24 марта, 12:37
Любовь С.
В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
Астероид Рюгу (слева) и работа с его образцами: лабораторный процесс извлечения микрочастиц, снизу — иллюстрация микроскопических органических структур, символизирующих молекулы, связанные с зарождением жизни. / © Robert Lea /NASA/JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, Aizu University, AIST

Околоземной астероид Рюгу был открыт в 1999 году и, по мнению астрономов, родился в области Солнечной системы, где замерзают и конденсируются простые летучие соединения, — за «снеговой линией». Этот обломок более крупного тела, вероятно, откололся от Пуланы — гигантского темного астероида главного пояса.

В феврале 2025 года исследователи установили, что на поверхности Рюгу когда-то была жидкая вода, а авторы более поздних научных работ выявили в грунте минерал, которого там быть не должно. Размеры астероида уточняли по мере получения высокоточных изображений и лазерных измерений с орбиты. По нынешним оценкам, диаметр тела составляет примерно 900 метров, а возраст достигает около 4,5 миллиарда лет.

Ранее анализы образцов грунта выявили присутствие органических соединений, включая аминокислоты и урацил, однако полный набор нуклеобаз (азотистых оснований) оставался предположением. Это было связано с малым объемом материала и ограниченными методами обнаружения.

Теперь, досконально изучив два агрегатных образца, японские исследователи извлекли органические молекулы сначала с помощью воды, а затем использовали концентрированную соляную кислоту (6 М). Подход позволил извлечь все вещества, которые можно растворить. После этого образцы проанализировали путем двух очень точных методов: жидкой хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (HPLC/ESI-HRMS) и капиллярного электрофореза-масс-спектрометрии (CE-HRMS).

Последние помогли точно определить присутствие нуклеобаз и сравнить полученные сигналы с известными стандартами. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, подтвердили наличие всех пяти нуклеобаз: аденина, гуанина (пурины — крупные двукольцевые молекулы), цитозина, тимина и урацила (пиримидины — маленькие однокольцевые молекулы). Их концентрации варьировались между образцами: в C0370 общее содержание нуклеобаз составило приблизительно 1577 пикомолей на грамм, что составляет примерно 950 триллионов молекул на грамм. В образце A0480 — около 507 пикомолей на грамм, то есть почти в три раза меньше.

Для сравнения, в других небесных телах, например в метеорите Оргей и астероиде Бенну, соотношения разных типов нуклеобаз было другим. В Рюгу же соотношение пуринов к пиримидинам оказалось 1,1-1,2, что практически одинаково. Более того, в том же Оргее преобладали пиримидины, а в Мурчисонском метеорите — пурины. Эти различия, по мнению авторов научной работы, связаны с условиями, в которых формировались астероиды: к примеру, с количеством аммиака и особенностями водной химии на поверхности.

Помимо остальных нуклеобаз, в образцах Рюгу нашли их изомеры — молекулы с одинаковым числом и видом атомов, но с разным расположением, — а также производные никотиновой кислоты, мочевину, этаноламин и несколько аминокислот. Сравнение с Оргеем показало, что эти молекулы космического происхождения, а не результат загрязнения Земли.

Открытие подчеркивает, что ключевые молекулы ДНК и РНК могли образоваться в космосе задолго до появления жизни на нашей планете. Такие углеродистые астероиды, как Рюгу, Бенну и Оргей, хранят в себе богатую органическую химию, которая была способна стать источником предбиотических соединений для молодой Земли. Это также означает, что молекулярные кирпичики жизни широко распространены по Солнечной системе, а происхождение жизни тесно связано с химической эволюцией метеоритов и астероидов.

Любовь С.
346 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

24 марта, 08:22
Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
9 минут назад
Нуклеобазы) В русскоязычных школьных учебниках и научных статьях пишут их как "азотистые основания". Даже нейросеть переводит как "нуклеиновые основания".
    Любовь С.
    Любовь С.
    2 минуты назад
    Sam, "нуклеобазы" – это современный научный термин (nucleobases), который используется в статьях и научпопе. В учебниках чаще пишут "азотистые основания", это синонимы. В тексте указала это в скобках.
