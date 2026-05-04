Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте
Международное архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало свежие рендеры двух новых российских небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3».
В прошлом году в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, начали готовить территорию для строительства этих двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Их проектная высота составит 703 и 555 метров соответственно. Небоскреб «Лахта Центр — 2» собираются завершить до 2031 года. Он может стать вторым по высоте зданием в мире.
Особенно впечатляюще выглядят визуализации «Лахта Центр — 2»: его основание образуют пересекающиеся стальные ленты, создающие эффект динамики и легкости. В общем силуэте новые башни выглядят настолько футуристично, что существующий «Лахта Центр» на их фоне кажется почти сдержанным и даже устаревшим.
Рендеры дают редкую возможность рассмотреть конструкцию будущего здания, и она действительно необычна. В проекте отсутствует традиционное центральное ядро — вместо него предусмотрены два разнесенных друг от друга опорных блока. Основная нагрузка, по всей видимости, будет приходиться на внешний каркас.
Не менее интригующим остается вопрос организации внутреннего пространства: полезные площади разместятся лишь по внешнему контуру башни — в двух лентовидных зонах, между которыми расположится остекленный атриум. Такое решение выглядит по-настоящему новаторским и вызывает закономерное желание узнать о проекте как можно больше, однако подробностей пока не много.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
