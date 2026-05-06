Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: распределение рождаемости по регионам
В мире все отчетливее проявляется растущее расслоение по уровню рождаемости.
На инфографике выше представлены суммарные коэффициенты рождаемости, взвешенные по численности населения, для крупнейших регионов мира на основе данных доклада ООН Пересмотр перспектив мирового народонаселения, а также их соотношение с уровнем простого воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину.
Пока Африка значительно превышает этот порог, большинство остальных регионов — включая Азию, Европу и обе Америки — уже опустились ниже него. Этот разрыв наглядно показывает, где в будущем будет сосредоточен основной рост населения.
С показателем четыре ребенка на женщину Африка демонстрирует самую высокую рождаемость среди всех регионов. Это почти вдвое выше мирового среднего значения (2,2) и почти втрое превышает показатель Европы (1,4).
Благодаря быстро растущей численности населения именно Африка, как ожидается, обеспечит значительную долю глобального прироста в ближайшие десятилетия.
Высокая рождаемость часто связана с более молодой возрастной структурой, меньшей степенью урбанизации и различиями в доступе к образованию и медицинским услугам.
Во многих частях мира уровень рождаемости уже опустился ниже отметки простого воспроизводства (2,1). В Азии, Северной и Южной Америке он составляет около 1,7, а в Европе еще ниже — 1,4.
Такие показатели указывают на старение населения, замедление естественного прироста и потенциальное давление на рынок труда в долгосрочной перспективе. Во многих странах всё более важную роль начинают играть иммиграция и меры поддержки семей как ключевые элементы демографической политики.
На Азию приходится около 54% мирового населения, поэтому даже сравнительно низкий уровень рождаемости в этом регионе оказывает непропорционально сильное влияние на глобальный средний показатель.
Напротив, такие регионы, как Океания и Ближний Восток, имеют более высокую рождаемость, но значительно меньшую численность населения. Именно этим во многом объясняется, почему мировой средний показатель остаётся на уровне 2,2, несмотря на то что большинство крупных регионов уже опустились ниже уровня воспроизводства.
