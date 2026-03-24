24 марта, 08:22
Адель Романенкова
8

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

Комета P/2010 H2 (Валес) 6 июня 2010 года / © Richard Miles

Астроном из Словении Ян Валес 16 апреля 2010 года обнаружил в небе совершенно новый для науки объект с видимой звездной величиной 12,6. Невооруженным глазом он не был виден, но в любительский телескоп — вполне. Удалось определить, что небесное тело расположено в Солнечной системе, а именно — на расстоянии 3,08 астрономической единицы, то есть втрое дальше нашей планеты от Солнца — между орбитами Марса и Юпитера. 

Спустя несколько дней вокруг объекта заметили кому, а затем короткий, направленный от Солнца хвост: стало ясно, что это комета. Ее зарегистрировали как P/2010 H2 (Валес). 

Предположительно, еще примерно за 14 часов до момента открытия звездная величина кометы превышала 20. Это значит, что объект изначально был чрезвычайно тусклым. Таким образом, открыть эту комету удалось открыть только благодаря тому, что она внезапно вспыхнула — стала ярче почти в тысячу раз.

Снимки кометы P/2010 H2 (Валес) / © David Jewitt and Yoonyoung Kim, 2020

Впоследствии ее наблюдали еще пять месяцев подряд, что дало возможность достаточно хорошо рассчитать ее орбиту. Оказалось, что P/2010 H2 вспыхнула за месяц до прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точке своей орбиты), а ее афелий (самая далекая точка) должен располагаться в 4,6 астрономической единицы от Солнца, сравнительно недалеко от Юпитера. Длительность годового оборота оценили в 7,6 года.

В течение этих месяцев наблюдений комета постепенно тускнела. К тому моменту, как она исчезла из вида совсем, она успела улететь от Солнца лишь немного. Это уже давало основания подозревать, что дело не в расстоянии. С тех пор астрономы предприняли несколько попыток снова увидеть комету Валеса, в том числе в 2017 и 2025 годах, когда она опять подходила к перигелию. В недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, команда ученых из США обобщила результаты этих усилий: они оказались абсолютно безуспешными. Комета не нашлась.

Тем не менее исследователи считают, что она продолжает размеренно следовать по своей орбите. По их версии, комету не видно только из-за того, что в своем «спокойном» состоянии она слишком мала для обнаружения: размер кометного ядра, скорее всего, не превышает 500 метров. Остается понять, что именно произошло с P/2010 H2 в 2010 году, когда она в первый и, похоже, последний раз была доступна для наблюдения.

Рассматривали версию взрывной сублимации льда: в момент подлета к Солнцу кометный лед может испаряться и накапливаться в газообразном состоянии внутри ядра, а потом вырываться наружу. Тем не менее авторы нынешнего исследования посчитали, что «поведение» кометы не указывает на подобное извержение газов: в таком случае можно было ожидать признаков распада этой небольшой кометы на части либо разлетающихся крупных обломков, но ничего подобного астрономы не видели. 

К тому же на подобном расстоянии от Солнца интенсивность сублимации водяного льда еще не настолько высока. Так что ученые предложили другое объяснение. По их версии, комета могла испытать необычную трансформацию: ее лед не испарялся, а кристаллизовался. 

В космосе экстремальный холод сковывает молекулы воды так быстро, что они даже не успевают выстроиться в кристаллическую решетку и располагаются хаотично. Такой лед называется аморфным. Когда температура повышается до минус 150-120 градусов Цельсия, у молекул уже появляется возможность двигаться, перестраиваться и создавать симметричные кристаллы. Самое интересное, что этот процесс тоже может иметь взрывной характер и сопровождаться внезапным выбросом тепла. Именно это, по мнению ученых, произошло с кометой Валеса.

Адель Романова
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
22 марта, 16:55
Evgenia Vavilova

Бактерии из кимчи смогли защитить кишечник от нанопластика

Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.

Сеченовский Университет

В России выяснили, как свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.

ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

Игорь Байдов

Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

