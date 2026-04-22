О мероприятии

Искусственный интеллект все активнее меняет медицину — от диагностики до профилактики заболеваний. Уже сегодня алгоритмы помогают выявлять болезни на ранних стадиях, анализировать медицинские изображения и прогнозировать риски для здоровья. Цифровые технологии позволяют отслеживать состояние человека в реальном времени и выявлять угрозы ещё до появления симптомов, смещая фокус медицины от лечения к профилактике.

Кандидат физико-математических наук Анна Евгеньевна Андрейченко расскажет, как ИИ применяется в клинической практике, разработке лекарств и поддержке врачебных решений. Рассмотрит возможности и ограничения технологий, включая вопрос доверия к алгоритмам. Особое внимание лектор уделит тому, как меняется роль врача и пациента в цифровой медицине.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00