Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Свежие рендеры новых российских небоскребов / © Kettle Collective

В прошлом году в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, начали готовить территорию для строительства этих двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Их проектная высота составит 703 и 555 метров соответственно. Небоскреб «Лахта Центр — 2» собираются завершить до 2031 года. Он может стать вторым по высоте зданием в мире.

Свежие рендеры новых российских небоскребов / © Kettle Collective

Особенно впечатляюще выглядят визуализации «Лахта Центр — 2»: его основание образуют пересекающиеся стальные ленты, создающие эффект динамики и легкости. В общем силуэте новые башни выглядят настолько футуристично, что существующий «Лахта Центр» на их фоне кажется почти сдержанным и даже устаревшим.

Свежие рендеры новых российских небоскребов / © Kettle Collective

Рендеры дают редкую возможность рассмотреть конструкцию будущего здания, и она действительно необычна. В проекте отсутствует традиционное центральное ядро — вместо него предусмотрены два разнесенных друг от друга опорных блока. Основная нагрузка, по всей видимости, будет приходиться на внешний каркас.

«Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective

Не менее интригующим остается вопрос организации внутреннего пространства: полезные площади разместятся лишь по внешнему контуру башни — в двух лентовидных зонах, между которыми расположится остекленный атриум. Такое решение выглядит по-настоящему новаторским и вызывает закономерное желание узнать о проекте как можно больше, однако подробностей пока не много.

«Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective

«Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective