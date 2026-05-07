  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 мая, 12:29
Валерия Понамарева
146

Мотивирующие посты о тренировках ухудшили психическое здоровье

❋ 3.9

Шестьдесят два миллиарда просмотров в социальных сетях показали: мотивирующие ролики о фитнесе на деле ухудшили самооценку и образ тела молодых людей.

Психология
# образ тела
# психическое здоровье
# рпп
# социальные сети
# спорт
Кадр из фильма «Субстанция»
Кадр из фильма «Субстанция» / © Working Title Films, MUBI

Название явления fitspiration (фитспирейшн) родилось из объединения двух слов — fitness и inspiration, которые переводятся как «фитнес» и «вдохновение». Несмотря на положительный посыл, кратковременное знакомство с таким контентом ведет к росту социальных сравнений и учащению нездоровых диет. К этому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Health Communication.

Предшественниками фитспирейшна были блоги о расстройствах пищевого поведения начала 2000-х. В них патологические худоба и ритуалы ограничения пищи подавались как добровольный образ жизни. Позже «худоба» трансформировалась в «подтянутость и тонус». Однако, как отметили авторы статьи, ключевая структура не изменилась: демонстрация тела в нетипично стройной форме, сочетающаяся с текстами о самодисциплине, правильном питании и тренировках.

Исследователи объединили данные 26 экспериментальных работ с участием более 6000 человек. Основной частью выборки были женщины, а средний возраст всех участников составил 21,9 года со средним индексом массы тела 23,8. Индекс соответствует нормальному весу. Выборка охватила США, Австралию, Канаду, Ирландию, Италию, Великобританию, Новую Зеландию. Рассматривали посты в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией), Pinterest, TikTok и Tumblr.

По результатам анализа оказалось, что фитспирейшн вызывает сильный рост угнетающих сравнений — когда человек оценивает себя как менее успешного, привлекательного или дисциплинированного по сравнению с моделью на экране. Проявления разные, но направление одно. Исследователи также проверили три фактора: пол, возраст и индекс массы тела участников. Все они, кроме возраста, не показали значимого влияния на восприятие такого контента.

Это означает, что негативное влияние фитспирейшна примерно одинаково проявляется у молодых женщин, мужчин, людей с разным индексом массы тела и в возрасте от 19 до 33 лет. Но чем старше человек, тем вероятнее у него появится желание заниматься спортом после подобного контента.

Пол не влиял ни на один из эффектов, что противоречит стереотипу, будто фитспирейшн представляет опасность в первую очередь для женщин. Однако доля мужчин в самой выборке мала, поэтому выводы делать пока рано. Исследователи также в целом критически относятся к использованию индекса массы тела, так как он не учитывает распределение жира, мышечную массу, возраст и пол.

На первый взгляд, повышение мотивации к тренировкам и диетам должно быть позитивным. Но связь подобного контента с расстройствами пищевого поведения, экстремальными ограничениями, перенапряжением нельзя игнорировать. Повышение диетической и тренировочной мотивации в итоге становится не «пользой», а одним из механизмов потенциального вреда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Понамарева Валерия
6 статей
Психология
# образ тела
# психическое здоровье
# рпп
# социальные сети
# спорт
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
09 Май
600
Могут ли гены определять сложное поведение?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
10 Май
850
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Май
Бесплатно
Там, где живут драконы: китайская цивилизация от Желтого императора до наших дней
ВДНХ
Москва
Экскурсия
10 Май
Бесплатно
Стальные птицы Победы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 мая, 13:46
Любовь С.

Большое Магелланово Облако сблизилось с нашей Галактикой в первый раз

Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# галактики-спутники
# компьютерное моделирование
# межгалактическое пространство
# Млечный путь
7 мая, 09:44
Редакция Naked Science

Особенности мозга психопатов исследовали на 800 заключенных и нашли различия

Психопатия — пугающее расстройство личности, оно ассоциируется с безжалостностью, жестокостью, агрессией и насилием. Неудивительно, что самая большая концентрация выявленных психопатов наблюдается в тюрьмах, где каждый 25-й заключенный демонстрирует высокий уровень психопатии. Помимо социальных проблем, эта болезнь наносит обществу материальный ущерб, достигающий сотен миллиардов долларов в год.

Медицина
# здоровье
# психиатрия
# психопатия
6 мая, 17:17
Александр Березин

Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# здоровье
# медицина
4 мая, 11:05
Понамарева Валерия

Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.

