Мотивирующие посты о тренировках ухудшили психическое здоровье

Шестьдесят два миллиарда просмотров в социальных сетях показали: мотивирующие ролики о фитнесе на деле ухудшили самооценку и образ тела молодых людей.

Название явления fitspiration (фитспирейшн) родилось из объединения двух слов — fitness и inspiration, которые переводятся как «фитнес» и «вдохновение». Несмотря на положительный посыл, кратковременное знакомство с таким контентом ведет к росту социальных сравнений и учащению нездоровых диет. К этому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Health Communication.

Предшественниками фитспирейшна были блоги о расстройствах пищевого поведения начала 2000-х. В них патологические худоба и ритуалы ограничения пищи подавались как добровольный образ жизни. Позже «худоба» трансформировалась в «подтянутость и тонус». Однако, как отметили авторы статьи, ключевая структура не изменилась: демонстрация тела в нетипично стройной форме, сочетающаяся с текстами о самодисциплине, правильном питании и тренировках.

Исследователи объединили данные 26 экспериментальных работ с участием более 6000 человек. Основной частью выборки были женщины, а средний возраст всех участников составил 21,9 года со средним индексом массы тела 23,8. Индекс соответствует нормальному весу. Выборка охватила США, Австралию, Канаду, Ирландию, Италию, Великобританию, Новую Зеландию. Рассматривали посты в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией), Pinterest, TikTok и Tumblr.

По результатам анализа оказалось, что фитспирейшн вызывает сильный рост угнетающих сравнений — когда человек оценивает себя как менее успешного, привлекательного или дисциплинированного по сравнению с моделью на экране. Проявления разные, но направление одно. Исследователи также проверили три фактора: пол, возраст и индекс массы тела участников. Все они, кроме возраста, не показали значимого влияния на восприятие такого контента.

Это означает, что негативное влияние фитспирейшна примерно одинаково проявляется у молодых женщин, мужчин, людей с разным индексом массы тела и в возрасте от 19 до 33 лет. Но чем старше человек, тем вероятнее у него появится желание заниматься спортом после подобного контента.

Пол не влиял ни на один из эффектов, что противоречит стереотипу, будто фитспирейшн представляет опасность в первую очередь для женщин. Однако доля мужчин в самой выборке мала, поэтому выводы делать пока рано. Исследователи также в целом критически относятся к использованию индекса массы тела, так как он не учитывает распределение жира, мышечную массу, возраст и пол.

На первый взгляд, повышение мотивации к тренировкам и диетам должно быть позитивным. Но связь подобного контента с расстройствами пищевого поведения, экстремальными ограничениями, перенапряжением нельзя игнорировать. Повышение диетической и тренировочной мотивации в итоге становится не «пользой», а одним из механизмов потенциального вреда.

