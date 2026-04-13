В дельте Нила нашли храм неизвестного водного божества

Новая находка, сделанная египетскими археологами, показала разнообразие систем верований, существовавших в Древнем Египте за пределами пантеона главных богов. При раскопках древнего города Пелусиума в дельте Нила ученые наткнулись на руины огромного храма необычной круглой формы, посвященного божеству, по-видимому, олицетворявшему природную силу реки.

Пелусиум — город-крепость, находившийся на самом востоке дельты Нила, примерно в четырех километрах от побережья Средиземного моря. Его греческое название происходит от pelos — «тина» или «ил», что отражает местоположение города среди трясин и болот нильской дельты. Древнеегипетское название города — Сену.

Исторически Пелусиум, или Сену, занимал ключевое стратегическое положение на восточной границе и был одним из важнейших военных центров Древнего Египта, на протяжении веков служа первой линией обороны от вторжений с востока. Эта мощная пограничная крепость пережила многочисленные военные кампании и осады, сыграв решающую роль в защите Египта от внешних угроз. В то же время Пелусиум был важным транспортным и торговым узлом, соединяющим Египет и остальное Средиземноморье.

Последние шесть лет на археологическом памятнике Телль-эль-Фарама, как сейчас называется место, где когда-то располагался Пелусиум, ведут активные раскопки. Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, на которое ссылается Arkeonews, недавно в Телль-эль-Фараме египетские ученые сделали крупное археологическое открытие: они обнаружили руины огромного храма круглой формы, посвященного воде и ранее неизвестному водному божеству Пелусию.

Находка может свидетельствовать о том, что Пелусиум был центром уникального религиозного культа, связанного с Нилом. Это рисует более сложную, чем представлялось до сих пор, картину жизни на отдаленной границе Древнего Египта, где люди поклонялись не только главным богам египетского пантеона, но и местным божествам, помогавшим в повседневной жизни.

В центре храма находится круглый бассейн диаметром приблизительно 35 метров — это одно делает его одним из самых необычных культовых сооружений, когда-либо найденных в Египте. В центре бассейна расположена квадратная платформа, на которой, вероятно, стояла статуя божества.

Бассейн когда-то был соединен с одним из рукавов Нила, что позволяло регулярно наполнять его богатой илом водой. Для этого использовали сложную систему каналов и цистерн, предназначенных для регулирования потока и стока воды.

Столь тщательное инженерное и гидравлическое проектирование позволило ученым предположить: вода была не просто декоративным элементом, она играла центральную роль в ритуальных практиках. Присутствие следов нильского ила на дне бассейна подтвердило гипотезу о том, что проводимые там ритуалы были тесно связаны с сезонными циклами Нила.

Само имя божества, совпадающее с названием города и означающее не только «ил», но и «грязь» или «глина», напрямую связывает его с плодородными отложениями, которые остаются после разлива Нила. Эта «грязь» имела ключевое значение для сельского хозяйства и в целом выживания в Древнем Египте.

Таким образом, храм Пелусия мог символизировать плодородие, обновление и циклическое возрождение жизни, связанное с ежегодным циклом разливов Нила, предположили археологи. Церемонии, проводимые в храме, могли включать символическое наполнение и осушение бассейна.

По оценкам археологов, храм Пелусия использовался на протяжении почти 800 лет, с II века до нашей эры по VI век нашей эры. Таким образом, храм сохранял свое значение даже при переходе от Птолемейского царства к римскому правлению и более поздним периодам, что отражает удивительную преемственность религиозной практики: власть и культура менялись, а местные жители продолжали поклоняться божеству, символизирующему разливы Нила.

