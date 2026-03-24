24 марта, 11:44
Татьяна Зайцева
148

Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя

Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.

Архитектурные структуры, обнаруженные на полуострове Юкатан / © Ancient Mesoamerica

Анализируя результаты лидарной съемки местности в восточной и центральной частях мексиканского штата Кампече, словенский археолог, специалист по культуре майя Иван Спрайц и его коллеги обнаружили множество необычных архитектурных комплексов, скрытых в густых джунглях. Они представляли собой ряды низких узких насыпей вытянутой формы, расположенных вложенными друг в друга концентрическими кругами.

Дальнейшие исследования показали, что подобные круговые структуры встречаются по всему полуострову Юкатан. Археологи насчитали уже более пяти десятков таких кругов, но, скорее всего, их гораздо больше.

Первоначально появились предположения, что это какие-то церемониальные сооружения майя. Однако позже возобладала гипотеза, что это не что иное, как остатки стационарных центров рыночной торговли.

В новой статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica, Спрайц приводит аргументы в пользу этой гипотезы. Он уверен, что планировка, расположение и другие особенности этих комплексов подтверждают: майя имели разветвленную и хорошо организованную сеть рынков.

Низкие насыпи, расположенные концентрическими кругами, скорее всего, представляют собой остатки платформ, которые когда-то поддерживали прилавки для скоропортящихся товаров, а проходы между ними служили пешеходными дорожками для покупателей. Хотя комплексы относительно открыты, ограниченное количество входов могло служить для контроля или обложения налогом торговцев и покупателей.

Рядом с кругами насыпей обычно находятся руины крупных сооружений и пристроек, в которых могли размещаться складские помещения и рыночная администрация.

Внутри или рядом с комплексами обязательно присутствуют каменные алтари, остатки святилищ, площадки для игры в мяч и церемониальные здания. Все это соответствует хорошо известным ученым религиозным и ритуальным аспектам торговли у древних культур Мезоамерики. Торговля имела сакральное измерение, поэтому рынки были не просто местами, где происходит обмен товарами: люди собирались там для проведения церемоний и ритуалов.

Еще один аргумент в пользу гипотезы о торговом предназначении комплексов в том, что их структура соответствует описаниям рынков в Центральной Мексике времен ее завоевания испанскими конкистадорами. Согласно этим описаниям, рынки майя располагались в специально отведенных зонах и включали в себя ряды прилавков и лавок, разделенных проходами.

Кроме того, платформы, выстроенные концентрическими кругами, имеют схожие размеры и архитектурную структуру с местами, которые ученые давно ассоциируют с торговлей, — Восточной площадью в Тикале и комплексом Чиик-Нахб в Калакмуле, древних городах майя. Так, на фресках в Калакмуле изображены люди, скорее всего, рыночные торговцы, продающие различные товары — продукты питания, текстиль, керамику.

Географическое распределение этих вложенных друг в друга сооружений тоже далеко неслучайно, отметил Спрайц. Многие из них расположены вдоль ключевых торговых путей, вблизи источников воды или в крупных городских центрах.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, для окончательного подтверждения версии о том, что круговые структуры, покрывающие территорию Юкатана, когда-то были оживленными рынками, необходимо провести археологические раскопки, заключил Спрайц.

23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

Археология
# Бронзовый век
# железо
# Китай
# микроскопия
23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

Археология
# военная история
# вооружение
# история
# оборонительные сооружения
# Помпеи
23 марта, 10:59
ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

ПНИПУ
# импланты
# кость
# моделирование
# суставы
# технологии
# углеродные материалы
# эндопротезирование
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
