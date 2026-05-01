1 мая, 11:34
Валерия Понамарева
Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
Гигантское насекомое Meganeura sp.
Гигантское насекомое Meganeura sp. / © Zdenek Burian, Prehistoric Animals, Spring Books

Кислород проникает в ткани насекомых пассивной диффузией. То есть молекулы поступают из окружающей среды и движутся по телу сами, из области с высокой концентрации — в область с низкой. И это движение осуществляется по тонким трубочкам, которые называют трахеолами. 

Авторы работы, опубликованной в Nature, провели масштабное исследование насекомых. Они проанализировали 1320 электронно-микроскопических снимков летательных мышц 44 видов насекомых из десяти отрядов. Измерив, сколько места занимают трахеолы в мышцах, группа ученых пришла к выводу: объем трахеол растет очень медленно. Даже при различии массы тела в 10 000 раз доля трахеол составила 0,47% у самых мелких видов и 0,83% у крупных. У большинства насекомых трахеолы занимают 1% или меньше объема мышц.

Трахеолы выделены желтым цветом для небольшого, среднего и крупного летающего насекомого. Пространство, занимаемое аналогичными структурами у птиц и млекопитающих, часто приближается к 10% / © Snelling et al., Nature, 2026

То есть, если бы диффузия кислорода действительно ограничивала максимальный размер насекомых, у крупных видов трахеол должно было быть намного больше. Чем толще мышца, тем дальше кислороду идти до митохондрий, которые его используют. Но в реальности у насекомых остается много свободного места без трахеол.

Расчеты показывают, что, даже если увеличить объем трахеол втрое (с 0,6% до 1,8%), летные характеристики ухудшатся всего на 2-6%. Эволюция могла бы пойти по этому пути, но не пошла, а значит, отбор не требовал наращивания дыхательной сети. Исследователи также перенесли зависимость на древнее стрекозообразное насекомое Meganeuropsis permiana массой около 100 граммов. Согласно модели, у неё трахеолы тоже занимали бы лишь около 1% объема грудных мышц.

Причинно-следственная связь или совпадение: оценка содержания кислорода в атмосфере и размера тела насекомых / © Snelling et al., Nature, 2026

По мнению авторов, настоящие ограничения на размер насекомых лежат в другой плоскости. Сдерживать рост могли экологические ограничения, проблемы с отводом тепла при машущем полете, нехватка мощности для взмахов крыльями, плохая доставка «топлива» из‑за открытой кровеносной системы или недостаточная прочность экзоскелета при линьке.

Гипотеза Грэма и соавторов, опубликованная в Nature около тридцати лет назад, устарела. Совпадение по времени пика кислорода и эпохи гигантских насекомых еще не означает причинно-следственной связи. Возможно, кислород действительно помогал, но не через диффузию в трахеолах, а какими‑то другими механизмами. Авторы подчеркивают, что они не спорят с важностью кислорода, но эволюционного запрета на гигантизм именно на уровне трахеол нет.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
Комментарии

Autotrade222
Autotrade222
3 минуты назад
-
0
+
Кислород тут вообще ни причем. В то время еще не было птиц, ящериц и прочей насекомоядной живности. Это сейчас им приходиться скрываться во все мелкие щели, чтобы быть не сьеденным. Выживал не тот кто крупнее, а тот кто мельче.
Ответить
-
0
+
Вячеслав Бабичев
Вячеслав Бабичев
5 часов назад
-
0
+
Статья демагогическая. Неожиданные сравнения теплого с зелёным, алогичные и надуманные причинно-следственные связи и выводы. Следует рассмотреть роль количества лошадей в лошадиных силах на развитие общественного транспорта в 16 веке в сравнении с веком 20-ым и почему паровозы с сотнями лошадиных сил остались меньше суммарного объема табуна. Или сравнить энергетические затраты выращивания ревеня и полученный калораж при его поедании гусеницей или человеком. Кому до сих пор не ясна важность многофакторности? Для кого в научной среде еще остается понимание пяти пальцев ладони как лишь пяти вариантов, а не 32?
Ответить
-
0
+
Sam Dowson
Sam Dowson
6 часов назад
-
1
+
Отсутствие конкурентов насекомых в водухе и конкуренция между самими насекомыми (хищник-жертва) издавна считались противовесом кислородной гипотезы гигантизма.
Ответить
-
1
+
    Питон Удав
    Питон Удав
    1 час назад
    -
    0
    +
    Sam, опередил. Кислородная гипотеза уже на момент создания вызывала много споров. А сейчас как раз большая часть учёных полагают, что именно отсутствие конкурентов сыграло роль в гигантизме. Так что начало статьи вообще мимо. Кислородную гипотезу поддерживало часть учёных и с каждым годом их всё меньше
    Ответить
    -
    0
    +

