Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить
В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.
Астроном из Словении Ян Валес 16 апреля 2010 года обнаружил в небе совершенно новый для науки объект с видимой звездной величиной 12,6. Невооруженным глазом он не был виден, но в любительский телескоп — вполне. Удалось определить, что небесное тело расположено в Солнечной системе, а именно — на расстоянии 3,08 астрономической единицы, то есть втрое дальше нашей планеты от Солнца — между орбитами Марса и Юпитера.
Спустя несколько дней вокруг объекта заметили кому, а затем короткий, направленный от Солнца хвост: стало ясно, что это комета. Ее зарегистрировали как P/2010 H2 (Валес).
Предположительно, еще примерно за 14 часов до момента открытия звездная величина кометы превышала 20. Это значит, что объект изначально был чрезвычайно тусклым. Таким образом, открыть эту комету удалось открыть только благодаря тому, что она внезапно вспыхнула — стала ярче почти в тысячу раз.
Впоследствии ее наблюдали еще пять месяцев подряд, что дало возможность достаточно хорошо рассчитать ее орбиту. Оказалось, что P/2010 H2 вспыхнула за месяц до прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точке своей орбиты), а ее афелий (самая далекая точка) должен располагаться в 4,6 астрономической единицы от Солнца, сравнительно недалеко от Юпитера. Длительность годового оборота оценили в 7,6 года.
В течение этих месяцев наблюдений комета постепенно тускнела. К тому моменту, как она исчезла из вида совсем, она успела улететь от Солнца лишь немного. Это уже давало основания подозревать, что дело не в расстоянии. С тех пор астрономы предприняли несколько попыток снова увидеть комету Валеса, в том числе в 2017 и 2025 годах, когда она опять подходила к перигелию. В недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, команда ученых из США обобщила результаты этих усилий: они оказались абсолютно безуспешными. Комета не нашлась.
Тем не менее исследователи считают, что она продолжает размеренно следовать по своей орбите. По их версии, комету не видно только из-за того, что в своем «спокойном» состоянии она слишком мала для обнаружения: размер кометного ядра, скорее всего, не превышает 500 метров. Остается понять, что именно произошло с P/2010 H2 в 2010 году, когда она в первый и, похоже, последний раз была доступна для наблюдения.
Рассматривали версию взрывной сублимации льда: в момент подлета к Солнцу кометный лед может испаряться и накапливаться в газообразном состоянии внутри ядра, а потом вырываться наружу. Тем не менее авторы нынешнего исследования посчитали, что «поведение» кометы не указывает на подобное извержение газов: в таком случае можно было ожидать признаков распада этой небольшой кометы на части либо разлетающихся крупных обломков, но ничего подобного астрономы не видели.
К тому же на подобном расстоянии от Солнца интенсивность сублимации водяного льда еще не настолько высока. Так что ученые предложили другое объяснение. По их версии, комета могла испытать необычную трансформацию: ее лед не испарялся, а кристаллизовался.
В космосе экстремальный холод сковывает молекулы воды так быстро, что они даже не успевают выстроиться в кристаллическую решетку и располагаются хаотично. Такой лед называется аморфным. Когда температура повышается до минус 150-120 градусов Цельсия, у молекул уже появляется возможность двигаться, перестраиваться и создавать симметричные кристаллы. Самое интересное, что этот процесс тоже может иметь взрывной характер и сопровождаться внезапным выбросом тепла. Именно это, по мнению ученых, произошло с кометой Валеса.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Января, 2017
19 Апреля, 2018
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии