гидропонные фермы? Чем они всё это

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Evelina avakin
2 часа назад
Похоже автор из эпохи ЕГЭ

Карта: 15 самых длинных рек мира

Сергей Механик
3 часа назад
❝ Банзай! Вперёд, на Пёрл-Харбор! Разбомбить, разбомбить это гнездо! ❞ Это мы все помним. 😆

Перл-Харбор станет первой военно-морской базой США, вооруженной гиперзвуковыми ракетами

Сергей Механик
3 часа назад
Однако многие родители в воспитании своих детей не всегда доверяют участию бабушек и дедушек в этом процессе. 🧐

Похожие на маму или папу: как внешность детей повлияла на заботу семьи

Виталий Кушнарёв
3 часа назад
Чушь полная. Во первых, компания Newzoo (США) не публикует такие данные, и они занимаются исследованиями игрового рынка. Во вторых, данные лгут.

Страны с самым высоким уровнем владения смартфонами

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно