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Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику
Одна из самых первых галактик во Вселенной поставила ученых в тупик: они никак не ожидали увидеть что-либо подобное всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Новой загадкой для космологов стал снимок, полученный знаменитой обсерваторией ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) — комплексом радиотелескопов, расположенных в чилийской пустыне Атакама. С его помощью удалось рассмотреть загадочную галактику REBELS-25.
Она находится настолько далеко, что астрономы в таких случаях говорят не о расстоянии, а о времени. По подсчетам, обсерватория запечатлела эту галактику такой, какой она была через 700 миллионов лет после Большого взрыва. И это удивило ученых.
По принятому сейчас сценарию эволюции Вселенной, примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва возникли первые атомы, пространство заполнил сплошной водородный «смог», а затем на сотни миллионов лет космос погрузился во тьму: звезд еще не было, водородные облака эффективно поглощали реликтовое излучение. Когда они стали появляться, их свет начал выбивать электроны из окружающих атомов водорода, то есть ионизировать их.
Этот процесс назвали повторной ионизацией, или реионизацией: водород изначально появился в виде ионов — одиноких протонов, потом они соединились с электронами, образовались полноценные атомы, а первый звездный свет снова делал их ионизированными.
Ранее считалось, что эпоха реионизации началась спустя примерно 550 миллионов лет после Большого взрыва и продлилась еще 250 миллионов лет. Астрономы предполагали, что в те времена во Вселенной могли быть разве что «зародыши» будущих галактик — их только что возникшие ядра, которые активно вбирают в себя все больше вещества, сливаются с другими протогалактиками и в целом представляют собой нечто довольно хаотичное.
Между тем REBELS-25 — уже прекрасно сформировавшаяся, упорядоченная дисковая галактика со спиральными рукавами. Более того, есть намеки на так называемую перемычку («бар») в ее центре, как у Млечного Пути.
По оценкам, масса галактики — восемь миллиардов масс Солнца, а в диаметре она простирается примерно на 13 тысяч световых лет. Конечно, по сравнению с нашей Галактикой это немного: диаметр Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет, а масса, по разным оценкам, достигает сотен миллиардов или даже триллиона масс Солнца. И все же для такой молодой галактики габариты REBELS-25 просто невероятны, а сходства с Млечным Путем поражают.
Это дополняет сложившуюся картину непонимания ранней истории Вселенной: телескоп «Джеймс Уэбб» ранее нашел целую коллекцию галактик, которые существовали уже через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва.
По принятому сейчас сценарию эволюции Вселенной, примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва возникли первые атомы, пространство заполнил сплошной водородный «смог», а затем на сотни миллионов лет космос погрузился во тьму: звезд еще не было, а водородные облака эффективно поглощали реликтовое излучение. Когда они стали появляться, их свет начал выбивать электроны из окружающих атомов водорода, то есть ионизировать их. Этот процесс назвали повторной ионизацией или реионизацией: водород изначально появился в виде ионов — одиноких протонов, потом они соединились с электронами, образовались полноценные атомы, а первый звездный свет их снова делал ионизированными.
Ранее считалось, что эпоха реионизации началась примерно через 550 миллионов лет после Большого взрыва и продлилась еще 250 миллионов лет. Астрономы предполагали, что в те времена во Вселенной могли быть разве что «зародыши» будущих галактик: их только что возникшие ядра, которые активно вбирают в себя всё больше вещества, сливаются с другими протогалактиками и в целом представляют собой нечто довольно хаотичное.
Меж тем REBELS-25 – это уже прекрасно сформировавшаяся, упорядоченная дисковая галактика со спиральными рукавами. Более того, есть намеки на так называемую перемычку («бар») в ее центре, как у Млечного Пути. По оценкам, масса галактики — восемь миллиардов масс Солнца, а в диаметре она простирается на примерно 13 тысяч световых лет. Конечно, по сравнению с нашей галактикой она невелика: диаметр Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет, а масса, по разным оценкам, достигает сотен миллиардов или даже триллиона масс Солнца. И все же для такой молодой галактики габариты REBELS-25 просто невероятны, а сходства с Млечным Путем поражают.
Это дополняет уже сложившуюся картину непонимания ранней истории Вселенной: телескоп «Джеймс Уэбб» ранее нашел целую коллекцию галактик, которые существовали уже через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва.
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