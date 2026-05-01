1 мая, 09:58
Александр Березин
538

Ракета «Союз-5» совершила первый полет

Полезная нагрузка нового носителя — до 17 тонн, что делает ее ракетой среднего класса. Поскольку пуск был первым, он прошел по суборбитальной траектории и с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.

Первый пуск ракеты «Союз-5» / © Иван Тимошенко, Артем Пылаев, телеграм-канал Космический фотоальбом.

С 45-й площадки космодрома Байконур в 21.00 30 апреля взлетел «Союз-5». Это стало девятым космическим запуском нашей страны в 2026 году. Для сравнения можно указать, что за весь прошлый год Россия выполнила только 17 пусков. До этого девять лет подряд площадка №45 простаивала, поскольку была пригодна только для запуска ракет «Зенит». Хотя основная часть компонентов этой ракеты делалась в России, некоторые узлы были украинскими и с середины 2010-х годов более не поставлялись. Создание нового типа ракеты позволило вновь начать использовать площадку.

В ходе первого испытательного полета обе ступени «Союз-5» отработали штатно. Макет полезной нагрузки прошел точно по расчетной траектории, а через девять с половиной минут упал в Тихом океане, как и было запланировано. Ракета предназначена для вывода в космос автоматов (не пилотируемых кораблей).

Разработчик ракеты — не центр имени Хруничева, как у «Ангары», а самарский «Прогресс». Ее максимальная высота 65,2 метра, диаметр — 4,1 метра (головного обтекателя — до 5,2 метра). Полная стартовая масса — до 531 тонны, при полезной нагрузке в 17 тонн.

Ракета двухступенчатая не пакетной схемы (то есть первая ступень составлена из одного блока, а не нескольких), как «Союзы», которые выводят на орбиту космонавтов, а тандемной. Такое решение позволяет иметь сухую массу меньше, чем у аналогичной по грузоподъемности ракеты пакетной схемы.

Видео пускового дня / © «Роскосмос»

Двигатель первой ступени — самый мощный в мире на сегодня РД-171МВ, полученный глубокой модернизацией РД-171М «Зенита». Горючее обеих ступеней — керосин, окислитель — кислород. Однако, как и в остальных отечественных ракетах, для вывода нагрузки на орбиты выше низкой околоземной ракете нужен разгонный блок, то есть фактическая третья ступень. «Союз-5» использует для этого «Фрегат-СБУ», который работает на несимметричном диметилгидразине и тетраоксиде диазота. Это токсичная топливная пара, аналогичная использовалась на «Протоне» и иногда приводила к проблемам в случае неудачных пусков.

Точных данных о стоимости пуска ракеты уже много лет никто не заявлял, но по оценкам из 2021 года она не должна превышать 55 миллионов долларов. Хотя, на первый взгляд, это почти вдвое выше расчетной себестоимости пуска Falcon 9, стоит помнить, что «Союз-5» запланировали делать в первой половине прошлого десятилетия, то есть еще до начала эры многоразовых первых ступеней. Если сравнивать ее с одноразовыми ракетами, себестоимость запуска на килограмм полезной нагрузки у нее 300 тысяч рублей, то есть довольно умеренная. Скажем, для ракеты «Союз-2» (полезная нагрузка 8,7 тонн) себестоимость килограмма груза уже 500 тысяч рублей.

Другие плюсы ракеты — высокая, в сравнении с другими отечественными ракетами, точность выведения полезной нагрузки и возможность использования ранее почти десятилетие простаивавшей площадки №45. Как и у «Зенита», подготовка к пуску у новой ракеты полностью автоматизирована, то есть не требует присутствия людей. Это снижает риски в случае нештатных ситуаций при запуске. Например, в 1990 году ракета «Зенит» при пуске провалилась вниз, в газоход и взорвалась, отчего полностью разрушила пусковую установку. Если бы не безлюдный характер старта, при этом могли бы пострадать люди.

Важна ракета и в технологическом плане: при ее изготовлении применяют сварку трением с перемешиванием. Эту технологию используют при производстве ракет Falcon 9, до «Союз-5» ее в отечественном ракетостроении не было. Такая сварка создает швы по прочности близкие к материалу без швов, что позволяет снизить сухую массу ракеты, то есть, в итоге, и ее цену.

Ранее на основе блоков «Союз-5» планировалось создание и сверхтяжелой российской ракеты. Но по финансовым причинам от этого отказались, что технически было вполне оправдано. В современную эпоху сверхтяжелые полностью одноразовые ракеты — устаревший тип конструкций. А в силу большой мощности двигателя РД-171МВ, даже первые ступени «Союз-5» нельзя сделать многоразовыми: двигатель не сможет дать настолько малую тягу, чтобы обеспечить мягкое приземление почти пустой после запуска первой ступени.

Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
01 Май
2150
Невидимая Вселенная
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
600
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во Вселенной?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Пулковская обсерватория — история и современность
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
Бесплатно
Ледники Полярного Урала
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

Археология
# затонувший корабль
# Испания
# история
# подводная археология
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
