Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
Анализируя результаты лидарной съемки местности в восточной и центральной частях мексиканского штата Кампече, словенский археолог, специалист по культуре майя Иван Спрайц и его коллеги обнаружили множество необычных архитектурных комплексов, скрытых в густых джунглях. Они представляли собой ряды низких узких насыпей вытянутой формы, расположенных вложенными друг в друга концентрическими кругами.
Дальнейшие исследования показали, что подобные круговые структуры встречаются по всему полуострову Юкатан. Археологи насчитали уже более пяти десятков таких кругов, но, скорее всего, их гораздо больше.
Первоначально появились предположения, что это какие-то церемониальные сооружения майя. Однако позже возобладала гипотеза, что это не что иное, как остатки стационарных центров рыночной торговли.
В новой статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica, Спрайц приводит аргументы в пользу этой гипотезы. Он уверен, что планировка, расположение и другие особенности этих комплексов подтверждают: майя имели разветвленную и хорошо организованную сеть рынков.
Низкие насыпи, расположенные концентрическими кругами, скорее всего, представляют собой остатки платформ, которые когда-то поддерживали прилавки для скоропортящихся товаров, а проходы между ними служили пешеходными дорожками для покупателей. Хотя комплексы относительно открыты, ограниченное количество входов могло служить для контроля или обложения налогом торговцев и покупателей.
Рядом с кругами насыпей обычно находятся руины крупных сооружений и пристроек, в которых могли размещаться складские помещения и рыночная администрация.
Внутри или рядом с комплексами обязательно присутствуют каменные алтари, остатки святилищ, площадки для игры в мяч и церемониальные здания. Все это соответствует хорошо известным ученым религиозным и ритуальным аспектам торговли у древних культур Мезоамерики. Торговля имела сакральное измерение, поэтому рынки были не просто местами, где происходит обмен товарами: люди собирались там для проведения церемоний и ритуалов.
Еще один аргумент в пользу гипотезы о торговом предназначении комплексов в том, что их структура соответствует описаниям рынков в Центральной Мексике времен ее завоевания испанскими конкистадорами. Согласно этим описаниям, рынки майя располагались в специально отведенных зонах и включали в себя ряды прилавков и лавок, разделенных проходами.
Кроме того, платформы, выстроенные концентрическими кругами, имеют схожие размеры и архитектурную структуру с местами, которые ученые давно ассоциируют с торговлей, — Восточной площадью в Тикале и комплексом Чиик-Нахб в Калакмуле, древних городах майя. Так, на фресках в Калакмуле изображены люди, скорее всего, рыночные торговцы, продающие различные товары — продукты питания, текстиль, керамику.
Географическое распределение этих вложенных друг в друга сооружений тоже далеко неслучайно, отметил Спрайц. Многие из них расположены вдоль ключевых торговых путей, вблизи источников воды или в крупных городских центрах.
Несмотря на всю убедительность этих доводов, для окончательного подтверждения версии о том, что круговые структуры, покрывающие территорию Юкатана, когда-то были оживленными рынками, необходимо провести археологические раскопки, заключил Спрайц.