Психология
# аутизм
# биполярное расстройство
# болезнь Альцгеймера
# интеллект
# психиатрия
# СДВГ
# шизофрения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
4 мая, 15:29
Илья Гриднев

Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.

Биология
# воспаление
# кофе
# кофеин
# полифенолы
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Анонимность в сети уменьшила самоконтроль молодежи и ответственность за свои слова

    7 мая, 13:04

  2. Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб

    7 мая, 12:53

  3. Мотивирующие посты о тренировках ухудшили психическое здоровье

    7 мая, 12:29

  4. Энергия скольжения помогла точнее отличать гибкие органические кристаллы от хрупких

    7 мая, 11:29
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Иван Колупаев
5 минут назад
Александр, все проще нейросети они ведь как дети и склонны соглашаться почти с чем угодно если пользователь достаточно настойчив. Чтоб не попасть

У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

Иван Колупаев
27 минут назад
Sam, удар объясняет атмосферу без лишнего аргона. Но раз уж вы ссылаетесь на "консенсус нейросетей" то наверняка сможете привести скрины из цепочки

У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

Black Reader
1 час назад
Sanyasiebert, Россия "не умеет в инфовойны" именно потому, что всё придерживается каких-то принципов порядочности в политике и журналистике, когда на

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Black Reader
1 час назад
С Петровских времён повелось: заграничное — значит супер. Проект ИТЭР (международный термояд) показал и дурость, и коррупцию, и безрукость

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

anton shepotenko
2 часа назад
Вряд ли это связано с всеобщим отупением, скорее с тем фактом, что сложностью больше никого не удивишь. В своих жанрах народ уже разве что наизнанку

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

anton shepotenko
2 часа назад
Не с целью принизить ваш музыкальный вкус, но, как и написано в статье, рок и металл как раз в топе самых шаблонных и примитивных жанров. Найтвиш там

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Александр Виноградов
2 часа назад
Богдан, Зачем зарывается поглубже? Максимальная радиация на Марсе 20 бэр я нижний порог для лёгкой лучевой болезни 50 бэр. И за чем мыть технику.

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Олег Назаренко
3 часа назад
Masturbek, нет ничего плохого в том, чтобы быть ватником. Ты что-то имеешь против, либераст?

Рейтинг темпов роста выбросов: какая страна лидирует по ускорению углеродного следа

Александр Виноградов
3 часа назад
Анатолий, Люди на земле живут и в более неприятных местах. Так что вряд-ли загнётся.

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Ирина Минашкина
3 часа назад
В Африке очень низкий прожиточный миниум с одной стороны из-за природных условий и очень высокая детская и не только детская смертность сдругой

Инфографика: распределение рождаемости по регионам

Лев Бонд
3 часа назад
Древние статьи, все в прошлом уже

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Fedor Fedorov
3 часа назад
😆😆😆 какие небоскрёбы они самолёт не могут сделать, только макет на столе в авиасалоне стоит

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Fedor Fedorov
3 часа назад
Камиль, вообще то Марина права, а вы в "розовых очках" всё ходите и верите в байки про страну "поднятую с колен"😆

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Николай Михалыч
3 часа назад
как жаль что расея занята более важным,и мы все равно победим

Самолет Do228 NXT впервые поднялся в небо

smart trauma
4 часа назад
От развертывания американских лодок класса Virginia до наращивания китайских стратегических ракетоносцев — подводная война превращается в

Подводные силы‑2026: рейтинг ударной мощи и стратегических возможностей

Андрей Самородов
4 часа назад
К сожалению, автор русского пересказа использует тезис, которого нет в первоисточнике PNAS. Раннее земледелие не делает рацион отдельного

Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой

Sam Dowson
6 часов назад
Иван, потому что не нужно придумывать "лишнюю сущность". Аргон объяснял бы атмосферу без лишнего удара.

У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

евгений Русский
8 часов назад
А где Афганистан с их 12 мл т разведанных месторождений?

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Артём
13 часов назад
Доброго времени суток. Честно говоря, не берусь сказать точно, но я бы выдвинул такую классификацию: Тип: Mollusca (Моллюски) Класс: Gastropoda (Брюхоногие)

Глубоководные камеры у берегов Японии сняли загадочное существо, которое ученые не смогли классифицировать

Николай Буренков
13 часов назад
Армада НЛО окружила землю имена и функции прилетевших🌏 Путин дружит с НЛО. Древней Руси. ( сайта содержание WEB страниц Центра Космического

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно